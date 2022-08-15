Пенсионный криптофонд. Месяц 20

Всех с Новым криптогодом! Продолжаю готовиться к крипточилу на пенсии и формирую криптопортфель, благодаря которому буду чилить на криптоострове. Ежемесячно пополняю портфель на небольшую сумму. Не знаю, сколько будет стоить биткоин через 50 лет, но знаю, что произошло в моём криптопортфеле за декабрь. Двадцать месяцев позади, погнали смотреть.

Стратегия простая. Пополняю ежемесячно портфель на 50 USDT. Покупаю биткоин и эфир, немного альткоинов. Часть оставляю в USDT.

Крипта не идёт в мой основной инвестиционный портфель, в котором только классические инструменты: акции, облигации, фонды и депозиты.

* В BTC указана стоимость всех активов, если перевести их в BTC — так принято в сервисах криптобирж. У меня в портфеле не только BTC, но и ETH, и альткоины, и USDT.

Было на 1 декабря:

Эквивалент в BTC: 0,02447724

Эквивалент в RUB: 253 900 ₽

Эквивалент в USD: 2 360 $

Пополнил на 5 100 рублей (50 долларов по P2P). Конечно, брокерский счёт я побольше пополнил, на 238 000. Если крипта будет падать, можно будет увеличить пополнения, но пока не очень падает.

Читал криптоэкспертов, они уже были все пьяные, готовились встречать Новый год. Завершившийся 2024 год стал рекордным для криптовалютного рынка. Цена биткоина обновила максимум.

Эксперты не исключают, что 2025 год может стать для биткоина как периодом новых рекордов, так и кульминацией текущего рыночного цикла. Биткоин открыл 2024 год на отметке $45к. С 5 ноября, после победы Дональда Трампа, его цена росла с отметки $68к. В декабре 2024 года биткоин впервые преодолел отметку $100к и продолжил рост до рекордных $108к.

Стало на 1 января:

Эквивалент в BTC: 0,02409188

Эквивалент в RUB: 253 900 + 5 100 (пополнение) - 11 100 (отрицательный рост) = 247 900 ₽

Эквивалент в USD: 2 360 + 50 (пополнение) - 150 (отрицательный рост) = 2 260 $

Итого (за всё время):

Эквивалент в BTC: 0,02409188

Эквивалент в RUB: 97 920 → 247 900 ₽ (+149 980 ₽ или +153,16%)

Эквивалент в USD: 1 091 → 2 260 $ (+1 169 $ или +107,14%)

Разворот

Дойдя до 108к, биткоин продолжает откатываться. Я пока накапливаю USDT, покупаю немного эфир и альты. Возможно, в 2025 году эфир будет отыгрывать свои позиции. А может наступить криптозима. Криптозима — это лучшее, что может произойти, ведь придётся покупать крипту намного дешевле.

Из альтов у меня: MATIC, DOGE, BCH, AVAX, SAND, DOT, ATOM, SOL, WOO, TON, LDO, UNI, LTC, BNB, TRX, DYDX, OP, ARB, LOOKS, RDNT, STRK. Называется этот набор iDONTGIVEAFUCK 21 island cryptoINDEX. Его священная цель — помогать мне чилить на криптопенсии на криптоострове.

Будем посмотреть, что произойдёт 2025 году. Все криптоаналитики дают разные прогнозы, так что какой-то из них точно исполнится, зато другие не исполнятся. А так, желаю всем криптанам удачи в 2025 году.

Криптопутешествие продолжается. Сейчас у меня в крипте более 2,2 тысяч грязных зелёных криптобумажек. Криптоостров становится всё ближе и ближе. Всем крипточила!

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