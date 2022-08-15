10 облигаций с фиксированным ежемесячным купоном, доходностью от 30% до 44% и высокими рисками

Параметры максимально простые: фиксированные ежемесячные купоны, срок до трёх лет. Без оферты и амортизации. Рейтинг — любой. YTM — максимальная. Слабоумие и отвага. И перейдём уже скорее к отъявленным ВДО.
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-08, BBB
ISIN: RU000A107TR3
Погашение: 10.02.2026
Доходность: 43,8%
Купон: 18%
Купонов в год: 12
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-09, BBB
ISIN: RU000A108G88
Погашение: 15.10.2026
Доходность: 44%
Купон: 17,6%
Купонов в год: 12
Компания также занимается девелопментом и модернизацией коммерческой недвижимости. Долговая нагрузка не запредельная, но очень высокая.
Страна Девелопмент 02, BBB
ISIN: RU000A105YF2
Погашение: 02.03.2026
Доходность: 39,4%
Купон: 14,5%
Купонов в год: 12
Строительная и девелоперская компания, развивающая проекты жилой и коммерческой недвижки. Как и у всех строителей, статус сейчас — всё сложно.
ФАРМФОРВАРД БО-01, BB+
ISIN: RU000A107BD1
Погашение: 19.11.2026
Доходность: 35,4%
Купон: 18,5%
Купонов в год: 12
Дистрибьютор лекарственных препаратов, работающий на российском рынке тендерных таблеткозакупок. Низкий уровень покрытия процентов.
Группа Продовольствие 001P-03, BB-
ISIN: RU000A106YN4
Погашение: 14.09.2026
Доходность: 39,7%
Купон: 16%
Купонов в год: 12
Поставщик сахара, зерновых и масличных культур, кормов, круп. Низкий запас ликвидности, отраслевые риски.
ЕвроТранс БО-001Р-02, A-
ISIN: RU000A105TS5
Погашение: 26.01.2026
Доходность: 29,49%
Купон: 13,4%
Купонов в год: 12
Автозаправка с большим долгом, низким денежным потоком и рисками корпоративного управления.
ГЛОРАКС 001Р-02, BBB-
ISIN: RU000A108132
Погашение: 05.03.2026
Доходность: 31,9%
Купон: 17,25%
Купонов в год: 12
Региональный питерский застройщик. В Питере — пить, потому что ипотека — дорого.
ОСТРОВ МАШИН-01, B+
ISIN: RU000A109SJ8
Погашение: 30.09.2027
Доходность: 34,7%
Купон: 26%
Купонов в год: 12
Дистрибьютор по продаже дорожно-строительной техники LiuGong. Нет собственных оборотных средств и рентабельности. Низкий показатель обслуживания долга.
БИАНКА ПРЕМИУМ БО-01, BB
ISIN: RU000A1097X8
Погашение: 29.07.2027
Доходность: 31,8%
Купон: 23%
Купонов в год: 12
Химчистка. Низкий уровень корпоративного управления, нет МСФО и стратегии развития. Но хорошая рентабельность.
Делимобиль 001P-03, A+
ISIN: RU000A106UW3
Погашение: 18.08.2027
Доходность: 30,8%
Купон: 13,7%
Купонов в год: 12
Каршеринг с итальянским акцентом. Страдает из-за высоких процентных платежей.
Есть что выбрать? Безусловно. Лично у меня в портфеле есть Бианка, ФПК, Делимобиль, Страна, Глоракс и Евротранс. Естественно, с диверсификацией и определёнными высокими рисками. А что есть у вас, котлетеры и туземунщики?
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