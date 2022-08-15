Пассивный доход за 2024 год составил 422 725 рублей, или в среднем 35 227 рублей в месяц

Ну вот и настало время доставать калькулятор и считать пассивный доход за прошедший год, сидя под ёлочкой. Оказалось, что по сравнению с 2023 годом он вырос, вот было бы круто, если бы он вырос и в 2025 году. Итак, считаем.

Мой портфель

Портфель на 1 января 2024 года составлял 2 962 281 рубль, на 1 января 2025 года он составил 5 676 216 рублей. Весь денежный поток реинвестировался, также пополнение было на 2 400 000 рублей в течение года. Все ходы записаны. В портфеле акции, облигации, фонды и ещё депозит.

Депозит

За год: 111 011 рублей

В среднем за месяц: 9 250 рублей

Депозит на 850 000 открыт 1 июня 2022 под 12%. Это 10,29% + капитализация. Сейчас он почти 1,14 млн. Принёс 111 011 рублей в 2024 году, в 2023 году было 100 224. Первый год он жил при низкой ставке и выглядел неплохо, сейчас-то, конечно, ну такое. В июне буду перекладывать. Налога тут не будет, так как доход очень маленький.

Дивиденды

За год: 115 546 рублей

В среднем за месяц: 9 628 рублей

Здесь учтены дивиденды от акций и выплаты от фондов недвижимости (например, Рентал-ПРО и Парус). Весь год я покупал и покупал акции, получал дивиденды и реинвестировал их. Дивидендный поток за 2023 год составил 28 286, я только начинал формировать портфель акций. За 2024 год — уже 115 546 рублей. Это в среднем 9 628 в месяц. В акциях почти 2 млн, в ЗПИФах около 0,29 млн. Акции у меня почти все дивидендные, даже Яндекс начал платить. Всё с учётом налогов.

Купоны

За год: 196 168 рублей

В среднем за месяц: 16 347 рублей

Портфель облигаций у меня чуть больше, чем портфель акций, купоны льются как пивко из рога изобилия. За 2023 год было получено 70 702 рубля, а в 2024 году купонами насыпалось 196 168 рублей. Всё с учётом налогов, которые я все сальдировал (платить не за что). В облигациях у меня более 2 млн рублей, включая золотые и валютные.

Итого

За год: 422 725 рублей

В среднем за месяц: 35 227 рублей

Вот так считал-считал, и вышло, что за год получил 422 725 рублей (за 2023 год было 199 200). Это в среднем 35 227 рублей в месяц. Жить на эту сумму, конечно, не получится, но она уже довольно существенная.

Что я не учитываю?

Во-первых, налоговый вычет 52 000 с ИИС. Но он учитывается как доход в портфеле. Во-вторых, проценты по накопительным счетам и депозитам, в которых находится подушка безопасности. Они просто увеличивают размер подушки. В-третьих, кэшбек и прочие бонусы по программам лояльности. Они просто позволяют активнее кутить.

Также есть акции и фонды, которые не платят деньги. От них пассивного дохода не дождёшься, можно только ждать роста, если он будет.

Много или мало?

Поскольку моя цель — покупка недвижимости в ипотеку за счёт пассивного дохода, тут в дело вступают ставки по ипотеке. Они ровно такие, что самое время продолжать растить капитал и ждать, когда ситуация изменится, что я и делаю. Ипотека под 30% — это для чересчур богатых. Так что пока мало, но будет больше.

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