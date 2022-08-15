Замещающие ОФЗ — что заместил Минфин

В рамках операции совокупно было замещено еврооблигаций РФ на сумму, эквивалентную $20,8 млрд по номиналу (с учетом амортизационной структуры евробондов с погашением в 2030 году), или 64,2% от долларового эквивалента номинального объема всех оригинальных выпусков еврооблигаций РФ.
РФ ЗО 36 Е
ISIN: RU000A10A893
Купон: 2,65%
Дата погашения: 27 мая 2036
Доходность: 9,79%
Номинал: 100 000 EUR
Купонов в год: 1
РФ ЗО 43 Д
ISIN: RU000A10A877
Купон: 5,92%
Дата погашения: 16 сентября 2043
Доходность: 9,34%
Номинал: 200 000 USD
Купонов в год: 2
РФ ЗО 29 Д
ISIN: RU000A10A8A6
Купон: 4,38%
Дата погашения: 21 марта 2029
Доходность: 9,49%
Номинал: 200 000 USD
Купонов в год: 2
РФ ЗО 35 Д
ISIN: RU000A10A7Y8
Купон: 5,14%
Дата погашения: 28 марта 2035
Доходность: 9,72%
Номинал: 200 000 USD
Купонов в год: 2
РФ ЗО 30 Д
ISIN: RU000A10A8E8
Купон: 7,5%
Дата погашения: 31 марта 2030
Доходность: 9,8%
Номинал: 0,055 USD, лот 1 000 штук
Купонов в год: 2
РФ ЗО 42 Д
ISIN: RU000A10A802
Купон: 5,64%
Дата погашения: 4 апреля 2042
Доходность: 9,46%
Номинал: 200 000 USD
Купонов в год: 2
РФ ЗО 27 Е
ISIN: RU000A10A828
Купон: 1,13%
Дата погашения: 20 ноября 2027
Доходность: 9,19%
Номинал: 100 000 EUR
Купонов в год: 1
РФ ЗО 32 Е
ISIN: RU000A10A836
Купон: 1,85%
Дата погашения: 20 ноября 2032
Доходность: 9,59%
Номинал: 100 000 EUR
Купонов в год: 1
РФ ЗО 26 Д
ISIN: RU000A10A810
Купон: 4,79%
Дата погашения: 27 мая 2026
Доходность: 9,47%
Номинал: 200 000 USD
Купонов в год: 2
РФ ЗО 25 Е
ISIN: RU000A10A885
Купон: 2,88%
Дата погашения: 4 декабря 2025
Доходность: 9,69%
Номинал: 100 000 EUR
Купонов в год: 1
РФ ЗО 27 Д
ISIN: RU000A10A851
Купон: 4,25%
Дата погашения: 23 июня 2027
Доходность: 9,44%
Номинал: 200 000 USD
Купонов в год: 2
РФ ЗО 47 Д
ISIN: RU000A10A844
Купон: 5,25%
Дата погашения: 23 июня 2047
Доходность: 9,22%
Номинал: 200 000 USD
Купонов в год: 2
РФ ЗО 28 Д
ISIN: RU000A10A869
Купон: 12,75%
Дата погашения: 24 июня 2028
Доходность: 9,16%
Номинал: 1 000 USD
Купонов в год: 2
Как видим, для простых частных инвесторов, чьи портфели измеряются не миллионами и даже не сотнями тысяч долларов, появилось всего лишь два новых варианта — РФ ЗО 28 Д и РФ ЗО 30 Д. Номинал первого 1 000 долларов, что приемлемо для гораздо большего числа инвесторов. Второй вообще 55 долларов. Секта свидетелей навеса ждёт, что цены уйдут вниз, но не говорит, до какого уровня.
Что ещё есть?
Классика — замещайки. От Газпром Капитал их много, например, ГазКЗ-29Д. Кроме того, есть другие эмитенты. Короткий выпуск ГТЛК ЗО25Д или подлиннее ГТЛК ЗО29Д. СКФ ЗО2028 от Совкомфлота, выпуски Борца, Норникеля, Металинвеста, Фосагро и пр. У меня в портфеле только Газпром Капитал.
Стодолларовые облигации тоже могут быть интересными. Их не очень много, например: Совкомбанк-2В03-об, НорНикель-БО-001P-04-USD, ФосАгро-БО-П01-USD, НОВАТЭК-001P-02, ОК РУСАЛ-БО-001Р-08, Полюс-ПБО-04. У меня в портфеле разные имеются.
Ну и юаневые, естественно. Их тоже не так много, но можно выбрать: Полюс Б1P2, Газпн3P12R, Акрон Б1P4, СКФ 1Р1CNY, РУСАЛ 1Р7, УралСт1Р03, ЮГК 1P2, РУСАЛ 1Р1 и другие. Тоже держу в портфеле разные.
В итоге, большинству частных инвесторов от замещения суверенных еврооблигаций не будет ни горячо, ни холодно. Но 28 и 30 выпуски могут стать востребованными.
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