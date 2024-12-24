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Инвестиции

Облигации-фавориты на 2025 год от экспертов БКС

Аналитики БКС в своей стратегии на следующий год тактически делают выбор в пользу облигаций, поскольку здесь рекордные доходности, а премия за риск в акциях невысока. Стратегически, конечно, они смотрят на акции. Я смотрю и на акции, и на облигации, но сейчас давайте посмотрим на список облигаций-фаворитов.
Облигации-фавориты на 2025 год от экспертов БКС
Иллюстрация: BoliviaInteligente/Unsplash

Корпоративные облигации

Их аналитики рассматривают на полгода. Считают, что совокупно по ним можно будет заработать по 16–17% за 6 месяцев. У меня в портфеле нет только ПКБ, остальные есть.

Первое коллекторское бюро НАО 001Р-04

  • ISIN: RU000A108CC9

  • Доходность: 27,93%

  • Купон: 17%

  • Дата погашения: 23 апреля 2027 года

  • Амортизация: Да

  • Оферта: Нет

  • Количество купонов в год: 4

Крупный, цифровой (технологичный) коллектор на российском рынке с долей 20%, очень низкими финансовыми рисками и крепким бизнес-профилем.

Джи-групп 002P-03

  • ISIN: RU000A106Z38

  • Доходность: 33,23%

  • Купон: 15,4%

  • Дата погашения: 29 сентября 2026 года

  • Амортизация: Да

  • Оферта: Нет

  • Количество купонов в год: 4

Крупнейший девелопер в Татарстане с долей 10% и отрицательным чистым долгом. Эффективность бизнеса (EBITDA маржа 28%) немного лучше, чем в среднем по рынку. 

Сэтл Групп 002P-03

  • ISIN: RU000A1084B2

  • Доходность: 33,12%

  • Купон: 15,5%

  • Дата погашения: 14 марта 2027 года

  • Амортизация: Нет

  • Оферта: 24 марта 2026 года

  • Количество купонов в год: 2

Крупнейший девелопер на рынке Санкт-Петербурга c долей 22% и топ-5 в России. Рентабельность EBITDA выше конкурентов (30–32% против 24–26%), а долговая нагрузка низкая (Чистый Долг/EBITDA 0,4). 

ВУШ БО 001P-02

  • ISIN: RU000A106HB4

  • Доходность: 28,1%

  • Купон: 11,8%

  • Дата погашения: 2 июля 2026 года

  • Амортизация: Нет

  • Оферта: Нет

  • Количество купонов в год: 4

У ВУШ доля рынка по электросамокатам в РФ составляет 50%. Скорректированная выручка, прибыль и EBITDA компании выросли на 32–34% за 9М2024, а соотношение Чистый Долг/EBITDA на конец 3К2024 1,2.

ОФЗ

Кроме корпоративных облигаций, аналитики также видят возможности в длинных ОФЗ. Подробнее про длинные ОФЗ и их ключевые отличия я уже писал в отдельном посте. А аналитики отметили следующие выпуски.

ОФЗ 26247

  • ISIN: SU26247RMFS5

  • Доходность: 15,82%

  • Купон: 12,25% годовых

  • Дата погашения: 11 мая 2039 года

  • Амортизация: Нет

  • Оферта: Нет

  • Количество купонов в год: 2

ОФЗ 26239

  • ISIN: SU26239RMFS2

  • Доходность: 16,02%

  • Купон: 6,9%

  • Дата погашения: 23 июля 2031 года

  • Амортизация: Нет

  • Оферта: Нет

  • Количество купонов в год: 2

ОФЗ 26230

  • ISIN: SU26230RMFS1

  • Доходность: 15,1%

  • Купон: 7,7%

  • Дата погашения: 16 марта 2039 года

  • Амортизация: Нет

  • Оферта: Нет

  • Количество купонов в год: 2

ОФЗ 26243

  • ISIN: SU26243RMFS4

  • Доходность: 15,49%

  • Купон: 9,8%

  • Дата погашения: 19 мая 2038 года

  • Амортизация: Нет

  • Оферта: Нет

  • Количество купонов в год: 2

ОФЗ 26241

  • ISIN: SU26241RMFS8

  • Доходность: 16%

  • Купон: 9,5%

  • Дата погашения: 17 ноября 2032 года

  • Амортизация: Нет

  • Оферта: Нет

  • Количество купонов в год: 2

Если ДКП будет смягчаться, то длинные облигации начнут дорожать. Неизвестно, когда это будет, но идея с длинными ОФЗ существует уже сильно больше года. Рано или поздно, конечно, ключевая ставка снизится, но есть много но. Они не мешают мне покупать 26243, уже 600 штук в портфеле. А вы что думаете про облигации в 2025 году, котлетеры и туземунщики?

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Комментарии

1
  • понаехавший Тут

    Облигации до 2039 это как раз то что надо покупать сейчас!!! Те кто покупал такие же ОФЗ например 14 лет назад в 2010 году соврать не дадут