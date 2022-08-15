Защитный портфель на 2025 год от экспертов Альфа-Инвестиций

От чего защищаемся: ключевая ставка, девальвация, геополитика, санкции, дешевеющее сырьё, рецессия. А вдруг позитивное случится? Не хочется оказаться чужими на этом празднике туземуна.
Аналитики из Альфы собрали свой вариант антикризисного портфеля, который впитал в себя все сценарии — от самых негативных до позитивных. Нюанс — непонятно, какие пропорции, так что это на усмотрение каждого котлетера и туземунщика. Что же внутри?
1. Фонды денежного рынка
На случай, если понадобятся деньги на выгодные покупки, ну и они всегда растут почти по RUONIA.
2. Длинные ОФЗ
На случай быстрого и мощного разворота ДКП.
ОФЗ 26238 (погашение 15.05.2041)
ОФЗ 26230 (погашение 16.03.2039)
3. Надёжные флоатеры
На случай, если ДКП ужесточат ещё сильнее. Самые высокие рейтинги.
Газпром нефть 003P-08R, AAA, КС +1,3%
ИКС 5 Финанс 003P-02, AAA, КС +1,1%
4. Валютные облигации
На случай девальвации рубля, а это происходит всегда.
Газпром капитал ЗО27-1-Е (доходность 9,3%)
Газпром капитал ЗО30-1-Д (доходность 9,2%)
РУСАЛ БО-001Р-06 CNY (доходность 14,4%)
Металлоинвест 001Р-02 CNY (доходность 11,3%)
5. Фьючерсы на валюту
Тоже на случай девальвации рубля. Фьючерсы «вечные»: CNYRUBF, USDRUBF, EURRUBF
6. Золото
Ставка на глобальный кризис, когда золото всех защищает: GOLD, GLDRUBF, БПИФы на золото. Фьюч на золото здесь тоже вечный.
7. Акции
Их много, и все они нужны по разным соображениям.
Акции экспортёров
Ставка на слабый рубль: Норникель, АЛРОСА, ФосАгро
Акции импортёров
Ставка на сильный рубль: Ozon, Магнит, Аэрофлот
Защитные акции
На случай если будет просто всё ещё хуже: Полюс, Лукойл, Интер РАО
Акции роста
На случай, если вдруг всё станет хорошо: Т-Технологии, HeadHunter, Яндекс
Акции финансовых компаний
Эти ребята зарабатывают всегда: Сбербанк, Мосбиржа, Совкомбанк
Акции ИТ и медтеха
Ставка на туземун. Вдруг будет: Софтлайн, Позитив, МД Медикал Групп
Если верить аналитикам Альфа-Инвестиций, то мой портфель уже готов к любым событиям, поскольку в моём портфеле есть все типы инструментов, хотя составы отличаются. Например, у меня нет золота или золотого фьюча, но есть золотые облигации. Вместо фондов денежного рынка у меня ежемесячные пополнения портфеля. Длинные ОФЗ есть, флоатеры есть, правда менее надежных эмитентов, валютные бонды и акции на месте, есть даже CNYRUBF. Другое дело, что у меня куча фиксов-корпоратов, но это уже совсем другая история.
А как вы считаете, ваши портфели под какой сценарий развития событий больше заточены?
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