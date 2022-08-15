Топ-10 валютных облигаций с наибольшей доходностью от РБК Инвестиций

Параметры: замещающие облигации со сроком от одного до трёх лет, доступные для неквалифицированных инвесторов. Рейтинг не ниже A-.
РЖД ЗО26-2-Р, AAA
ISIN: RU000A1084Q0
Дата погашения: 10.09.2026
Валюта: RUB
Доходность: 21,66%
Купон: 7,675%
Госкомпания и монополист, владеющий и управляющий железными дорогами общего пользования. Номинал 100 000 рублей, при этом замещайка. Любопытно. Кто-то знает, как так вышло?
ГТЛК ЗО27-Д, AA-
ISIN: RU000A107B43
Дата погашения: 10.03.2027
Валюта: USD
Доходность: 14,11%
Купон: 4,65%
Государственная транспортная лизинговая компания, полностью принадлежит Министерству транспорта РФ.
ТМК ЗО-2027, A+
ISIN: RU000A107JN3
Дата погашения: 12.02.2027
Валюта: USD
Доходность: 13,89%
Купон: 4,3%
Крупнейший в России производитель бесшовных труб, применяемых в бурении скважин при добыче нефти и газа.
МКБ ЗО-2026-01, A+
ISIN: RU000A107R03
Дата погашения: 21.01.2026
Валюта: EUR
Доходность: 13,84%
Купон: 3,1%
Системно значимый универсальный банк с фокусом на кредитовании крупного бизнеса. Евровый выпуск.
Газпром Капитал ЗО27-2-Д, AAA
ISIN: RU000A105JH9
Дата погашения: 29.06.2027
Валюта: USD
Доходность: 10,73%
Купон: 3%
Дочка Газпрома, используется для привлечения финансирования для Газпрома путём размещения облигаций.
МКБ ЗО-2026-02, A+
ISIN: RU000A107VV1
Дата погашения: 21.09.2026
Валюта: USD
Доходность: 13,03%
Купон: 3,88%
Газпром Капитал ЗО26-1-Е, AAA
ISIN: RU000A105WH2
Дата погашения: 21.03.2026
Валюта: EUR
Доходность: 10,18%
Купон: 2,5%
Выпуск похож на следующий, только в евро.
Газпром Капитал ЗО26-1-Д, AAA
ISIN: RU000A105RG4
Дата погашения: 11.02.2026
Валюта: USD
Доходность: 10,89%
Купон: 5,15%
Похож на предыдущий, но долларовый.
АЛРОСА ЗО27-Д, AAA
ISIN: RU000A108TV3
Дата погашения: 25.06.2027
Дата оферты-call: 25.03.2027
Валюта: USD
Доходность: 10,07%
Купон: 3,1%
Российская группа алмазодобывающих компаний, занимающая лидирующую позицию в мире по объёму добычи алмазов.
ЛУКОЙЛ ЗО-26, AAA
ISIN: RU000A1059N9
Дата погашения: 02.11.2026
Дата оферты-call: 02.05.2025
Валюта: USD
Доходность: 8,66%
Купон: 4,75%
Дивидендный аристократ и одна из крупнейших нефтяных компаний РФ.
Все выпуски, естественно, в рублях по курсу ЦБ. Удивило попадание РЖД — его заместили сразу на рубли (не изучал, если честно, что это за чудовище Франкенштейна и что там за привязка к валюте). Купоны у всех очень низкие. Есть экземпляры с офертами, за которыми нужен дополнительный присмотр. Что касается лично меня, то из этих у меня в портфеле есть только Газпром Капитал 26-1-E, также у меня есть 31-1-Д. Остальные валютные облигации у меня — юаневые и стодолларовые.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал ↗ про инвестиции в облигации и дивидендные акции, финансы и недвижимость.
Начать дискуссию