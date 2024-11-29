Рынок пикирует вниз. Пополнил брокерский счёт на 238 000 в ноябре. Что купил? Часть 2

Во второй половине ноября я покупал только всё хорошее и не покупал ничего плохого — плохое не берём, потому что плохое опасно.
Напомню, что мой базовый план предполагал пополнение на 1,2 млн в этом году на ИИС и БС без учёта вычета. На данный момент это 2 162 000 за 11 месяцев. Базовый план выполнен. План максимум — 2,4 млн до конца года. Для этого нужно ещё одно пополнение на 238 000 рублей в декабре.
По составу портфеля у меня есть план, и я его придерживаюсь:
Лукойл, Новатэк, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).
Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Яндекс — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).
ФосАгро, НЛМК, Алроса, Ростелеком, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля).
Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля).
Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%.
Рублёвые облигации (40%), валютные бонды (10%), ЗПИФн (10%) — 60% целевая доля всего прочего.
Кроме биржевого портфеля, есть депозит, с ним ничего не делаю.
Газпромбанк попал под санкции, так что прикрыли очередную лавочку вывода денег за рубеж. Про геополитику уже написали геополитические эксперты на каждом утюге. А рынок и доллар поехали друг от друга подальше.
Что купил в первой половине ноября?
ОФЗ 26243 — 20 облигаций
Новотранс 1Р5 — 13 облигаций
Евротранс 1Р5 — 10 облигаций (на размещении)
Симпл 1Р1 — 15 облигаций (на размещении)
Русгидро 2Р1 — 10 облигаций (на размещении)
Селиград GOLD-03 — 1 золотая облигация
Роснефть — 10 акций
Совкомбанк — 500 акций
Лукойл — 1 акция
Сбербанк — 40 акций
НЛМК — 130 акций
Ростелеком — 250 акций
Яндекс — 5 акций
Татнефть-п — 30 акций
Что купил во второй половине ноября?
ОФЗ 26243 — 30 облигаций
Симпл 1Р1 — 15 облигаций (на размещении)
Томск — 10 облигаций (на размещении)
Сбербанк — 80 акций
Алроса — 300 акций
Новатэк — 35 акций
В заявках: облигации Селектел 1Р5 (15 штук), ПСБ Лизинг (10 штук), Рольф 1Р5 (5 штук)
Размещения ещё не все состоялись, так что пока жду. Очень порадовали ценами Сбер и Новатэк, да и Алроса тоже. Другие тоже радуют, но на всё никаких бюджетов не хватит.
Убрать перископ! Погружаемся!
IMOEX погружается на 2 400, RTS стремится к 700 (а такого не было уже миллиард лет), RGBI закрепился между 95 и 100. ЦБ планирует поднять ключевую ставку до 23%, а то и до 25%. Между прочим, это всего лишь вдвое ниже, чем в Турции!
Рубль тоже падает, это хорошо для экспортёров и тех, у кого много валюты. Доллар начал свой путь на 200, а рано или поздно и на 300.
Эксперты гадают, были уже маржин колы или нет. Это уж точно не моя головная боль, в кредит не инвестирую и не собираюсь.
5 миллионов и великая хватамба
Мой портфель преодолел отметку в 5 млн, что радует, но нужно больше. Пока у одних паника от обвала, другие поддаются безумию от низких цен и хватают всё подряд. Вслед за 11.11 пришла чёрная пятница, за ней будет чёрный киберпонедельник, потом рождественские скидки, потом новогодние скидки, потом посленовогодние и так далее. Великая хватамба на Мосбирже продолжается!
В планах на декабрь: покупать всё хорошее, не покупать ничего плохого — вот такой отличный план, надёжный, как швейцарские часы.
А вы что покупали в первой половине ноября?
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Комментарии1
В первой половине ноября мне повезло- купил свежей капусты 20 кг. по 30 руб. и заквасил её. Сейчас эта капуста в магазинах уже по 45-50 руб.