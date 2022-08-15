Топ-10 валютных облигаций с наибольшей доходностью от РБК Инвестиций

Д — девальвация. А также это доллар. Чтобы рубли не обесценились, хорошей практикой считается покупка на них настоящих денег. Но есть и валютные облигации, которые ещё и доход в виде купонов будут приносить. Смотрим, что накопали эксперты из РБК.

Параметры: замещающие облигации со сроком от одного до трёх лет, доступные для неквалифицированных инвесторов. Рейтинг не ниже A-.

РЖД ЗО26-2-Р, AAA

ISIN: RU000A1084Q0

Дата погашения: 10.09.2026

Валюта: RUB

Доходность: 21,66%

Купон: 7,675%

Госкомпания и монополист, владеющий и управляющий железными дорогами общего пользования. Номинал 100 000 рублей, при этом замещайка. Любопытно. Кто-то знает, как так вышло?

ГТЛК ЗО27-Д, AA-

ISIN: RU000A107B43

Дата погашения: 10.03.2027

Валюта: USD

Доходность: 14,11%

Купон: 4,65%

Государственная транспортная лизинговая компания, полностью принадлежит Министерству транспорта РФ.

ТМК ЗО-2027, A+

ISIN: RU000A107JN3

Дата погашения: 12.02.2027

Валюта: USD

Доходность: 13,89%

Купон: 4,3%

Крупнейший в России производитель бесшовных труб, применяемых в бурении скважин при добыче нефти и газа.

МКБ ЗО-2026-01, A+

ISIN: RU000A107R03

Дата погашения: 21.01.2026

Валюта: EUR

Доходность: 13,84%

Купон: 3,1%

Системно значимый универсальный банк с фокусом на кредитовании крупного бизнеса. Евровый выпуск.

Газпром Капитал ЗО27-2-Д, AAA

ISIN: RU000A105JH9

Дата погашения: 29.06.2027

Валюта: USD

Доходность: 10,73%

Купон: 3%

Дочка Газпрома, используется для привлечения финансирования для Газпрома путём размещения облигаций.

МКБ ЗО-2026-02, A+

ISIN: RU000A107VV1

Дата погашения: 21.09.2026

Валюта: USD

Доходность: 13,03%

Купон: 3,88%

Газпром Капитал ЗО26-1-Е, AAA

ISIN: RU000A105WH2

Дата погашения: 21.03.2026

Валюта: EUR

Доходность: 10,18%

Купон: 2,5%

Выпуск похож на следующий, только в евро.

Газпром Капитал ЗО26-1-Д, AAA

ISIN: RU000A105RG4

Дата погашения: 11.02.2026

Валюта: USD

Доходность: 10,89%

Купон: 5,15%

Похож на предыдущий, но долларовый.

АЛРОСА ЗО27-Д, AAA

ISIN: RU000A108TV3

Дата погашения: 25.06.2027

Дата оферты-call: 25.03.2027

Валюта: USD

Доходность: 10,07%

Купон: 3,1%

Российская группа алмазодобывающих компаний, занимающая лидирующую позицию в мире по объёму добычи алмазов.

ЛУКОЙЛ ЗО-26, AAA

ISIN: RU000A1059N9

Дата погашения: 02.11.2026

Дата оферты-call: 02.05.2025

Валюта: USD

Доходность: 8,66%

Купон: 4,75%

Дивидендный аристократ и одна из крупнейших нефтяных компаний РФ.

Все выпуски, естественно, в рублях по курсу ЦБ. Удивило попадание РЖД — его заместили сразу на рубли (не изучал, если честно, что это за чудовище Франкенштейна и что там за привязка к валюте). Купоны у всех очень низкие. Есть экземпляры с офертами, за которыми нужен дополнительный присмотр. Что касается лично меня, то из этих у меня в портфеле есть только Газпром Капитал 26-1-E, также у меня есть 31-1-Д. Остальные валютные облигации у меня — юаневые и стодолларовые.

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