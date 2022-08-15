Лучшие ​облигации ИТ-сектора с доходностью до 30+%

Айтишка чувствует себя достаточно неплохо, а для инвесторов в облигации это не просто важно, а очень важно, ведь мало кто хочет инвестировать в малоэффективные компании. Посмотрим на ИТ-компании и посмотрим, что у них есть по облигациям.

Выбрал самые любопытные компании и их выпуски.

Селектел, AA-

Три облачных выпуска фиксов и один свежий флоатер.

Селектел 1Р3

ISIN: RU000A106R95

Дата погашения: 14.08.2026

YTM: 27,3%

Купон: 13,3%

Купоны: 12 в год

Селектел 1Р2

ISIN: RU000A105FS4

Дата погашения: 11.11.2025

YTM: 25,6%

Купон: 11,5%

Купоны: 2 в год

Селектел 1Р4

ISIN: RU000A1089J4

Дата погашения: 02.04.2026

YTM: 25,6%

Купон: 15%

Купоны: 12 в год

Селектел 1Р5

ISIN: RU000A10A7S0

Дата погашения: 23.05.2027

Купон: КС+4%

Купоны: 12 в год

Группа Позитив, АА

Есть флоатер и фикс. И даже акции.

Позитив Р1

ISIN: RU000A109098

Дата погашения: 04.07.2027

Купон: КС+1,7%

Купоны: 12 в год

Позитив Р2

ISIN: RU000A105JG1

Дата погашения: 03.12.2025

YTM: 25,9%

Купон: 10,55%

Купоны: 4 в год

Софтлайн, BBB+

Один скромный выпуск у продавца и разработчика ИТ-продуктов. Зато какая доходность!

Софтлайн 2Р1

ISIN: RU000A106А78

Дата погашения: 20.02.2026

YTM: 31,5%

Купон: 12,4%

Купоны: 4 в год

РедСофт, BBB-

Создатель операционки Ред ОС и обладатель двух выпусков облигаций.

РедСофт 2Р4

ISIN: RU000A106CR1

Дата погашения: 05.06.2026

YTM: 23,1%

Купон: 14%

Купоны: 4 в год

РедСофт 2Р4

ISIN: RU000A108VM8

Дата погашения: 29.06.2026

YTM: 23,2%

Купон: 20,5%

Купоны: 4 в год

ВК, AA+

Владелец Дзена и Одноклассников.

Мэйл 1Р1

ISIN: RU000A103QK3

Дата погашения: 15.09.2026

YTM: 27,1%

Купон: 7,9%

Купоны: 2 в год

Т1, A-

ИТ-компания синего банка.

Т1 1Р1

ISIN: RU000A1071R5

Дата погашения: 15.09.2026 (колл 15.04.2025)

YTM: 28,4%

Купон: 15,5%

Купоны: 4 в год

Бонус: ещё несколько интересных выпусков. Это эмитенты, имеющие косвенное отношение к ИТ, а также низкорейтинговые.

ВУШ, A-

Не совсем ИТ. Электросамокаты и электровелосипеды + ИТ-инфраструктура.

ВУШ 1Р1

ISIN: RU000A104WS2

Дата погашения: 25.05.2025

YTM: 27,3%

Купон: 13,5%

Купоны: 4 в год

ВУШ 1Р2

ISIN: RU000A106HB4

Дата погашения: 02.07.2026

YTM: 30,2%

Купон: 11,6%

Купоны: 4 в год

ВУШ 1Р3

ISIN: RU000A109HX2

Дата погашения: 30.08.2027

Купон: КС+2,5%

Купоны: 12 в год

Делимобиль, A+

Тоже не совсем ИТ, но лидер каршеринга.

Каршеринг Руссия 1P1

ISIN: RU000A1052T1

Дата погашения: 06.08.2025

YTM: 26,7%

Купон: 13%

Купоны: 4 в год

Каршеринг Руссия 1P2

ISIN: RU000A106A86

Дата погашения: 22.05.2026

YTM: 34%

Купон: 12,7%

Купоны: 4 в год

Каршеринг Руссия 1P3

ISIN: RU000A106UW3

Дата погашения: 18.08.2027

YTM: 34,3%

Купон: 13,7%

Купоны: 12 в год

Каршеринг Руссия 1P4

ISIN: RU000A109TG2

Дата погашения: 08.10.2026

Купон: КС+3%

Купоны: 12 в год

Хайтэк-Интеграция, В+

Интегратор доходности в портфель без рейтинга.

Хайтэк-Интеграция 1P1

ISIN: RU000A106151

Дата погашения: 26.03.2026

YTM: 36,5%

Купон: 15%

Купоны: 4 в год

Хайтэк-Интеграция 01

ISIN: RU000A104TM1

Дата погашения: 15.05.2025

Купон: КС+4%

Купоны: 4 в год

Достаточно. У меня в портфеле есть такие айтишники: Софтлайн, Каршеринг, Позитив, ВУШ и Селектел. Но у меня и не айтишников полно. А у вас?

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