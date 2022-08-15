Крах рубля, ожидание ключевой ставки 25% и доступность жилья на минималках. Дивиденды, облигации, инфляция, биткоин. Субботний инвестдайджест

На небе только и разговоров, что про девальвацию рубля. Ой, нет, ещё о грядущем повышении ключевой ставки и недоступности ипотеки. Если у вас есть идея, как взбодрить экономику ещё сильнее, напишите Эльвире Сахипзадовне в директ. Наливаем кофе, читаем про биткоин, недвижку, акции, облигации и другие финансовые свистелки в субботнем дайджесте.

Крах рубля

Доллар продолжает взлёт! Изменение: 104,34 → 107,62 руб. за доллар (курс ЦБ 102,57 → 107,74). Юань 14,07 → 14,50 (ЦБ 13,94 → 14,72). Долларовая ракета взлетала даже выше 110. Ну что, живём теперь в новой реальности?

В ЦБ говорят, что резкое ослабление рубля — разовая акция, вызванная новыми санкциями и паникой. Но мы-то знаем, что никакая она не разовая.

Как инвестировать в валюте? Можно взять юаневые, замещающие или квазидолларовые облигации. Они сейчас дают неплохой дисконт, нивелирующий падение рубля, доходность может быть выше 12%+ в валюте.

Индекс не смог определиться

IMOEX и рос, и падал. Рос-то исключительно на укреплении доллара. Итоговое изменение IMOEX с 2 581 до 2 578. Но сходил и почти до 2400 проверить, что там под дном. Спекулянты рады (или нет).

Долларовый РТС держит марку, снизился с 792 до 753! Уважаемые эксперты уже похоронили его, но мы-то знаем, что именно тут настоящая тихая гавань аж с 2004 года!

Страшно? Да. Весело? Вдвойне!

Дивиденды

Ура, лучик света в Марианской впадине! Отсеклись Мать и дитя. Пообъявлялись всякие Новошип (внебиржевой СКФ с 13,73% по префам), Займер, ВУШ, Озонфарма, а главное — Магнитик! 12,83%! Всех не счесть, декабрь и январь будут бодрыми. Закупаюсь акциями.

Ближайшие дивиденды:

Облигации

Высокая ключевая ставка? Значит пора размещать облигации.

Разместились/собрали заявки: Томск, Рольф, Апри, Сибур, Русгидро, Селектел, Роял Капитал, Рафт Лизинг, Магнит, ВЭБ РФ. Поучаствовал в Томске, Селектеле и Рольфе.

На очереди: Селигдар-SILVER, ПСБ Лизинг, Новосиб, Сплит Финанс, Акрон, ВЗВТ, АвтоМоё CNY, Амурская. В ПСБ участвую, остальные пока не знаю. Скоро будет ещё много интересных выпусков, не пропустите.

RGBI снова вниз: 99,27 → 98,60. Тут всё просто. Инфляция растёт, ставку будут поднимать. Я продолжаю немного покупать длинные ОФЗ, 17,5% YTM. Флоатеры и корпоративные фиксы тоже покупаю.

Жить будем в шалашах

Видите, какие цены на недвижку? Можно смело уезжать в лес и строить шалаш. Или лучше копать бункер. Индекс MREDC снова вырос с 296к до 299к за метр. Продолжается игра в «лимиты кончаются, быстрее бегите за ипотекой». Но в долларах-то точно дешевеет.

Доступность жилья на минималках

Россиянин со средней зарплатой, тратя на ипотеку половину своих доходов, по рыночной ипотеке может приобрести лишь 15 кв. м в новостройке. Это наименьший показатель доступности жилья с 2016 года.

Ценовой разрыв между первичкой и вторичкой — 57%

Тень льготной ипотеки. Разрыв цен между новостройками и вторичным жильём по итогам третьего квартала достиг 57% по информации ЦБ. Для сравнения, в конце 2023 ценовая разница между первичкой и вторичкой была 44%, а в начале 2023 — 30%.

Биткоин упёрся в потолок

Не дошёл до 100к. Не синхронизировался с USDRUB. Даже приклеенный к стене скотчем арбуз дороже стоит. Мой криптопортфель чуть вырос с 2300 до 2333 долларов — новый рекорд.

Меня постоянно спрашивают, сколько будет стоить биткоин через год (чаще спрашивают только про цены на недвижку). Я экспертно закрыл глаза и ткнул в случайные цифры, вот столько он будет стоить: 459879.

ИН-ФЛЯ-ЦИ-ЙА!

Инфляция за неделю составила 0,36% после 0,37% неделей ранее! С начала месяца рост цен 1,15%, с начала года - 7,80%! Неделю назад в космос улетели огурцы, а теперь сильнее всего дорожают сливочное масло, сметана и яйца — на 1,1%. Скоро новый год, вы в курсе, как подорожала красная икра? Раза в полтора или в два?

Ключ на 25

Следующим шагом Банка России может стать повышение ключевой ставки до 25%, прикинул Bloomberg. Это решение может быть принято на фоне резкого падения рубля. С 21 ноября, когда США ввели новые санкции против российских банков, рубль ослаб более чем на 9% по отношению к доллару. С начала года рубль потерял более 21%.

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