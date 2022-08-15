В чёрной пятнице на Мосбирже в ноябре поучаствовали 3,7 млн инвесторов

Месяц тотальных распродаж прошёл не только в маркетплейсах, но и на Мосбирже. Её двери открылись перед 3,9 миллионами инвесторов, у которых чёрная пятница была с понедельника по пятницу. Мосбиржа поделилась итогами ноября 2024 года, а также пересчитала своих клиентов и рассказала, что они покупали активнее всего на ноябрьских распродажах.

Смотрим объёмы торгов акциями и облигациями, народный портфель ноября и другие интересные данные.

Свежая кровь

Пока на депозитах собираются ундециллионы денег, на Мосбиржу тоже течёт ослабевающий ручеёк. Суммарный объём вложений частных инвесторов в ноябре составил 97,5 млрд рублей (158,2 млрд в октябре).

Число физлиц, имеющих счета на Мосбирже, за ноябрь увеличилось на 493 тысячи и достигло 34,7 млн, ими открыто более 63,2 млн счетов (+1,1 млн). В ноябре было 3,7 млн активных инвесторов (3,9 млн в октябре). Приток сохранился, актив уменьшился. Новых денег принесли очень мало.

Инфографика: Альфа-Инвестиции

Доля физлиц в объёме торгов акциями в ноябре составила 75,8%, в объёме торгов облигациями – 35,8%, на срочном рынке – 64,5%. Физики продолжают быть активными в акциях и фьючах.

Общий объём

Инфографика: Альфа-Инвестиции

Общий объём торгов в ноябре составил 124,7 трлн рублей (140,1 трлн в октябре). Объём торгов на фондовом рынке в ноябре составил 5,402 трлн рублей (4,662 трлн рублей в октябре) без учёта однодневных облигаций.

Акции и фонды

Объём торгов акциями, депозитарными расписками и паями составил 3,2 трлн рублей (2,8 трлн рублей в октябре).

Народный портфель: акции Сбербанка (ао 30% и ап 7%), Лукойла (16%), Газпрома (14%), Роснефти (7%), Сургутнефтегаза-п (7%), Яндекса (5%), Норникеля (5%), Т-Банка (5%) и Полюса (4%). СНГ-ап обошёл Яндекс, остальное без изменений.

Инфографика: Альфа-Инвестиции

Народный портфель Индекса IPO: UGLD, SVCB, EUTR, ASTR, WUSH, LEAS, SOFL, DIAS, DATA и MBNK.

Народный портфель фондов: LQDT (41%), SBMM (23%), AKMM (18%), AMNR (2%), TRUR (2%). Большинство в фондах денежного рынка — 84% фондового народного портфеля. Мосбиржа показала в этот раз только топ-5. Остальные и раньше были менее 1%.

Облигации

Объём торгов облигациями составил 2,2 трлн рублей (1,8 трлн рублей в октябре).

В ноябре размещено 104 облигационных займа на общую сумму 1,7 трлн рублей, включая объём размещения однодневных облигаций на 0,365 трлн рублей.

Размещений было много, в том числе и хороших. Я поучаствовал в этих: Евротранс 1Р5, Симпл 1Р1, Русгидро 2Р1, Симпл 1Р1, Томск, Рольф 1Р5

Другие рынки

Срочный рынок — 10 трлн рублей

Валютный рынок — Мосбиржа больше не предоставляет данные

Денежный рынок — 95,9 трлн рублей

Драгметаллы — Мосбиржа больше не предоставляет данные

Что в итоге?

Продолжаем падать, и инвесторам это не нравится! Все деньги в банке. Ждём подъём ключевой ставки до 23%, а то и до 25% уже 20 декабря. Никаких предпосылок к развороту ДКП пока нет, и высокая ставка — главный сдерживающий фактор.

Октябрьские распродажи сменились ноябрьскими, ну и в декабре тоже продолжаются.

Если смотреть на RTS (а я призываю смотреть на него вместе с IMOEX), то за год он в минусе на -30,61% на 1 декабря. IMOEX показывает -17,67% за год. С начала года ситуация точно такая же (-17,35%). Пробили 800 по RTS, причём очень легко, рубль поспособствовал падением. Очень дёшево, если в долларах.

Золотой — индекс RTS, синий — индекс Мосбиржи:

В разгаре малый дивидендный сезон, в декабре и январе будет приличное количество дивидендов, на дивгэпах индекс и ниже опустится. Избрание Трампа на мгновение дало позитив, но он быстро улетучился. Без разворота ДКП и налаживанием геополитической обстановки будем продолжать опускаться. Если снижение будет до мая, то получится целый год подводника.

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