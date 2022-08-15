Лучшие ​облигации ИТ-сектора с доходностью до 30+%

Выбрал самые любопытные компании и их выпуски.
Селектел, AA-
Три облачных выпуска фиксов и один свежий флоатер.
Селектел 1Р3
ISIN: RU000A106R95
Дата погашения: 14.08.2026
YTM: 27,3%
Купон: 13,3%
Купоны: 12 в год
Селектел 1Р2
ISIN: RU000A105FS4
Дата погашения: 11.11.2025
YTM: 25,6%
Купон: 11,5%
Купоны: 2 в год
Селектел 1Р4
ISIN: RU000A1089J4
Дата погашения: 02.04.2026
YTM: 25,6%
Купон: 15%
Купоны: 12 в год
Селектел 1Р5
ISIN: RU000A10A7S0
Дата погашения: 23.05.2027
Купон: КС+4%
Купоны: 12 в год
Группа Позитив, АА
Есть флоатер и фикс. И даже акции.
Позитив Р1
ISIN: RU000A109098
Дата погашения: 04.07.2027
Купон: КС+1,7%
Купоны: 12 в год
Позитив Р2
ISIN: RU000A105JG1
Дата погашения: 03.12.2025
YTM: 25,9%
Купон: 10,55%
Купоны: 4 в год
Софтлайн, BBB+
Один скромный выпуск у продавца и разработчика ИТ-продуктов. Зато какая доходность!
Софтлайн 2Р1
ISIN: RU000A106А78
Дата погашения: 20.02.2026
YTM: 31,5%
Купон: 12,4%
Купоны: 4 в год
РедСофт, BBB-
Создатель операционки Ред ОС и обладатель двух выпусков облигаций.
РедСофт 2Р4
ISIN: RU000A106CR1
Дата погашения: 05.06.2026
YTM: 23,1%
Купон: 14%
Купоны: 4 в год
РедСофт 2Р4
ISIN: RU000A108VM8
Дата погашения: 29.06.2026
YTM: 23,2%
Купон: 20,5%
Купоны: 4 в год
ВК, AA+
Владелец Дзена и Одноклассников.
Мэйл 1Р1
ISIN: RU000A103QK3
Дата погашения: 15.09.2026
YTM: 27,1%
Купон: 7,9%
Купоны: 2 в год
Т1, A-
ИТ-компания синего банка.
Т1 1Р1
ISIN: RU000A1071R5
Дата погашения: 15.09.2026 (колл 15.04.2025)
YTM: 28,4%
Купон: 15,5%
Купоны: 4 в год
Бонус: ещё несколько интересных выпусков. Это эмитенты, имеющие косвенное отношение к ИТ, а также низкорейтинговые.
ВУШ, A-
Не совсем ИТ. Электросамокаты и электровелосипеды + ИТ-инфраструктура.
ВУШ 1Р1
ISIN: RU000A104WS2
Дата погашения: 25.05.2025
YTM: 27,3%
Купон: 13,5%
Купоны: 4 в год
ВУШ 1Р2
ISIN: RU000A106HB4
Дата погашения: 02.07.2026
YTM: 30,2%
Купон: 11,6%
Купоны: 4 в год
ВУШ 1Р3
ISIN: RU000A109HX2
Дата погашения: 30.08.2027
Купон: КС+2,5%
Купоны: 12 в год
Делимобиль, A+
Тоже не совсем ИТ, но лидер каршеринга.
Каршеринг Руссия 1P1
ISIN: RU000A1052T1
Дата погашения: 06.08.2025
YTM: 26,7%
Купон: 13%
Купоны: 4 в год
Каршеринг Руссия 1P2
ISIN: RU000A106A86
Дата погашения: 22.05.2026
YTM: 34%
Купон: 12,7%
Купоны: 4 в год
Каршеринг Руссия 1P3
ISIN: RU000A106UW3
Дата погашения: 18.08.2027
YTM: 34,3%
Купон: 13,7%
Купоны: 12 в год
Каршеринг Руссия 1P4
ISIN: RU000A109TG2
Дата погашения: 08.10.2026
Купон: КС+3%
Купоны: 12 в год
Хайтэк-Интеграция, В+
Интегратор доходности в портфель без рейтинга.
Хайтэк-Интеграция 1P1
ISIN: RU000A106151
Дата погашения: 26.03.2026
YTM: 36,5%
Купон: 15%
Купоны: 4 в год
Хайтэк-Интеграция 01
ISIN: RU000A104TM1
Дата погашения: 15.05.2025
Купон: КС+4%
Купоны: 4 в год
Достаточно. У меня в портфеле есть такие айтишники: Софтлайн, Каршеринг, Позитив, ВУШ и Селектел. Но у меня и не айтишников полно. А у вас?
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