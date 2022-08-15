26,5% на Сибири. Свежие облигации: Томск на размещении

Томичам нужны деньги, и они готовы занять их под хороший процент. Редко смотрю в сторону субфедеральных облигаций, но вот новый выпуск администрации Томска смотрится интересно. Посмотрим, как там дела в Сибири.

Объём выпусков — 1,2 млрд. 2 года. Купон до 26,5% (YTM до 30%). Без оферты, с амортизацией: 40% на 15 купоне, 10% на 18, 20% на 21, 30% при погашении. Купоны ежемесячные. Рейтинг BBB+ от АКРА (сентябрь 2024).

Томск — город в России, административный центр одноимённых области и района, расположенный на востоке Западной Сибири на берегу реки Томи. Старейший в Сибири крупный образовательный, научный и инновационный центр, насчитывающий 9 вузов, 15 НИИ, особую экономическую зону технико-внедренческого типа и 6 бизнес-инкубаторов.

Выпуск: ТомскАдм-34009

Объём: 1,2 млрд

Начало размещения: 28 ноября (сбор заявок до 25 ноября)

Срок: 2 года

Купонная доходность: до 26,5%

Выплаты: 12 раз в год

Оферта: нет

Амортизация: да

Для квалов: нет

Почему Томск? Сибирские купоны крепче морозов?

Довольно крепкие, аж до 26,5% прогнозируют. Городской администрации нужны деньги, а субфедеральные облигации считаются почти такими же надёжными как ОФЗ.

Томск не новичок на рынке облигаций, на бирже можно найти 2 текущих выпуска. Нужно было брать побольше и на подольше, купоны по ним были 6,7% и 7,37%. Ещё есть два выпуска Томской области. Нужно их рефинансировать.

Посмотрим некоторые цифры. По итогам восьми месяцев 2024 года доходы Томска увеличились на 22% г/г. При этом рост налоговых и неналоговых доходов составил 29%, поступления по НДФЛ увеличились на 34% г/г. На 17% выросли безвозмездные поступления. Расходная часть бюджета Томска увеличилась на 18%. Промежуточный дефицит городского бюджета сформировался примерно на четверть ниже, чем на аналогичную дату годом ранее.

По состоянию на сентябрь 2024 долг Томска составил 3,2 млрд, что на 27% меньше показателя на начало года. За истекший период 2024 года Томск погасил 0,5 млрд облигаций и порядка 800 млн банковских кредитов. Долговая нагрузка на городской бюджет оценивается как низкая. По итогам 2023 года соотношение долга и текущих доходов Города составило 19%. В соответствии с утвержденными параметрами бюджета указанный показатель по итогам 2024 года составит порядка 23%.

Сравнительно высокие показатели развития экономики обусловлены наличием крупных предприятий: Томскнефтехим, несколько предприятий Газпрома и Газпром нефти, а также любимый всеми завод Томское пиво. Ну и город красивый.

Выпуск облигаций выглядит интересным. Традиционная для субфедов амортизация присутствует. Купон смотрится крепким как сибирские морозы. Даже при учёте роста ключа до 23%. Лично я участвую.

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