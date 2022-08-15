Доллар пробил сотку, а биткоин нет. Дивиденды, недвижка, облигации, инфляция. Воскресный инвестдайджест

Пока рубль получал на орехи, доллар резво преодолел сотку. Биткоин вдавил педаль газа в пол, но пока не добрался до $100k долларов. Акции и облигации приуныли, зато инфляция продолжает ралли, при этом случилось страшное — рекордно подорожали за неделю огурцы. Го читать дайджест, друзья!

Доллар взял сотку

Доллар снова вырос! Изменение: 99,99 → 104,34 руб. за доллар (курс ЦБ 99,99 → 102,57). Юань 13,69 → 14,07 (ЦБ 13,79 → 13,94). Китайчик тоже не отстаёт. Бу, рубль, страшно?

Несмотря на рост цен на нефть, рубль получил на орехи по геополитическим и инфляционным причинам. Экспорт из-за санкций снижается, но импорт растёт, создавая дисбаланс.

Как инвестировать в валюте? Можно взять юаневые, замещающие или квазидолларовые облигации. Они сейчас дают неплохой дисконт, нивелирующий падение рубля, доходность может быть выше 12%+ в валюте.

Что там на дне?

IMOEX снова отправился тыкать палкой дно, проверяя, что там ниже. Итоговое изменение IMOEX с 2 739 до 2 581. И это несмотря на падение рубля в бездну.

Долларовый РТС снизился с 862 до 792! Ну это просто праздник какой-то, такого дешёвого рынка не было с февраля 2022, и то он тогда быстро отскочил. Уровень 14/16 годов, а ранее так было в кризисном 2008.

Такое ощущение, что рынок не верит сам в себя. Но если кто-то верит, то цены отличные.

Дивиденды

Отсёкся Т-Банк. В начало очереди влезли Мать и дитя (2,29%). Ещё дивидендные новинки: Астра (0,5%) и Евротранс (6%), Диасофт (1%). Евротранс вообще решил пуститься во все тяжкие. Скорее бы уже декабрь, там будут дивы Лукойла.

Ближайшие дивиденды:

Облигации

Высокая ключевая ставка? Значит пора размещать облигации.

Разместились/собрали заявки: Брусника, Икс 5, Интерлизинг, Балтийский лизинг, Антерра, КМЗ, Энергоника. Ни в чём не участвовал.

На очереди: Томск, АПРИ, Селектел, Селигдар-SILVER, Рольф, ПСБ Лизинг, Новосиб. Буду брать Селектел и Томск.

RGBI снова вниз: 100,49 → 99,27. Тут всё просто. Инфляция растёт, ставку будут поднимать. Я продолжаю немного покупать длинные ОФЗ, 17,5% YTM. Флоатеры и корпоративные фиксы тоже покупаю.

Как же подешевела недвижка (правда только в долларах)

Индекс MREDC снизился на 1к до 296к за метр. Льготникам добавили лимитов, прорабы придумывают акции. Банкротства откладываются, стройку будут поддерживать, если что, но это не точно.

Но если посмотреть в долларах, то снижение заметно. Около 2800 долларов за метр.

Биткоин бьёт рекорды

Биткоин бьёт рекорд за рекордом, Вот уже и почти $100k. Годы правления Трампа обещают стать золотыми для крипты. Мой криптопортфель чуть вырос с 2060 до 2300 долларов — новый рекорд.

И это ещё не началось крипто-ралли Санта-Клауса. Крипто-эксперты уже про $200k за биток говорят всё громче.

Разгон инфляции

Инфляция за неделю разогналась до 0,37% (после 0,3%), годовая ускорилась в район 8,6%, превысив с начала года официальный макропрогноз Минэкономразвития на 2024 год. Сильнее всего подорожали 🥒огурцы — на 11,3%. Пора поднимать ключ, и не до 23%, а до 25%?

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