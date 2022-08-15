Ждём ключ на 25. Пополнил брокерский счёт на 238 000 в декабре. Что купил? Часть 1

Начался последний месяц 2024 года, а я продолжаю свой инвестиционный путь. В декабре удалось пополнить брокерский счёт на 238 000 рублей. Инфляция не прибивается, все ждут очередного повышения ключевой ставки, рубль дешевеет, а покупки сами себя не сделают. Кроме пополнения, также были многочисленные купоны и скромные дивиденды от Т-Банка.

Про покупки ноября можно почитать тут. Ну а в первой половине декабря я покупал только всё хорошее и не покупал ничего плохого — а то если плохое покупать, Санта Клаус подарочки не подарит.

Свершилось! Напомню, что мой базовый план предполагал пополнение портфеля на 1,2 млн в этом году без учёта вычета, купонов и дивидендов (только пополнения извне). Он был благополучно выполнен, а планка была повышена до 2,4 млн. Теперь выполнен и план максимум.

По составу портфеля у меня есть план, и я его придерживаюсь:

Лукойл, Новатэк, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).

Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Яндекс — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).

ФосАгро, НЛМК, Алроса, Ростелеком, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля).

Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля).

Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%.

Рублёвые облигации (40%), валютные бонды (10%), ЗПИФн (10%) — 60% целевая доля всего прочего.

Кроме биржевого портфеля, есть депозит, с ним ничего не делаю.

Год рискует завершиться с двузначной официальной инфляцией, что уж говорить про реальную инфляцию, если продолжаются разговоры про повышение ключа до 25%? Дорожает вообще всё! Всё, но только не мои акции и облигации.

Что купил в первой половине декабря?

ОФЗ 26243 — 60 облигаций

Селектел 1Р5 — 15 облигаций (на размещении)

ПСБ Лизинг БО-П01 — 10 облигаций (на размещении)

ГТЛК 2Р5 CNY — 1 облигация CNY

Совкомфлот 1Р1 CNY — 1 облигация CNY

Полюс БПО-04 USD — 1 облигация ($100)

Новотранс 1Р3 — 9 облигаций

Новабев — 1 акция

Совкомбанк — 900 акций

Интер РАО — 2 500 акций

Магнит — 1 акция

Яндекс — 1 акция

CNYRUBF — 4 фьючерса

Потратил меньше половины бюджета, потому что не трогай, это на новый год. Будут дивидендные отсечки Лукойла и Северстали, так что нужно будет их купить. Белугу вот купил одну посмотреть, как она плавает. Пока что всё глубже и глубже.

Настоящие деньги

Обратил внимание, что у меня доля валютных облигаций катастрофически отстала от целевой, так что потихоньку покупаю юаневых и стодолларовых. Девальвацию никто не отменял. Кроме облигаций, также защищаю портфель от девальвации при помощи фьючерсов. Этот инструмент для моего портфеля новый, если вдруг будет какая-то акция на валюту, активно буду покупать, если нет, то понемногу.

Ключ на 25

На следующей неделе увидим очередное погружение на дно, потом целый год ещё будем обсуждать, снизится ли ключевая ставка в 2025 году или уже в 2026. Посмотрим. Возможно, в декабре 23%, а 25% в феврале.

В планах на вторую половину декабря: покупать всё хорошее, не покупать ничего плохого — вот такой отличный план, надёжный, как швейцарские часы.

А вы что покупали в первой половине декабря?

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.