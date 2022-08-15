10 облигаций с фиксированным ежемесячным купоном, доходностью от 30% до 44% и высокими рисками

Что может быть лучше депозитов в Сбере под 20%? Депозит в Альфе под 22%, а ещё, например, облигации с доходностью до 44% и ежемесячными фиксированными купонами. Давайте посмотрим, что там имеется и какие есть риски.

Параметры максимально простые: фиксированные ежемесячные купоны, срок до трёх лет. Без оферты и амортизации. Рейтинг — любой. YTM — максимальная. Слабоумие и отвага. И перейдём уже скорее к отъявленным ВДО.

ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-08, BBB

ISIN: RU000A107TR3

Погашение: 10.02.2026

Доходность: 43,8%

Купон: 18%

Купонов в год: 12

ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-09, BBB

ISIN: RU000A108G88

Погашение: 15.10.2026

Доходность: 44%

Купон: 17,6%

Купонов в год: 12

Компания также занимается девелопментом и модернизацией коммерческой недвижимости. Долговая нагрузка не запредельная, но очень высокая.

Страна Девелопмент 02, BBB

ISIN: RU000A105YF2

Погашение: 02.03.2026

Доходность: 39,4%

Купон: 14,5%

Купонов в год: 12

Строительная и девелоперская компания, развивающая проекты жилой и коммерческой недвижки. Как и у всех строителей, статус сейчас — всё сложно.

ФАРМФОРВАРД БО-01, BB+

ISIN: RU000A107BD1

Погашение: 19.11.2026

Доходность: 35,4%

Купон: 18,5%

Купонов в год: 12

Дистрибьютор лекарственных препаратов, работающий на российском рынке тендерных таблеткозакупок. Низкий уровень покрытия процентов.

Группа Продовольствие 001P-03, BB-

ISIN: RU000A106YN4

Погашение: 14.09.2026

Доходность: 39,7%

Купон: 16%

Купонов в год: 12

Поставщик сахара, зерновых и масличных культур, кормов, круп. Низкий запас ликвидности, отраслевые риски.

ЕвроТранс БО-001Р-02, A-

ISIN: RU000A105TS5

Погашение: 26.01.2026

Доходность: 29,49%

Купон: 13,4%

Купонов в год: 12

Автозаправка с большим долгом, низким денежным потоком и рисками корпоративного управления.

ГЛОРАКС 001Р-02, BBB-

ISIN: RU000A108132

Погашение: 05.03.2026

Доходность: 31,9%

Купон: 17,25%

Купонов в год: 12

Региональный питерский застройщик. В Питере — пить, потому что ипотека — дорого.

ОСТРОВ МАШИН-01, B+

ISIN: RU000A109SJ8

Погашение: 30.09.2027

Доходность: 34,7%

Купон: 26%

Купонов в год: 12

Дистрибьютор по продаже дорожно-строительной техники LiuGong. Нет собственных оборотных средств и рентабельности. Низкий показатель обслуживания долга.

БИАНКА ПРЕМИУМ БО-01, BB

ISIN: RU000A1097X8

Погашение: 29.07.2027

Доходность: 31,8%

Купон: 23%

Купонов в год: 12

Химчистка. Низкий уровень корпоративного управления, нет МСФО и стратегии развития. Но хорошая рентабельность.

Делимобиль 001P-03, A+

ISIN: RU000A106UW3

Погашение: 18.08.2027

Доходность: 30,8%

Купон: 13,7%

Купонов в год: 12

Каршеринг с итальянским акцентом. Страдает из-за высоких процентных платежей.

Есть что выбрать? Безусловно. Лично у меня в портфеле есть Бианка, ФПК, Делимобиль, Страна, Глоракс и Евротранс. Естественно, с диверсификацией и определёнными высокими рисками. А что есть у вас, котлетеры и туземунщики?

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