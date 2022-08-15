ОФЗ с доходом каждый месяц, чтобы богатеть равномерно в течение года

К сожалению, Минфин любит платить купоны дважды в год. Посмотрел, какие ОФЗ-ПД можно купить, чтобы покрыть весь год.
Параметры: ОФЗ-ПД (фиксированный купон) с погашением через 9-14 лет.
Кроме того, есть вероятность того, что получится заработать на росте стоимости длинных ОФЗ, но это произойдёт только в том случае, если ключевая ставка существенно снизится.
ОФЗ 26233
ISIN: SU26233RMFS5
Месяцы выплат купонов: январь, июль
Размер купона: 30,42 ₽
Текущая котировка: 57,28%
Доходность: 14,44%
Текущая купонная доходность: 10,65%
Дата погашения: 18.07.2035
ОФЗ 26240
ISIN: SU26240RMFS0
Месяцы выплат купонов: февраль, август
Размер купона: 34,90 ₽
Текущая котировка: 59,49%
Доходность: 14,74%
Текущая купонная доходность: 11,76%
Дата погашения: 30.07.2036
ОФЗ 26244
ISIN: SU26244RMFS2
Месяцы выплат купонов: март, сентябрь
Размер купона: 56,10 ₽
Текущая котировка: 79,86%
Доходность: 16%
Текущая купонная доходность: 14,09%
Дата погашения: 15.03.2034
ОФЗ 26230
ISIN: SU26230RMFS1
Месяцы выплат купонов: апрель, октябрь
Размер купона: 38,39 ₽
Текущая котировка: 58,69%
Доходность: 15,24%
Текущая купонная доходность: 13,12%
Дата погашения: 16.03.2039
ОФЗ 26247
ISIN: SU26247RMFS5
Месяцы выплат купонов: май, ноябрь
Размер купона: 61,08 ₽
Текущая котировка: 80%
Доходность: 16,43%
Текущая купонная доходность: 15,31%
Дата погашения: 11.05.2039
ОФЗ 26243
ISIN: SU26243RMFS4
Месяцы выплат купонов: июнь, декабрь
Размер купона: 48,87 ₽
Текущая котировка: 68,25%
Доходность: 16,09%
Текущая купонная доходность: 14,36%
Дата погашения: 19.05.2038
Кому такое подходит? Во-первых, консервативным инвесторам с низким риск-профилем. Во-вторых, всем котлетерам и туземунщикам, которые хотят диверсифицировать портфель и получать пассивный доход, дополнительно ожидая серьёзного смягчения ДКП.
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