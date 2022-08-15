Топ-5 перспективных акций от БКС год назад и сейчас

БКС любит удивлять и радовать инвесторов своей аналитикой, поэтому, увидев очередной топ-5 перспективных акций, я решил в первую очередь посмотреть, что они рекомендовали год назад.

Топ-5 акций в декабре 2023 на 2024 год

Год назад индекс Мосбиржи упал ниже 3000 пунктов. Эксперты БКС посчитали, что появилась неплохая возможность приобрести подешевевшие, но перспективные в следующем году акции. В компании полагали, что в 2024 году индекс Мосбиржи мог взять курс на 4000 пунктов и под конец года достичь 4300 пунктов, прибавив к тому уровню 43%. Сейчас он болтается в районе 2500–2600. Это был сложный год, как говорится.

1. Мечел

Прогноз: на конец 2024 года стоимость ценной бумаги может вырасти на 128%, с 280 до 640 рублей

Реальность: 83 рубля

История с Мечелом получилась крайне скверная. Упал в 3,5 раза.

2. Яндекс

Прогноз: цена по акциям Яндекса вырастет с 2233 до 4400 рублей, прогнозируемый рост — 97%.

Реальность: 3469 рублей

Яндекс не подвёл, правда рост получился не таким бурным, но всё же.

3. Т-Банк

Прогноз: стоимость может вырасти на 81%, с 2930 до 5300 рублей

Реальность: 2396 рублей

Не самый худший прогноз, но ничего не получилось.

4. ВТБ

Прогноз: рост на 76%, 0,022 до 0,039 рубля

Реальность: 68 рублей

Нет, это не туземун, а обратный сплит 5000:1. По старым ценам 0,0136 рубля. Нельзя идти против правила номер один: НИКОГДА не покупать акции ВТБ.

5. Северсталь

Прогноз: акции за год могут вырасти на 69%, с 1242 до 2100

Реальность: 1122 рубля

Скромное падение, но ведь ещё и дивиденды были довольно щедрые, так что можно условно занести в плюс.

Топ-5 акций в декабре 2024 на 2025 год

Теперь индекс Мосбиржи потерял более 31% с годового максимума, достигнутого 20 мая, и в моменте опускался до отметки 2426 пунктов. Эксперты из БКС снова считают, что сильное падение акций стоит рассматривать как интересную возможность для покупки подешевевших бумаг. Что выбрали в этот раз?

1. Сбербанк

Прогноз: рост с 233 до 390, что предполагает рост на 67%

Довольно консервативный выбор, да и Сбер стоит дёшево. Проверим.

2. Хэдхантер

Прогноз: рост с 4246 до 6400, на 50,7%

Православный переезд, специальный дивиденд и благоприятная конъюнктура. Проверим.

3. Татнефть

Прогноз: рост с 545 до 830 рублей, это значит плюс 52,3%

Тоже консервативный выбор. Идея в высоких дивидендах, ослаблении рубля и просто потому что нефть. Проверим.

4. Газпром нефть

Прогноз: рост с 552 до 890 рублей, на 61%

Идея не в том, что Газпром будет сосать из дочки дивиденды, а просто потому что нефть и высокие дивиденды. Проверим.

5. Т-Банк

Прогноз: рост с 2378 до 4600, аж на 93,4%

Единственный повтор, но целевая цена теперь уже не 5300, а лишь 4600. Идея в объединении с Росбанком. Почему ж они раньше каждый по отдельности так не росли? Проверим.

В этот раз никакого Мечела, только нефть, финтех и обновление резюме (видимо, прошлые эксперты БКС уже обновили). Состав такой, что выступить хуже, чем год назад, будет довольно сложно. Но кто же знает, что будет через год. Даже эксперты ошибаются примерно в 50–100% случаев. А какой топ-5 у вас, котлетеры и туземунщики?

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