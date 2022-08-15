Встатие рубля, рост продаж недвижки, рекордная инфляция. Дивиденды, облигации, крипта. Воскресный инвестдайджест

Что объединяет рубль, крипту и огурцы? Очень немногое, но вот на этой неделе они выросли. Вот бы всё постоянно росло как вкусные огурчики! Но так не бывает. ЦБ показал, что такое радиоуправляемый удар по доллару, продолжаем богатеть на дивидендах и читаем традиционный дайджест. Го!

Встатие рубля

После погружения пришло встатие рубля! Изменение: 107,62 → 100,54 руб. за доллар (курс ЦБ 107,74 → 99,42). Юань 14,50 → 13,41 (ЦБ 17,72 → 13,59). Не хватило топлива долларовой ракете, полетела обратно.

Все успели купить долларов по 110? Нет? Ну ничего, рано или поздно получится, главное не покупать сейчас по 100. Но ЦБ своими радиоуправляемыми ударами по доллару мутит какую-то грязь.

Индекс снова тонет

Индекс продолжает колбасить с уклоном на понижение. Итоговое изменение IMOEX с 2 578 до 2 536. Но снова почти до 2400 ходил смотреть, что под дном.

Долларовый РТС на укреплении рубля вырос с 753 до 803! Эксперты говорят, что это очень дёшево, но может быть ещё дешевле.

Дивиденды

Продолжаем богатеть. Отсеклись Хендерсон, ВУШ и КуйбышевАзот. Неожиданно объявился Fix Price, запустив ракету с дивидендом 16,55%. Также объявился Пермэнергосбыт. Скоро отсекутся Мордовэнергосбыт, Полюс, Европлан, НКХП и как раз Фиксы. Но я сильнее всего жду Лукойл.

Ближайшие дивиденды:

Облигации

Высокая ключевая ставка? Значит пора размещать облигации.

Разместились/собрали заявки: Сплит Финанс, ПСБ Лизинг, ВЗВТ, Акрон, Монополия, АвтоМоё CNY, а также заместились евро-ОФЗ. Я участвовал в ПСБ Лизинге.

На очереди: Селигдар-SILVER, Новосиб, Амурская, Башкирия, ПСБ, Томская, Автодор, ТГК-14, Эн+. Скоро будет ещё много интересных выпусков, не пропустите.

RGBI незначительно вырос: 98,60 → 98,94. Ничего не произошло в стиле камня в лесу. Ждём повышения ключа, чтоб брать бонды дешевле. Я продолжаю немного покупать длинные ОФЗ, 17,5% YTM. Флоатеры и корпоративные фиксы тоже покупаю.

Недвижка снова растёт

Алло, Галочка, ты не поверишь, но недвижка снова дорожает! Индекс MREDC вырос с 299к почти до 300к за метр. И это при обрушении спроса, заградительной ключевой ставке, ужесточении семейной ипотеки и вот это вот всё. Что случилось?

Спрос на новостройки Москвы в ноябре резко вырос

Самый заметный рост продаж в ноябре зафиксирован в Новой Москве — сразу на 26%. Повышение спроса эксперты объясняют допкой по семейной ипотеке, акциями от застройщиков, а также ростом сделок за нал на фоне обесценивания рубля.

Как только люди видят, что рубль валится, бегут менять доллары на квадратные метры. Есть такая категория людей, которая видит, что реальная стоимость недвижимости (в долларах) снижается.

50% ипотек в ноябре — с господдержкой. Но 50% находят нал или умудряются взять ипотеку на рыночных условиях.

Биткоин не может закрепиться выше 100к

Биткоин старательно карабкается вверх, но на 100к сопротивление очень уж сильное. Поэтому в рост пошли эфир и альты. Мой криптопортфель вырос с 2333 до 2530 долларов — новый рекорд. Ну и добавил 50, стало 2580.

Традиционно после сильного роста битка альты начали подтягиваться, многие дают иксы. Потом они, чуть что, могут опуститься обратно и ещё ниже.

Есть новый рекорд по инфляции!

Инфляция в РФ с 26 ноября по 2 декабря разогналась до 0,50%. Годовая инфляция в РФ ускорилась до 9,01% с 8,66% на 25 ноября. Сильнее всего подорожали огурцы — на 9,5%. Телевизоры подорожали на 1,3%, электропылесосы — на 0,6%. Цены и так уже адские, но ЦБ нужно больше ада!

Когда снизится ключевая ставка?

Советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов оценил вероятность снижения ключевой ставки в 2025 году и эта вероятность околонулевая. Так что продолжаем жить при ключе выше 20%, ждём дефолтов и жуём попкорн, наблюдая, как ЦБ пытается добиться снижения инфляции до 4%.

Что ещё?

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