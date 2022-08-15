Итоги 41 месяца инвестиций. 5,029 млн рублей

1 декабря, значит пора наряжать ёлку и подводить итоги ноября. Ежемесячно я пишу отчёт о том, что произошло с моими инвестициями. Напоминаю: я начал копить на квартиру в Сочи в июле 2021. 41 месяц позади. Погнали!

Инвестиции

Было на 1 ноября 4 680 511₽:

Депозит: 1 120 871₽

Биржевой: 3 559 640₽

Спускался в подвал за валенками и в валенке обнаружил 238 000 рублей, которые я решил проинвестировать. Само собой, купоны и дивиденды тоже реинвестировал. Покупал только хорошее, ничего плохого не покупал.

Облигации: ОФЗ 26243, Симпл 1Р1, Рольф 1Р5, Томск, Новотранс 1Р5, Евротранс 1Р5, Симпл 1Р1, Русгидро 2Р1, Селиград GOLD-03

Акции: Сбербанк, Алроса, Новатэк, Роснефть, Совкомбанк, Лукойл, Сбербанк, НЛМК, Ростелеком, Яндекс, Татнефть-п

Результат вышел положительным (даже удивительно). И месяц в плюсе, и портфель в плюсе.

Рынок был очень волатильным, но в итоге месяц закончился ростом. По данным Интелинвест доходность портфеля около 5,5% по XIRR, месяц назад была 4,5%, а до мая было 16%.

Ноябрь детально так:

Депозит: 1 120 871 + 9 453 (проценты) = 1 130 324₽

Биржевой: 3 559 640 + 238 000 (пополнение) + 101 351 (рост) = 3 898 991₽

Суммарно: 4 680 511 + 238 000 (пополнение) + 110 804 (рост) = 5 029 315₽

Портфель преодолел отметку в 5 млн, круто, очередной рубеж достигнут за 5 месяцев. Портфель даже превышал в какой-то момент 5,1 млн из-за Трампа, но потом откатился. Ожидаем в декабре повышение ключевой ставки до 23–25%, РТС валится беспощадно, рубль стремительно дешевеет, но все цели инвестирования всё равно будут достигнуты.

Итого (за всё время):

Депозит: 810 000 → 1 130 324₽ (+320 324 или +39,55%)

Биржевой: 3 889 000 → 3 898 991₽ (+9 991 или +0,26%)

Суммарно: 4 699 000 → 5 029 315₽ (+330 315 или +7,03%)

Доходность XIRR: 5,5%

Средняя сумма пополнения: 114 609₽ в месяц

Когда только начинал, ставил планку в 66 000 в месяц. На 2024 год поставил цель в 100 000 ежемесячно (1,2 млн за год), позже решил её пересмотреть, сейчас по плану — 2,4 млн за год. Пока что 2 162 000 в этом году.

А вот так это выглядит на графике

Доходность ноября получилась 2,36% или 28,40% в переводе на годовые.

Моя стратегия

Целевая доля в биржевом портфеле акций/облигаций — 40/50, остальное в бумажной недвижке и других инструментах. Из 50% облигаций пятая часть — валютные. Также использую депозиты.

В ноябре удалось пополнить портфель на 238 000, ещё столько же нужно внести в декабре, чтобы суммарно за год вышло 2,4 млн. Это будет почти половина от стоимости портфеля. Темп мне нравится, а результат будет корректироваться по мере погашений облигаций, а если ДКП развернётся, то будет ракета. Но разворот пока не предвидится.

Цель всё та же — покупка недвижимости в Сочи. Продолжаю формировать дивидендно-купонный поток, который будет покрывать ипотеку. Поэтому у меня дивидендные акции, долговые и рентные инструменты. Так сказать, пассивный доход. Пока он около 52 000 в месяц после налогов.

Всё продать и положить на депозит не планирую, потому что доходность облигаций намного выше, придётся вернуть вычет, а акции сейчас очень дешёвые. Думаю, это всем должно быть понятно и так, а кто не понял, тот поймёт (но это не точно).

Укомплектовал оба зимних отпуска

Как я уже писал ранее, в январе еду на Архыз, а в феврале в Сочи покататься на сноуборде. Укомлектовался по полной программе: все гостишки, все билеты, и даже прикупил ранее новый (уже третий) сноуборд с крепами. Удовольствие не из дешёвых, но это не мешало выполнять план по инвестициям.

Что ещё?

Дождался зиму, выбросил старые зимние колёса, купил новые

Телеграм-канал подрос с 12 800 до 13 100 подписчиков (+300, маловато)

Пополнил криптопортфель на очередные 50 USD. Там вообще ракетища

Посмотрел, что там с недвижкой в Сочи и в Москве, и где она сейчас дорожает быстрее всего

Сделал разборы Норникеля и Роснефти, а также множества облигаций

Выбрал 13 лучших флоатеров, лучшие дивидендные акции банков и лучшие валютные облигации

Посчитал, как индекс вырос в 27 раз, а рубль в 27 раз упал

Прояснил, что такое DSI — индекс стабильности дивидендов

Написал топ-10 способов как разбогатеть

Узнал, какому % россиян не хватает денег на всё

Планы на декабрь: нарядить ёлку, лепить снеговиков, кататься. Пополнить БС на 238к. Пить пивко, пока зима.

А это все ещё мой телеграм-канал — подписывайтесь;) В нём я рассказываю про финансы, свои инвестиции, накопление на квартиру в Сочи и много всего прочего, даже мемы есть.