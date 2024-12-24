Облигации-фавориты на 2025 год от экспертов БКС

Аналитики БКС в своей стратегии на следующий год тактически делают выбор в пользу облигаций, поскольку здесь рекордные доходности, а премия за риск в акциях невысока. Стратегически, конечно, они смотрят на акции. Я смотрю и на акции, и на облигации, но сейчас давайте посмотрим на список облигаций-фаворитов.

Корпоративные облигации

Их аналитики рассматривают на полгода. Считают, что совокупно по ним можно будет заработать по 16–17% за 6 месяцев. У меня в портфеле нет только ПКБ, остальные есть.

Первое коллекторское бюро НАО 001Р-04

ISIN: RU000A108CC9

Доходность: 27,93%

Купон: 17%

Дата погашения: 23 апреля 2027 года

Амортизация: Да

Оферта: Нет

Количество купонов в год: 4

Крупный, цифровой (технологичный) коллектор на российском рынке с долей 20%, очень низкими финансовыми рисками и крепким бизнес-профилем.

Джи-групп 002P-03

ISIN: RU000A106Z38

Доходность: 33,23%

Купон: 15,4%

Дата погашения: 29 сентября 2026 года

Амортизация: Да

Оферта: Нет

Количество купонов в год: 4

Крупнейший девелопер в Татарстане с долей 10% и отрицательным чистым долгом. Эффективность бизнеса (EBITDA маржа 28%) немного лучше, чем в среднем по рынку.

Сэтл Групп 002P-03

ISIN: RU000A1084B2

Доходность: 33,12%

Купон: 15,5%

Дата погашения: 14 марта 2027 года

Амортизация: Нет

Оферта: 24 марта 2026 года

Количество купонов в год: 2

Крупнейший девелопер на рынке Санкт-Петербурга c долей 22% и топ-5 в России. Рентабельность EBITDA выше конкурентов (30–32% против 24–26%), а долговая нагрузка низкая (Чистый Долг/EBITDA 0,4).

ВУШ БО 001P-02

ISIN: RU000A106HB4

Доходность: 28,1%

Купон: 11,8%

Дата погашения: 2 июля 2026 года

Амортизация: Нет

Оферта: Нет

Количество купонов в год: 4

У ВУШ доля рынка по электросамокатам в РФ составляет 50%. Скорректированная выручка, прибыль и EBITDA компании выросли на 32–34% за 9М2024, а соотношение Чистый Долг/EBITDA на конец 3К2024 1,2.

ОФЗ

Кроме корпоративных облигаций, аналитики также видят возможности в длинных ОФЗ. Подробнее про длинные ОФЗ и их ключевые отличия я уже писал в отдельном посте. А аналитики отметили следующие выпуски.

ОФЗ 26247

ISIN: SU26247RMFS5

Доходность: 15,82%

Купон: 12,25% годовых

Дата погашения: 11 мая 2039 года

Амортизация: Нет

Оферта: Нет

Количество купонов в год: 2

ОФЗ 26239

ISIN: SU26239RMFS2

Доходность: 16,02%

Купон: 6,9%

Дата погашения: 23 июля 2031 года

Амортизация: Нет

Оферта: Нет

Количество купонов в год: 2

ОФЗ 26230

ISIN: SU26230RMFS1

Доходность: 15,1%

Купон: 7,7%

Дата погашения: 16 марта 2039 года

Амортизация: Нет

Оферта: Нет

Количество купонов в год: 2

ОФЗ 26243

ISIN: SU26243RMFS4

Доходность: 15,49%

Купон: 9,8%

Дата погашения: 19 мая 2038 года

Амортизация: Нет

Оферта: Нет

Количество купонов в год: 2

ОФЗ 26241

ISIN: SU26241RMFS8

Доходность: 16%

Купон: 9,5%

Дата погашения: 17 ноября 2032 года

Амортизация: Нет

Оферта: Нет

Количество купонов в год: 2

Если ДКП будет смягчаться, то длинные облигации начнут дорожать. Неизвестно, когда это будет, но идея с длинными ОФЗ существует уже сильно больше года. Рано или поздно, конечно, ключевая ставка снизится, но есть много но. Они не мешают мне покупать 26243, уже 600 штук в портфеле. А вы что думаете про облигации в 2025 году, котлетеры и туземунщики?

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