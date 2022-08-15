Защитный портфель на 2025 год от экспертов Альфа-Инвестиций

«Хочу, чтобы портфель всегда рос!» — скажет оголтелый туземунщик, который верит в российский рынок. Гуано квесчен, есть возможность собрать портфель, который будет чувствовать себя хорошо при любом сценарии. И это не только LQDT. Посмотрим, что ещё.

От чего защищаемся: ключевая ставка, девальвация, геополитика, санкции, дешевеющее сырьё, рецессия. А вдруг позитивное случится? Не хочется оказаться чужими на этом празднике туземуна.

Аналитики из Альфы собрали свой вариант антикризисного портфеля, который впитал в себя все сценарии — от самых негативных до позитивных. Нюанс — непонятно, какие пропорции, так что это на усмотрение каждого котлетера и туземунщика. Что же внутри?

1. Фонды денежного рынка

На случай, если понадобятся деньги на выгодные покупки, ну и они всегда растут почти по RUONIA.

2. Длинные ОФЗ

На случай быстрого и мощного разворота ДКП.

ОФЗ 26238 (погашение 15.05.2041)

ОФЗ 26230 (погашение 16.03.2039)

3. Надёжные флоатеры

На случай, если ДКП ужесточат ещё сильнее. Самые высокие рейтинги.

Газпром нефть 003P-08R, AAA, КС +1,3%

ИКС 5 Финанс 003P-02, AAA, КС +1,1%

4. Валютные облигации

На случай девальвации рубля, а это происходит всегда.

Газпром капитал ЗО27-1-Е (доходность 9,3%)

Газпром капитал ЗО30-1-Д (доходность 9,2%)

РУСАЛ БО-001Р-06 CNY (доходность 14,4%)

Металлоинвест 001Р-02 CNY (доходность 11,3%)

5. Фьючерсы на валюту

Тоже на случай девальвации рубля. Фьючерсы «вечные»: CNYRUBF, USDRUBF, EURRUBF

6. Золото

Ставка на глобальный кризис, когда золото всех защищает: GOLD, GLDRUBF, БПИФы на золото. Фьюч на золото здесь тоже вечный.

7. Акции

Их много, и все они нужны по разным соображениям.

Акции экспортёров

Ставка на слабый рубль: Норникель, АЛРОСА, ФосАгро

Акции импортёров

Ставка на сильный рубль: Ozon, Магнит, Аэрофлот

Защитные акции

На случай если будет просто всё ещё хуже: Полюс, Лукойл, Интер РАО

Акции роста

На случай, если вдруг всё станет хорошо: Т-Технологии, HeadHunter, Яндекс

Акции финансовых компаний

Эти ребята зарабатывают всегда: Сбербанк, Мосбиржа, Совкомбанк

Акции ИТ и медтеха

Ставка на туземун. Вдруг будет: Софтлайн, Позитив, МД Медикал Групп

Если верить аналитикам Альфа-Инвестиций, то мой портфель уже готов к любым событиям, поскольку в моём портфеле есть все типы инструментов, хотя составы отличаются. Например, у меня нет золота или золотого фьюча, но есть золотые облигации. Вместо фондов денежного рынка у меня ежемесячные пополнения портфеля. Длинные ОФЗ есть, флоатеры есть, правда менее надежных эмитентов, валютные бонды и акции на месте, есть даже CNYRUBF. Другое дело, что у меня куча фиксов-корпоратов, но это уже совсем другая история.

А как вы считаете, ваши портфели под какой сценарий развития событий больше заточены?

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