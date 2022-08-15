ЦБ поднимет ставку до 23% или выше. С чем он на самом деле борется?

Аналитики, эксперты и простые граждане ждут повышения ключевой ставки уже в эту пятницу, и Эльвира Набиуллина её поднимет с высочайшей вероятностью. Зачем, а главное против чего?

Консенсус-прогноз у аналитиков — 23%, но ЦБ может поднять ключ и до 25%. Выше пока никто всерьёз не рассматривает. Но это только пока.

Почему ключевую вообще ставку повысят?

Сейчас ключевая ставка 21%, это рекорд. Все мы понимаем, что печать денег не проходит бесследно, официальная инфляция приближается к 10%, идёт девальвация и вот это вот всё.

Но ЦБ борется не только с инфляцией. Точнее, он понял, что все поняли, что ключевая ставка инфляцию снизить не может, и сменил риторику. Теперь ЦБ борется с корпоративным кредитованием. Примерно так Дон Кихот боролся с ветряными мельницами.

Понимая, что инфляция не снизится, по итогам заседания в октябре ЦБ дал рынку жёсткий сигнал, отметив, что допускает возможность повышения ключевой ставки в декабре. То есть, решение было предопределено.

Инфляция

Инфляция не снижается. Более того, она выбивается из прогнозного диапазона ЦБ 8–8,5% по итогам 2024 года. По итогам ноября инфляция составила 1,43% месяц к месяцу и 8,88% год к году. На основе же недельной статистики годовая инфляция уже преодолела уровень 9% и достигла 9,32%. К концу года может стать даже двузначной.

Ожидаемая населением инфляция остаётся 13,4%, что является максимумом с начала 2024 года. Всё дорожает, только не акции.

Девальвация, низкая безработица и номинальный рост зарплат

Доллар закрепился выше 100, и прогнозы на следующий год только вверх. Некоторые эксперты прогнозируют рост и до 120.

Зарплаты номинально продолжают расти, безработица остаётся низкой. Ну и о какой замедлении инфляции стоит говорить? Не хочет ли ЦБ пересмотреть таргет? 4% — это утопия в обозримом будущем. Быть может, ЦБ борется с инвесторами и бизнесом? Многие уже в отчаянии.

Замедление кредитования

Потребительское кредитование снижается, физлица несут в банки всё больше и больше денег, стараясь защититься от инфляции. Первые признаки замедления показывает и корпоративное кредитования. Первые! Признаки! То есть, оно остаётся очень высоким, несмотря на то, что деньги приходится занимать под огромные проценты. Есть ли у бизнеса выбор? Да, можно обанкротиться, реструктуризироваться или провести IPO, например.

Что будет с акциями и облигациями?

Акции и дальше будут находится под давлением, зарабатывать компаниям будет всё сложнее. Экспортёрам будет попроще и тем, у кого мало долгов. До разворота ДКП или чёткого сигнала о её развороте о росте индекса можно лишь мечтать. Но можно покупать акции дёшево. Да и облигации тоже.

Облигации с фиксированными купонами скорректируются, это понятно, а вот что будет с флоатерами — вопрос дискуссионный. Постоянно возрастающая процентная нагрузка будет сказываться на компаниях негативно, и риски дефолтов повышаются. Ещё тщательнее стоит выбирать облигации, обращать внимание на долговую нагрузку и диверсифицироваться.

Что будет с кредитами и депозитами?

Ставки по депозитам будут повышаться, как и по кредитам. В том числе и по рыночной ипотеке.Но доля сделок по рыночным условиям менее 10%. Люди берут за нал или находят пути для получения льготных условий. Застройщики чувствуют себя всё хуже.

Держать деньги на депозите — здравая идея, там дают более 22–24%. Меньше, чем в надёжных корпоративных облигациях, конечно, но есть налоговая льгота. Так что не стоит игнорировать депозиты.

Как считаете, какую ключевую ставку завтра получим и когда увидим разворот ДКП? И с чем всё же борется ЦБ, повышая ключ?

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