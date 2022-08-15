В Новый год с дешёвыми активами: золотое время для инвесторов?

Физики кормят рынок своими страхами
Пока одни массово распродают акции, боясь высоких ставок и новостей, другие радуются и покупают, прямо как бережливые домохозяйки. Многие физики если не в панике, то страдают из-за FOMO по вкладам в Сбербанке. Ключевая ставка давит на активы, но это временно. Да-да, сейчас это звучит просто как мантра. Как только ЦБ начнёт снижать ставку, таких цен уже не будет.
Розничные инвесторы продолжают выводить средства из акций на депозиты: за последние месяцы они продали активов на сумму в несколько десятков миллиардов рублей. С мая по декабрь отток составил около 50 млрд рублей. По сравнению с деньгами, приплывшими на вклады, не так уж и много.
Новый год — новые ставки
Так вот. Когда ЦБ начнёт снижать ключевую ставку (хз когда), это даст старт новому инвестиционному сезону. Разворот ДКП не просто освежит рынок — он может дать рынку эффект праздничной гирлянды, освещая путь к новым вершинам. Но физики устали от ожиданий, а эксперты говорят, что в 2025 году снижения ключа не будет.
Это означает, что инфляция будет высокой, всё будет дорожать, и только акции будут дешеветь. Текущая коррекция с мая в районе 30%, и цены акций смотрятся не просто привлекательно, а пипец как привлекательно. P/E у индекса Мосбиржи менее 3,5 — это на 40% ниже среднего исторического уровня.
Ловим скидки, пока горячо
Многие крупные компании сейчас торгуются по ценам ниже их реальной стоимости. Это не просто падение, а сжатие пружины, после которой иксы неизбежны.
Но только настоящие котлетеры и туземунщики обладают дисциплиной и мыслят масштабно. Они готовы выжидать, продолжая реинвестировать купоны и дивиденды. Они радуются низким ценам и понимают, что вслед за чёрной полосой будет белая. Как говорил Ротшильд, «Покупайте, когда на улицах льётся кровь, а над головой свистят пули».
Я планирую и дальше совершать покупки по своей стратегии. И я совершенно не переживаю и-за того, что цены снижаются. Не знаю, как будет через год, но сейчас у нас золотое время для покупок. Возможно, это время будет длиться ещё целый год, а через год станет платиновым. Но как сказал Джейсон Стетхем, «в любом процессе важна не скорость, а удовольствие». И «если тщательно обходить все неприятности, можно лишиться множества удовольствий». Вы получаете удовольствие? Я — да.
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