Где дивиденды, Полюс? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Полюса

Как можно озолотиться на инвестициях? Один из способов — акции золотодобытчиков, и бесспорным лидером тут является Полюс. Есть ещё ЮГК, Селигдар и другие акции, золотые облигации, фонды на золото и даже физическое золото. Ну а сегодня смотрим, что по дивидендам у самой крупной золотодобывающей компании России.

Полюс — российская золотодобывающая компания. Одна из крупнейших в мире и крупнейшая в России по объёму добычи золота.

Основным владельцем Полюса на 2022 год был сын Сулеймана Керимова Саид (76,34 % акций). В мае 2022 Саид Керимов передал 100% долю Wandle Holdings Limited (которой на тот момент принадлежало 46,35 % акций Полюса) Фонду поддержки исламских организаций. Ахмет Паланкоев владеет ещё 29,99%. Остальные у топ-менеджмента и в свободном обращении.

Дивидендная политика

Дивидендная политика говорит в первую очередь о том, что дивиденды могут платить, а могут не платить — это право, а не обязанность. Если же решат заплатить, то 30% EBITDA по МСФО. Для этого показатель Чистый долг/EBITDA должен быть меньше 2,5. Если выше, то тоже могут заплатить, но только если будет возможность, посмотрят по денежной позиции, конъюнктуре, необходимым инвестициям. Короче говоря, нюансов много. Решения принимаются по итогам года и полугодия. В идеале могут платить дважды в год.

История дивидендов

В декабре 2024 Полюс выплатил 1301,8 рубля на акцию, или 8,8% — рекорд. Но в 2022 и 2023 годах дивиденды не выплачивались, а ранее нельзя сказать, что дивдоходность была фантастической.

Пропуск выплат — вполне обычная история. Дивидендов также не было с 2013 по 2017 год включительно. Но дивиденды в среднем выросли. В 2012 году выплатили 63 рубля (6,1%), а в 2024 уже в 20 раз больше — 1301,8 рубля (8,8%).

Дивдоходность за последние 10 лет (2015–2024): 0%, 0%, 6%, 6,8%, 5%, 2,7%, 4,6%, 0%, 0%, 8,8%

Средняя доходность за 5 лет: 3,39%

Для сравнения: у Норникеля 9,14%, у Газпром нефти 8,1%, у Северстали 9,47%, у Лукойла 8,22%, а у НЛМК 8,39%, у Роснефти 5,02%, у Интер РАО 5,32%, у Татнефти-п 9,81%, у Новатэка 3,85%, у Магнита 5,32%.

Кроме того, что Полюс время от времени платит дивиденды, цены акций коррелируют с ценами на золото. Но золото подорожало за последнее время сильнее, чем акции Полюса. Впрочем, смотря с какого периода смотреть.

Ближайшие дивиденды

Поскольку совсем недавно была дивидендная отсечка, следующих дивидендов придётся ждать до лета, когда будут платить за 2024 год (если будут).

Последний отчёт

Полюс в 2024 году работает отлично, посмотрим МСФО за 1П2024. Выручка составила $2733 млн (+16% г/г). Скорр. EBITDA выросла до $2021 млн (+20% г/г). Чистая прибыль взлетела до $1583 млн (рост в 2,8 раза г/г). Скорр. чистая прибыль выросла не так сильно, до $1204 млн (+14% г/г). Свободный денежный поток составил $1110 млн (+64,4% г/г). Отсюда и щедрые рекордные дивиденды.

Показатель чистый долг/скорр. EBITDA составил 1,5. На конец 2023 был 1,9. Полюс и долги снизил, и EBITDA нарастил.

У Полюса самая дешёвая стоимость добычи золота, что выгодно отличает его от всех ЮГК и Селигдаров. Также у Полюса есть Сухой Лог, разработка которого позволит увеличить объёмы производства на 80–90%, но только в 2029 году или позже. Это означает высокий CAPEX, так что дивиденды могут быть небольшими (если будут).

А ещё акции могут подробить, а то они неприлично дорогие. Самые дорогие из тех, что в индексе.

Такое мы берём?

На данный момент у меня акций Полюса в портфеле нет, зато есть его облигации. Если смотреть на горизонте от 5 лет, вероятно, Полюс будет лучше, чем золото. Или не будет. Пока будет высокий CAPEX, интерес будет пониженным. Если рассматривать акции как защитный актив, то золотые облигации выглядят понятнее. А так-то на фоне других золотодобытчиков Полюс смотрится лучше. Ну какие ещё ЮГК с Селигдаром? А Лензолото вообще дочка Полюса.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.