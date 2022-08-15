В Новый год с дешёвыми активами: золотое время для инвесторов?

Физики кормят рынок своими страхами

Пока одни массово распродают акции, боясь высоких ставок и новостей, другие радуются и покупают, прямо как бережливые домохозяйки. Многие физики если не в панике, то страдают из-за FOMO по вкладам в Сбербанке. Ключевая ставка давит на активы, но это временно. Да-да, сейчас это звучит просто как мантра. Как только ЦБ начнёт снижать ставку, таких цен уже не будет. Розничные инвесторы продолжают выводить средства из акций на депозиты: за последние месяцы они продали активов на сумму в несколько десятков миллиардов рублей. С мая по декабрь отток составил около 50 млрд рублей. По сравнению с деньгами, приплывшими на вклады, не так уж и много.

Новый год — новые ставки

Так вот. Когда ЦБ начнёт снижать ключевую ставку (хз когда), это даст старт новому инвестиционному сезону. Разворот ДКП не просто освежит рынок — он может дать рынку эффект праздничной гирлянды, освещая путь к новым вершинам. Но физики устали от ожиданий, а эксперты говорят, что в 2025 году снижения ключа не будет. Это означает, что инфляция будет высокой, всё будет дорожать, и только акции будут дешеветь. Текущая коррекция с мая в районе 30%, и цены акций смотрятся не просто привлекательно, а пипец как привлекательно. P/E у индекса Мосбиржи менее 3,5 — это на 40% ниже среднего исторического уровня.

Ловим скидки, пока горячо