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Инвестиции

Замещающие ОФЗ — что заместил Минфин

Рубль всегда дешевеет, поэтому инвестиции в валютные инструменты, в частности в грязную зелёную бумажку, являются прекрасной практикой защиты от девальвации. Как раз на днях Минфин заместил еврооблигации, чего все так долго ждали. Посмотрим, что там есть, сколько это всё стоит и что можно себе позволить.
Замещающие ОФЗ — что заместил Минфин
Photo: Thought Catalog, Unsplash

В рамках операции совокупно было замещено еврооблигаций РФ на сумму, эквивалентную $20,8 млрд по номиналу (с учетом амортизационной структуры евробондов с погашением в 2030 году), или 64,2% от долларового эквивалента номинального объема всех оригинальных выпусков еврооблигаций РФ.

РФ ЗО 36 Е

  • ISIN: RU000A10A893

  • Купон: 2,65%

  • Дата погашения: 27 мая 2036

  • Доходность: 9,79%

  • Номинал: 100 000 EUR

  • Купонов в год: 1

РФ ЗО 43 Д

  • ISIN: RU000A10A877

  • Купон: 5,92%

  • Дата погашения: 16 сентября 2043

  • Доходность: 9,34%

  • Номинал: 200 000 USD

  • Купонов в год: 2

РФ ЗО 29 Д

  • ISIN: RU000A10A8A6

  • Купон: 4,38%

  • Дата погашения: 21 марта 2029

  • Доходность: 9,49%

  • Номинал: 200 000 USD

  • Купонов в год: 2

РФ ЗО 35 Д

  • ISIN: RU000A10A7Y8

  • Купон: 5,14%

  • Дата погашения: 28 марта 2035

  • Доходность: 9,72%

  • Номинал: 200 000 USD

  • Купонов в год: 2

РФ ЗО 30 Д

  • ISIN: RU000A10A8E8

  • Купон: 7,5%

  • Дата погашения: 31 марта 2030

  • Доходность: 9,8%

  • Номинал: 0,055 USD, лот 1 000 штук

  • Купонов в год: 2

РФ ЗО 42 Д

  • ISIN: RU000A10A802

  • Купон: 5,64%

  • Дата погашения: 4 апреля 2042

  • Доходность: 9,46%

  • Номинал: 200 000 USD

  • Купонов в год: 2

РФ ЗО 27 Е

  • ISIN: RU000A10A828

  • Купон: 1,13%

  • Дата погашения: 20 ноября 2027

  • Доходность: 9,19%

  • Номинал: 100 000 EUR

  • Купонов в год: 1

РФ ЗО 32 Е

  • ISIN: RU000A10A836

  • Купон: 1,85%

  • Дата погашения: 20 ноября 2032

  • Доходность: 9,59%

  • Номинал: 100 000 EUR

  • Купонов в год: 1

РФ ЗО 26 Д

  • ISIN: RU000A10A810

  • Купон: 4,79%

  • Дата погашения: 27 мая 2026

  • Доходность: 9,47%

  • Номинал: 200 000 USD

  • Купонов в год: 2

РФ ЗО 25 Е

  • ISIN: RU000A10A885

  • Купон: 2,88%

  • Дата погашения: 4 декабря 2025

  • Доходность: 9,69%

  • Номинал: 100 000 EUR

  • Купонов в год: 1

РФ ЗО 27 Д

  • ISIN: RU000A10A851

  • Купон: 4,25%

  • Дата погашения: 23 июня 2027

  • Доходность: 9,44%

  • Номинал: 200 000 USD

  • Купонов в год: 2

РФ ЗО 47 Д

  • ISIN: RU000A10A844

  • Купон: 5,25%

  • Дата погашения: 23 июня 2047

  • Доходность: 9,22%

  • Номинал: 200 000 USD

  • Купонов в год: 2

РФ ЗО 28 Д

  • ISIN: RU000A10A869

  • Купон: 12,75%

  • Дата погашения: 24 июня 2028

  • Доходность: 9,16%

  • Номинал: 1 000 USD

  • Купонов в год: 2

Как видим, для простых частных инвесторов, чьи портфели измеряются не миллионами и даже не сотнями тысяч долларов, появилось всего лишь два новых варианта — РФ ЗО 28 Д и РФ ЗО 30 Д. Номинал первого 1 000 долларов, что приемлемо для гораздо большего числа инвесторов. Второй вообще 55 долларов. Секта свидетелей навеса ждёт, что цены уйдут вниз, но не говорит, до какого уровня.

Что ещё есть?

Классика — замещайки. От Газпром Капитал их много, например, ГазКЗ-29Д. Кроме того, есть другие эмитенты. Короткий выпуск ГТЛК ЗО25Д или подлиннее ГТЛК ЗО29Д. СКФ ЗО2028 от Совкомфлота, выпуски Борца, Норникеля, Металинвеста, Фосагро и пр. У меня в портфеле только Газпром Капитал.

Стодолларовые облигации тоже могут быть интересными. Их не очень много, например: Совкомбанк-2В03-об, НорНикель-БО-001P-04-USD, ФосАгро-БО-П01-USD, НОВАТЭК-001P-02, ОК РУСАЛ-БО-001Р-08, Полюс-ПБО-04. У меня в портфеле разные имеются.

Ну и юаневые, естественно. Их тоже не так много, но можно выбрать: Полюс Б1P2, Газпн3P12R, Акрон Б1P4, СКФ 1Р1CNY, РУСАЛ 1Р7, УралСт1Р03, ЮГК 1P2, РУСАЛ 1Р1 и другие. Тоже держу в портфеле разные.

В итоге, большинству частных инвесторов от замещения суверенных еврооблигаций не будет ни горячо, ни холодно. Но 28 и 30 выпуски могут стать востребованными.

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