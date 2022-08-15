ОФЗ с доходом каждый месяц, чтобы богатеть равномерно в течение года

Богатеть — круто! Но чтобы богатеть равномерно, желательно получать доход ежемесячно. Есть, например, один из способов инвестирования — длинные ОФЗ, которые могут обеспечить ежемесячные выплаты, но только если иметь в портфеле шесть или более выпусков.

К сожалению, Минфин любит платить купоны дважды в год. Посмотрел, какие ОФЗ-ПД можно купить, чтобы покрыть весь год.

Параметры: ОФЗ-ПД (фиксированный купон) с погашением через 9-14 лет.

Кроме того, есть вероятность того, что получится заработать на росте стоимости длинных ОФЗ, но это произойдёт только в том случае, если ключевая ставка существенно снизится.

ОФЗ 26233

ISIN: SU26233RMFS5

Месяцы выплат купонов: январь, июль

Размер купона: 30,42 ₽

Текущая котировка: 57,28%

Доходность: 14,44%

Текущая купонная доходность: 10,65%

Дата погашения: 18.07.2035

ОФЗ 26240

ISIN: SU26240RMFS0

Месяцы выплат купонов: февраль, август

Размер купона: 34,90 ₽

Текущая котировка: 59,49%

Доходность: 14,74%

Текущая купонная доходность: 11,76%

Дата погашения: 30.07.2036

ОФЗ 26244

ISIN: SU26244RMFS2

Месяцы выплат купонов: март, сентябрь

Размер купона: 56,10 ₽

Текущая котировка: 79,86%

Доходность: 16%

Текущая купонная доходность: 14,09%

Дата погашения: 15.03.2034

ОФЗ 26230

ISIN: SU26230RMFS1

Месяцы выплат купонов: апрель, октябрь

Размер купона: 38,39 ₽

Текущая котировка: 58,69%

Доходность: 15,24%

Текущая купонная доходность: 13,12%

Дата погашения: 16.03.2039

ОФЗ 26247

ISIN: SU26247RMFS5

Месяцы выплат купонов: май, ноябрь

Размер купона: 61,08 ₽

Текущая котировка: 80%

Доходность: 16,43%

Текущая купонная доходность: 15,31%

Дата погашения: 11.05.2039

ОФЗ 26243

ISIN: SU26243RMFS4

Месяцы выплат купонов: июнь, декабрь

Размер купона: 48,87 ₽

Текущая котировка: 68,25%

Доходность: 16,09%

Текущая купонная доходность: 14,36%

Дата погашения: 19.05.2038

Кому такое подходит? Во-первых, консервативным инвесторам с низким риск-профилем. Во-вторых, всем котлетерам и туземунщикам, которые хотят диверсифицировать портфель и получать пассивный доход, дополнительно ожидая серьёзного смягчения ДКП.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.