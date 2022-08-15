Рубль снова тонет, как и акции. Лучший подарок для инвесторов. Крипта, недвижка, дивиденды, облигации. Воскресный инвестдайджест

Самое важное, что произошло за неделю, и немного неважного.
Предновогодний рубль
Пора покупать подарочки, так что доллар растёт. Изменение: 100,54 → 104,49 руб. за доллар (курс ЦБ 99,42 → 103,43). Юань 13,41 → 13,86 (ЦБ 13,59 → 14,00). Волатильность дикая, но выше 100 закрепляемся.
Как инвестировать в валюте? Можно взять юаневые, замещающие или квазидолларовые облигации. Они сейчас дают неплохой дисконт, нивелирующий падение рубля, доходность может быть выше 12%+ в валюте.
Нужно было брать акваланг
Акваланги взяли? Итоговое изменение IMOEX с 2 536 до 2 485. Инвестиции в акции всё сильнее становятся похожими на глубоководный дайвинг. Кстати, это идея, если ещё не придумали подарки.
Долларовый РТС тоже нырнул с 803 до 756! Многим уже снятся рыбки и морские звёзды, но таблетки санитаров помогают не всем.
Дивиденды
Продолжаем богатеть. Отсеклись НКХП, Полюс, Фикс Прайс, Европлан и Мордовэнергосбыт. Акционеры ФосАгро одобрили дивиденды вдвое меньше рекомендованных.
Дождались, собственно. На следующей неделе Лукойл, Северсталь, Хэдхантер, ФосАгро, ЭсЭфАй и не только. Буду покупать после гэпов Лукойл и Северсталь.
Ближайшие дивиденды:
Облигации
Высокая ключевая ставка? Значит пора размещать облигации.
Разместились/собрали заявки: Амурская, Селигдар-SILVER, Новосиб, Новосибавтодор, Албазино, ГФН, Башкирия, ПСБ, РусГидро и другие. Не участвовал нигде.
На очереди: ТГК-14, Энерготехсервис, Томская, Воксис, Новые Технологии и другие. Возможно, ЭТС или Технологии возьму, но пока не уверен. Скоро будет ещё много интересных выпусков, не пропустите.
RGBI незначительно снизился 98,94 → 98,60. Снова ничего не происходит. Ждём повышения ключа, чтоб брать бонды дешевле. Я продолжаю немного покупать длинные ОФЗ, 17,5% YTM. Флоатеры и корпоративные фиксы тоже покупаю. А ещё Минфин повторил рекордный объем размещения флоатеров на 1 трлн и выполнил план.
Никаких новогодних скидок в недвижке
Индекс MREDC рухнул (нет) с 300к до 299к за метр. За неделю ничего не произошло, все думают больше о том, где взять денег на оливье.
Аналитики дали прогноз по ценам на жильё в России на 2025 год
Если кратко, то стоимость новостроек в 2025 году продолжит расти в пределах инфляции, но новинки будут выходить со скидками. На вторичке ожидается околонулевой рост, а в отдельных локациях (например, в МСК) возможно снижение.
По предварительным итогам 2024 года продажи жилья по России сократились на 18%, а в МСК — на 19%. Цены на строящееся жильё в этом году, по данным ЦИАН, выросли на 11%, до 177 тыс. руб. за 1 кв. м. в среднем по стране. В столичном регионе новостройки подорожали на 7%, до 307 тыс. руб. за 1 кв. м. В следующем году рост цен продолжится, но замедлится. Пока не развернётся ДКП, будет стагнация.
Биткоин борется за сотку
Уверенно закрепиться выше 100к у биткоина пока не получается, но он старается. То поднимается, то откатывается ниже сотки. Мой криптопортфель чуть снизился с 2580 до 2560. Эфир пытается расти, почти 4000.
Трамп своё дело сделал, дальше нужны какие-то новые усилия. Криптоэксперты говорят, что увидели риски невыполнения предвыборных обещаний Трампа относительно регулирования криптовалют, а также усомнились в его мотивах включения биткоина в национальный резерв США. А что, политики не всегда выполняют обещания?
Очередной рекорд по инфляции!
Инфляция за неделю составила 0,48%, следует из данных Росстата. Неделей ранее — 0,5%. С начала декабря цены выросли на 0,62%, с начала года — на 8,76%. В годовом выражении — 9,31%, рекорд. Это официально. Реальная инфляция у каждого своя, но точно выше.
Опять сильнее всего подорожали огурцы — на 8,5%. Сигареты подорожали на 0,1%, а смартфоны на 1,4%. Берегите здоровье и не роняйте телефончики.
2025 — год зелёной деревянной змеи и ключа выше 20%
Аналитики консенсусно полагают, что инфляция на конец года будет выше прогноза ЦБ, регулятор повысит ставку в декабре и сохранит её выше 20% весь 2025 год.
Выше 20% — это и без экспертов понятно, а маячит ли перспектива и выше 30% дойти?
Что ещё?
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