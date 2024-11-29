Рынок пикирует вниз. Пополнил брокерский счёт на 238 000 в ноябре. Что купил? Часть 2

Заканчивается ноябрь, а вместе с ним и бюджет, который был выделен на инвестиции. Рынок пикирует вниз, всё сыпется не слабее, чем снег с небес. Я продолжаю инвестировать по своему плану. Кроме 238 000 дополнительных пополнений не было, только купоны.

Во второй половине ноября я покупал только всё хорошее и не покупал ничего плохого — плохое не берём, потому что плохое опасно.

Напомню, что мой базовый план предполагал пополнение на 1,2 млн в этом году на ИИС и БС без учёта вычета. На данный момент это 2 162 000 за 11 месяцев. Базовый план выполнен. План максимум — 2,4 млн до конца года. Для этого нужно ещё одно пополнение на 238 000 рублей в декабре.

По составу портфеля у меня есть план, и я его придерживаюсь:

Лукойл, Новатэк, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).

Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Яндекс — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).

ФосАгро, НЛМК, Алроса, Ростелеком, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля).

Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля).

Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%.

Рублёвые облигации (40%), валютные бонды (10%), ЗПИФн (10%) — 60% целевая доля всего прочего.

Кроме биржевого портфеля, есть депозит, с ним ничего не делаю.

Газпромбанк попал под санкции, так что прикрыли очередную лавочку вывода денег за рубеж. Про геополитику уже написали геополитические эксперты на каждом утюге. А рынок и доллар поехали друг от друга подальше.

Что купил в первой половине ноября?

ОФЗ 26243 — 20 облигаций

Новотранс 1Р5 — 13 облигаций

Евротранс 1Р5 — 10 облигаций (на размещении)

Симпл 1Р1 — 15 облигаций (на размещении)

Русгидро 2Р1 — 10 облигаций (на размещении)

Селиград GOLD-03 — 1 золотая облигация

Роснефть — 10 акций

Совкомбанк — 500 акций

Лукойл — 1 акция

Сбербанк — 40 акций

НЛМК — 130 акций

Ростелеком — 250 акций

Яндекс — 5 акций

Татнефть-п — 30 акций

Что купил во второй половине ноября?

ОФЗ 26243 — 30 облигаций

Симпл 1Р1 — 15 облигаций (на размещении)

Томск — 10 облигаций (на размещении)

Сбербанк — 80 акций

Алроса — 300 акций

Новатэк — 35 акций

В заявках: облигации Селектел 1Р5 (15 штук), ПСБ Лизинг (10 штук), Рольф 1Р5 (5 штук)

Размещения ещё не все состоялись, так что пока жду. Очень порадовали ценами Сбер и Новатэк, да и Алроса тоже. Другие тоже радуют, но на всё никаких бюджетов не хватит.

Убрать перископ! Погружаемся!

IMOEX погружается на 2 400, RTS стремится к 700 (а такого не было уже миллиард лет), RGBI закрепился между 95 и 100. ЦБ планирует поднять ключевую ставку до 23%, а то и до 25%. Между прочим, это всего лишь вдвое ниже, чем в Турции!

Рубль тоже падает, это хорошо для экспортёров и тех, у кого много валюты. Доллар начал свой путь на 200, а рано или поздно и на 300.

Эксперты гадают, были уже маржин колы или нет. Это уж точно не моя головная боль, в кредит не инвестирую и не собираюсь.

5 миллионов и великая хватамба

Мой портфель преодолел отметку в 5 млн, что радует, но нужно больше. Пока у одних паника от обвала, другие поддаются безумию от низких цен и хватают всё подряд. Вслед за 11.11 пришла чёрная пятница, за ней будет чёрный киберпонедельник, потом рождественские скидки, потом новогодние скидки, потом посленовогодние и так далее. Великая хватамба на Мосбирже продолжается!

В планах на декабрь: покупать всё хорошее, не покупать ничего плохого — вот такой отличный план, надёжный, как швейцарские часы.

А вы что покупали в первой половине ноября?

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