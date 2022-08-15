Замещающие ОФЗ — что заместил Минфин

Рубль всегда дешевеет, поэтому инвестиции в валютные инструменты, в частности в грязную зелёную бумажку, являются прекрасной практикой защиты от девальвации. Как раз на днях Минфин заместил еврооблигации, чего все так долго ждали. Посмотрим, что там есть, сколько это всё стоит и что можно себе позволить.

В рамках операции совокупно было замещено еврооблигаций РФ на сумму, эквивалентную $20,8 млрд по номиналу (с учетом амортизационной структуры евробондов с погашением в 2030 году), или 64,2% от долларового эквивалента номинального объема всех оригинальных выпусков еврооблигаций РФ.

РФ ЗО 36 Е

ISIN: RU000A10A893

Купон: 2,65%

Дата погашения: 27 мая 2036

Доходность: 9,79%

Номинал: 100 000 EUR

Купонов в год: 1

РФ ЗО 43 Д

ISIN: RU000A10A877

Купон: 5,92%

Дата погашения: 16 сентября 2043

Доходность: 9,34%

Номинал: 200 000 USD

Купонов в год: 2

РФ ЗО 29 Д

ISIN: RU000A10A8A6

Купон: 4,38%

Дата погашения: 21 марта 2029

Доходность: 9,49%

Номинал: 200 000 USD

Купонов в год: 2

РФ ЗО 35 Д

ISIN: RU000A10A7Y8

Купон: 5,14%

Дата погашения: 28 марта 2035

Доходность: 9,72%

Номинал: 200 000 USD

Купонов в год: 2

РФ ЗО 30 Д

ISIN: RU000A10A8E8

Купон: 7,5%

Дата погашения: 31 марта 2030

Доходность: 9,8%

Номинал: 0,055 USD, лот 1 000 штук

Купонов в год: 2

РФ ЗО 42 Д

ISIN: RU000A10A802

Купон: 5,64%

Дата погашения: 4 апреля 2042

Доходность: 9,46%

Номинал: 200 000 USD

Купонов в год: 2

РФ ЗО 27 Е

ISIN: RU000A10A828

Купон: 1,13%

Дата погашения: 20 ноября 2027

Доходность: 9,19%

Номинал: 100 000 EUR

Купонов в год: 1

РФ ЗО 32 Е

ISIN: RU000A10A836

Купон: 1,85%

Дата погашения: 20 ноября 2032

Доходность: 9,59%

Номинал: 100 000 EUR

Купонов в год: 1

РФ ЗО 26 Д

ISIN: RU000A10A810

Купон: 4,79%

Дата погашения: 27 мая 2026

Доходность: 9,47%

Номинал: 200 000 USD

Купонов в год: 2

РФ ЗО 25 Е

ISIN: RU000A10A885

Купон: 2,88%

Дата погашения: 4 декабря 2025

Доходность: 9,69%

Номинал: 100 000 EUR

Купонов в год: 1

РФ ЗО 27 Д

ISIN: RU000A10A851

Купон: 4,25%

Дата погашения: 23 июня 2027

Доходность: 9,44%

Номинал: 200 000 USD

Купонов в год: 2

РФ ЗО 47 Д

ISIN: RU000A10A844

Купон: 5,25%

Дата погашения: 23 июня 2047

Доходность: 9,22%

Номинал: 200 000 USD

Купонов в год: 2

РФ ЗО 28 Д

ISIN: RU000A10A869

Купон: 12,75%

Дата погашения: 24 июня 2028

Доходность: 9,16%

Номинал: 1 000 USD

Купонов в год: 2

Как видим, для простых частных инвесторов, чьи портфели измеряются не миллионами и даже не сотнями тысяч долларов, появилось всего лишь два новых варианта — РФ ЗО 28 Д и РФ ЗО 30 Д. Номинал первого 1 000 долларов, что приемлемо для гораздо большего числа инвесторов. Второй вообще 55 долларов. Секта свидетелей навеса ждёт, что цены уйдут вниз, но не говорит, до какого уровня.

Что ещё есть?

Классика — замещайки. От Газпром Капитал их много, например, ГазКЗ-29Д. Кроме того, есть другие эмитенты. Короткий выпуск ГТЛК ЗО25Д или подлиннее ГТЛК ЗО29Д. СКФ ЗО2028 от Совкомфлота, выпуски Борца, Норникеля, Металинвеста, Фосагро и пр. У меня в портфеле только Газпром Капитал.

Стодолларовые облигации тоже могут быть интересными. Их не очень много, например: Совкомбанк-2В03-об, НорНикель-БО-001P-04-USD, ФосАгро-БО-П01-USD, НОВАТЭК-001P-02, ОК РУСАЛ-БО-001Р-08, Полюс-ПБО-04. У меня в портфеле разные имеются.

Ну и юаневые, естественно. Их тоже не так много, но можно выбрать: Полюс Б1P2, Газпн3P12R, Акрон Б1P4, СКФ 1Р1CNY, РУСАЛ 1Р7, УралСт1Р03, ЮГК 1P2, РУСАЛ 1Р1 и другие. Тоже держу в портфеле разные.

В итоге, большинству частных инвесторов от замещения суверенных еврооблигаций не будет ни горячо, ни холодно. Но 28 и 30 выпуски могут стать востребованными.

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