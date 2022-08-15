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Инвестиции

Рубль снова тонет, как и акции. Лучший подарок для инвесторов. Крипта, недвижка, дивиденды, облигации. Воскресный инвестдайджест

Ну что, пора подарочки уже покупать. Самым популярным подарком для инвесторов на новый 2025 год является акваланг. Предновогодние скидки все существеннее. Рубль снова с дисконтом, акции и облигации тоже. А что не падает? Правильно, крипта и недвижка. Наливаем глинтвейн, наряжаем ёлки и читаем дайджест.
Рубль снова тонет, как и акции. Лучший подарок для инвесторов. Крипта, недвижка, дивиденды, облигации. Воскресный инвестдайджест
Photo: Toa Heftiba, Unsplash

Самое важное, что произошло за неделю, и немного неважного.

Предновогодний рубль

Пора покупать подарочки, так что доллар растёт. Изменение: 100,54 → 104,49 руб. за доллар (курс ЦБ 99,42 → 103,43). Юань 13,41 → 13,86 (ЦБ 13,59 → 14,00). Волатильность дикая, но выше 100 закрепляемся.

Как инвестировать в валюте? Можно взять юаневые, замещающие или квазидолларовые облигации. Они сейчас дают неплохой дисконт, нивелирующий падение рубля, доходность может быть выше 12%+ в валюте.

Нужно было брать акваланг

Акваланги взяли? Итоговое изменение IMOEX с 2 536 до 2 485. Инвестиции в акции всё сильнее становятся похожими на глубоководный дайвинг. Кстати, это идея, если ещё не придумали подарки.

Долларовый РТС тоже нырнул с 803 до 756! Многим уже снятся рыбки и морские звёзды, но таблетки санитаров помогают не всем.

Дивиденды

Продолжаем богатеть. Отсеклись НКХП, Полюс, Фикс Прайс, Европлан и Мордовэнергосбыт. Акционеры ФосАгро одобрили дивиденды вдвое меньше рекомендованных.

Дождались, собственно. На следующей неделе Лукойл, Северсталь, Хэдхантер, ФосАгро, ЭсЭфАй и не только. Буду покупать после гэпов Лукойл и Северсталь.

Ближайшие дивиденды:

Облигации

Высокая ключевая ставка? Значит пора размещать облигации. 

Разместились/собрали заявки: Амурская, Селигдар-SILVER, Новосиб, Новосибавтодор, Албазино, ГФН, Башкирия, ПСБ, РусГидро и другие. Не участвовал нигде.

На очереди: ТГК-14, Энерготехсервис, Томская, Воксис, Новые Технологии и другие. Возможно, ЭТС или Технологии возьму, но пока не уверен. Скоро будет ещё много интересных выпусков, не пропустите.

RGBI незначительно снизился 98,94 → 98,60. Снова ничего не происходит. Ждём повышения ключа, чтоб брать бонды дешевле. Я продолжаю немного покупать длинные ОФЗ, 17,5% YTM. Флоатеры и корпоративные фиксы тоже покупаю. А ещё Минфин повторил рекордный объем размещения флоатеров на 1 трлн и выполнил план.

Никаких новогодних скидок в недвижке

Индекс MREDC рухнул (нет) с 300к до 299к за метр. За неделю ничего не произошло, все думают больше о том, где взять денег на оливье.

Аналитики дали прогноз по ценам на жильё в России на 2025 год

Если кратко, то стоимость новостроек в 2025 году продолжит расти в пределах инфляции, но новинки будут выходить со скидками. На вторичке ожидается околонулевой рост, а в отдельных локациях (например, в МСК) возможно снижение.

По предварительным итогам 2024 года продажи жилья по России сократились на 18%, а в МСК — на 19%. Цены на строящееся жильё в этом году, по данным ЦИАН, выросли на 11%, до 177 тыс. руб. за 1 кв. м. в среднем по стране. В столичном регионе новостройки подорожали на 7%, до 307 тыс. руб. за 1 кв. м. В следующем году рост цен продолжится, но замедлится. Пока не развернётся ДКП, будет стагнация.

Биткоин борется за сотку

Уверенно закрепиться выше 100к у биткоина пока не получается, но он старается. То поднимается, то откатывается ниже сотки. Мой криптопортфель чуть снизился с 2580 до 2560. Эфир пытается расти, почти 4000.

Трамп своё дело сделал, дальше нужны какие-то новые усилия. Криптоэксперты говорят, что увидели риски невыполнения предвыборных обещаний Трампа относительно регулирования криптовалют, а также усомнились в его мотивах включения биткоина в национальный резерв США. А что, политики не всегда выполняют обещания?

Очередной рекорд по инфляции!

Инфляция за неделю составила 0,48%, следует из данных Росстата. Неделей ранее — 0,5%. С начала декабря цены выросли на 0,62%, с начала года — на 8,76%. В годовом выражении — 9,31%, рекорд. Это официально. Реальная инфляция у каждого своя, но точно выше.

Опять сильнее всего подорожали огурцы — на 8,5%. Сигареты подорожали на 0,1%, а смартфоны на 1,4%. Берегите здоровье и не роняйте телефончики.

2025 — год зелёной деревянной змеи и ключа выше 20%

Аналитики консенсусно полагают, что инфляция на конец года будет выше прогноза ЦБ, регулятор повысит ставку в декабре и сохранит её выше 20% весь 2025 год. 

Выше 20% — это и без экспертов понятно, а маячит ли перспектива и выше 30% дойти?

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