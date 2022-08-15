Святой рандом декабря. LKOH — акции Лукойла

Завершаю третий сезон святого рандома с покупкой российских акций. Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию из индекса Мосбиржи. Ну как я, делает это святой рандом, он же генератор случайных чисел. Я её потом просто покупаю. Почему? Да потому что какой смысл ручками выбирать акции, если рынок ведет себя непредсказуемо ¯\_(ツ)_/¯

Список для рандома на третий сезон повторяет индекс Московской биржи IMOEX.

Правила простые:

ежемесячный минимальный бюджет: 5 000 рублей, на него берется максимально возможное количество лотов;

если лот дороже 5000, то беру 1 лот;

если рандом выбирает что-то повторно, беру.

Уже попадались в этом сезоне: Роснефть, Сургутнефтегаз-ао, Самолёт, Мечел-ап, Позитив, ПИК, СНГ-ап, Татнефть-ап, Ростелеком, Мосбиржа, Совкомфлот. В декабре случайной компанией оказался Лукойл. Он уже есть в моём портфеле с целевой долей 10%. Сезон закончен. Как видим, святой рандом любит нефть. 5 нефтяных акций из 12, ещё и Совкомфлот, перевозчик нефти.

Акции Лукойла торгуются примерно по 6800–7000 рублей, в лоте 1 штука, следовательно беру по правилам 1 лот. Хотя я планирую после ближайшего дивгэпа взять ещё.

Инвестиционный бюджет в декабре расходуется по плану, как и в ноябре. Покупаю акции и облигации, нет никаких предпосылок для того, чтобы не делать этого.

Что такое Лукойл?

Лукойл — одна из крупнейших российских нефтяных компаний, вторая по объёмам нефтедобычи в России. Наименование компании происходит от первых букв названий городов нефтяников (Лангепас, Урай, Когалым) и слова нефть.

Лукойл — крупнейшая на данный момент компания по весу в индексе Мосбиржи, занимает 17,5%.

Хороший рандом?

Рандом хороший, но я и так планировал покупать Лукойл, так что я не рад. Наравне с Роснефтью он у меня в портфеле имеет целевую долю в акциях 10%.

Лукойл примечателен по многим факторам. Например, у компании отрицательный чистый долг, на балансе около $14,5 млрд, даже второй год ходят байки о том, что эти деньги могут быть задействованы для выкупа бумаг у нерезидентов с 50% дисконтом. Секта свидетелей выкупа готовится подставлять вёдра под специальные дивиденды по этому случаю.

Слабый рубль полезен для экспортёров, в том числе и для Лукойла. Эксперты также отмечают, что акции компании торгуются с 10% дисконтом по показателю P/E, который составляет 5,5.

Рассмотрим последний отчёт по МСФО — за 1П2024. Выручка составила 4333,6 млрд рублей (+20,2% г/г), EBITDA выросла до 984,8 млрд (+13,1% г/г). Чистая прибыль тоже выросла и составила 591,5 млрд (+4,6% г/г). Свободный денежный поток вырос до 455,5 млрд (+8,2% г/г). Чистый долг отрицательный: -759,7 млрд (-3% г/г).

Дивиденды Лукойла

Дивидендная политика компании предполагает распределение 100% скорректированного свободного денежного потока (FCF) в качестве дивидендной базы.

Дивиденды выплачиваются дважды в год, при этом размер промежуточного дивиденда рассчитывается по данным консолидированной финансовой отчётности за 6 месяцев.

Лукойл многие называют главной дивидендной коровой российского рынка. И на это есть все основания, ведь у Лукойла повадки аристократа. Дивидендного. С 2014 по 2024 год дивиденды выросли в 8,4 раза. А если углубиться в прошлое, то фантастические 19,5 рублей в 2003 году выросли до потрясающих 1012 рублей в 2024. Рост каждый год.

Дивиденды в 2024 году традиционно установили рекорд, правда дивдоходность в 2023 и тем более 2022 годах была выше. Ближайшие дивиденды будут сформированы уже 17 декабря. 514 промежуточных рублей или 7,51%. За год суммарно 1012 рублей или 13,7%.

Дивдоходность за последние 10 лет (2015–2024): 6,6%, 6,2%, 6,5%, 4,9%, 5,9%, 7,3%, 8,1%, 17,2%, 14,2%, 13,7%

Средняя дивдоходность за 10 лет: 9,16%. Например, у Татнефти-п — 10,46%, у СНГ-ап — 11,34%, у Газпром нефти — 8,1%, у Северстали — 9,47%, у НЛМК — 8,39%, у Интер РАО.

Лукойл стабильный, щедрый и нефтяной, правда у него нет таких перспективных проектов, как Восток-Ойл у Роснефти. По всем прочим параметрам — топчик. Уверен, что у большинства из вас Лукойл в портфелях имеется, я прав?

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