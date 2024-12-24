Облигации-фавориты на 2025 год от экспертов БКС

Корпоративные облигации
Их аналитики рассматривают на полгода. Считают, что совокупно по ним можно будет заработать по 16–17% за 6 месяцев. У меня в портфеле нет только ПКБ, остальные есть.
Первое коллекторское бюро НАО 001Р-04
ISIN: RU000A108CC9
Доходность: 27,93%
Купон: 17%
Дата погашения: 23 апреля 2027 года
Амортизация: Да
Оферта: Нет
Количество купонов в год: 4
Крупный, цифровой (технологичный) коллектор на российском рынке с долей 20%, очень низкими финансовыми рисками и крепким бизнес-профилем.
Джи-групп 002P-03
ISIN: RU000A106Z38
Доходность: 33,23%
Купон: 15,4%
Дата погашения: 29 сентября 2026 года
Амортизация: Да
Оферта: Нет
Количество купонов в год: 4
Крупнейший девелопер в Татарстане с долей 10% и отрицательным чистым долгом. Эффективность бизнеса (EBITDA маржа 28%) немного лучше, чем в среднем по рынку.
Сэтл Групп 002P-03
ISIN: RU000A1084B2
Доходность: 33,12%
Купон: 15,5%
Дата погашения: 14 марта 2027 года
Амортизация: Нет
Оферта: 24 марта 2026 года
Количество купонов в год: 2
Крупнейший девелопер на рынке Санкт-Петербурга c долей 22% и топ-5 в России. Рентабельность EBITDA выше конкурентов (30–32% против 24–26%), а долговая нагрузка низкая (Чистый Долг/EBITDA 0,4).
ВУШ БО 001P-02
ISIN: RU000A106HB4
Доходность: 28,1%
Купон: 11,8%
Дата погашения: 2 июля 2026 года
Амортизация: Нет
Оферта: Нет
Количество купонов в год: 4
У ВУШ доля рынка по электросамокатам в РФ составляет 50%. Скорректированная выручка, прибыль и EBITDA компании выросли на 32–34% за 9М2024, а соотношение Чистый Долг/EBITDA на конец 3К2024 1,2.
ОФЗ
Кроме корпоративных облигаций, аналитики также видят возможности в длинных ОФЗ. Подробнее про длинные ОФЗ и их ключевые отличия я уже писал в отдельном посте. А аналитики отметили следующие выпуски.
ОФЗ 26247
ISIN: SU26247RMFS5
Доходность: 15,82%
Купон: 12,25% годовых
Дата погашения: 11 мая 2039 года
Амортизация: Нет
Оферта: Нет
Количество купонов в год: 2
ОФЗ 26239
ISIN: SU26239RMFS2
Доходность: 16,02%
Купон: 6,9%
Дата погашения: 23 июля 2031 года
Амортизация: Нет
Оферта: Нет
Количество купонов в год: 2
ОФЗ 26230
ISIN: SU26230RMFS1
Доходность: 15,1%
Купон: 7,7%
Дата погашения: 16 марта 2039 года
Амортизация: Нет
Оферта: Нет
Количество купонов в год: 2
ОФЗ 26243
ISIN: SU26243RMFS4
Доходность: 15,49%
Купон: 9,8%
Дата погашения: 19 мая 2038 года
Амортизация: Нет
Оферта: Нет
Количество купонов в год: 2
ОФЗ 26241
ISIN: SU26241RMFS8
Доходность: 16%
Купон: 9,5%
Дата погашения: 17 ноября 2032 года
Амортизация: Нет
Оферта: Нет
Количество купонов в год: 2
Если ДКП будет смягчаться, то длинные облигации начнут дорожать. Неизвестно, когда это будет, но идея с длинными ОФЗ существует уже сильно больше года. Рано или поздно, конечно, ключевая ставка снизится, но есть много но. Они не мешают мне покупать 26243, уже 600 штук в портфеле. А вы что думаете про облигации в 2025 году, котлетеры и туземунщики?
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Комментарии1
Облигации до 2039 это как раз то что надо покупать сейчас!!! Те кто покупал такие же ОФЗ например 14 лет назад в 2010 году соврать не дадут