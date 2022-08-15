Итоги 42 месяцев инвестиций. 5,676 млн рублей

С Новым годом, дамы и господа, желаю вам всего туземунного! 1 января, значит пора доедать оливье и подводить итоги декабря. Ежемесячно я пишу отчёт о том, что произошло с моими инвестициями.

Напоминаю: я начал копить на квартиру в Сочи в июле 2021. 42 месяца позади. Погнали!

Инвестиции

Было на 1 декабря 5 029 315₽:

Депозит: 1 130 324₽

Биржевой: 3 898 991₽

Доставал ёлку с игрушками и обнаружил в коробке 238 000 рублей, которые я решил проинвестировать. Само собой, купоны и дивиденды тоже реинвестировал. Покупал только хорошее, ничего плохого не покупал. А то впереди 2025 год, который готовит много интересного, плохое не нужно.

Облигации: ОФЗ 26243, Селектел 1Р5, ПСБ Лизинг БО-П01, ГТЛК 2Р5 CNY, Совкомфлот 1Р1 CNY, Полюс БПО-04 USD, Новотранс 1Р3, Селигдар GOLD 03, Т-Финанс 1Р1, Позитив 1Р2, ПКБ 1Р4

Акции: Новабев, Совкомбанк, Интер РАО, Магнит, Яндекс, Лукойл, Северсталь, Ростелеком, Газпром нефть

Прочее: CNYRUBF, Рентал ПРО, CNY

Результат вышел неожиданно приятным. ЦБ сохранил ставку 21%, когда рынок ожидал 23%. Случился локальный туземун, портфель сильно вырос. По данным Интелинвест доходность портфеля около 10,8% по XIRR, месяц назад была 5,5%, а до мая было 16%. Спасибо ралли Деда Мороза, портфель в плюсе!

Декабрь детально так:

• Депозит: 1 130 324 + 9 852 (проценты) = 1 140 176₽

• Биржевой: 3 898 991 + 238 000 (пополнение) + 399 049 (рост) = 4 536 040₽

Суммарно: 5 029 315 + 238 000 (пополнение) + 408 901 (рост) = 5 676 216₽

Портфель преодолел отметку в 5,6 млн — круто. Насыпались дивиденды и купоны, так что покупок было очень много. Всё под ёлочку. Но радоваться рано, никакого чёткого сигнала на разворот ДКП нет, поэтому ждём февральского решения ЦБ по ключу, которое может снова стать неожиданным.

Итого (за всё время):

• Депозит: 810 000 → 1 140 176₽ (+330 176 или +40,76%)

• Биржевой: 4 127 000 → 4 536 040₽ (+409 040 или +9,91%)

Суммарно: 4 937 000 → 5 676 216₽ (+739 216 или +14,97%)

Доходность XIRR: 10,8%

Средняя сумма пополнения: 117 547₽ в месяц

Когда только начинал, ставил планку в 66 000 в месяц. На 2024 год поставил цель в 100 000 ежемесячно (1,2 млн за год), позже решил её удвоить.

А вот так это выглядит на графике

Доходность декабря получилась 8,13% или 97,56% в переводе на годовые. Кэшфлоу растёт, за 2024 год вышло более 420 000 купонами, дивидендами и процентами, посчитаю отдельно позже. В 2025 году, полагаю, он вырастет, ведь останавливаться я не собираюсь, поставил себе цель пополнить портфель на 2,4 млн. Это в среднем по 200к в месяц.

Моя стратегия

Целевая доля в биржевом портфеле акций/облигаций — 40/50, остальное в бумажной недвижке и других инструментах. Из 50% облигаций пятая часть — валютные. Подробнее про состав и стратегию можно почитать тут. Также использую депозиты.

В декабре удалось пополнить портфель на 238 000, суммарно за год вышло 2,4 млн. Задача максимум выполнена. Вполне вероятно, что в новом году активы будут дешёвыми, а ставка высокой, так что возможностью буду активно пользоваться.

Подводил итоги года, решил, что отличный был год. А как ваш?

Цель всё та же — покупка недвижимости в Сочи. Продолжаю формировать дивидендно-купонный поток, который будет покрывать ипотеку. Поэтому у меня дивидендные акции, долговые и рентные инструменты.

Скоро отпуск

И даже не один, а два. В январе наконец-то мчим кататься на Архыз, а в Сочи уже в феврале. В Москве со снегом некоторые проблемки, но в декабре начали разминаться на подмосковных курортах.

Что ещё?

Покатался в Степаново, в Шуколово и в Канте на Нагорной

Телеграм-канал подрос с 13 000 до 13 600 подписчиков (+600, хорошо)

Пополнил криптопортфель на очередные 50 USD. Там вообще ракетища

Посмотрел, что там с недвижкой в Сочи и в Москве, и сколько стоит квартира в среднем в РФ

Сделал разборы Белуги, Лукойла, Мосбиржи и Полюса, а также множества облигаций и прогнозов

Нашёл 10 облигаций с доходностью до 44%, самые горячие дивиденды зимы, лучшие ИТ-облигации,

Глянул, что заместил Минфин

Написал про золотые времена для инвесторов и про будущие IPO

Подвёл итоги года

Планы на январь: сгонять в отпуск, покататься. Пополнить БС на 200к. Пить пивко, пока зима.

А это все ещё мой телеграм-канал — подписывайтесь;) В нём я рассказываю про финансы, свои инвестиции, накопление на квартиру в Сочи и много всего прочего, даже мемы есть.