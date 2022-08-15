Топ-10 очень надёжных облигаций с высокой доходностью на 2025 год от РБК Инвестиций

Мальчик: покупает надёжные облигации. Мужчина: покупает очень надёжные. Эксперты из РБК Инвестиций выбрали как раз такие и сделали подборку из десяти корпоративных облигаций надёжных эмитентов с доходностью выше 20% годовых. Посмотрим, что получилось.

Параметры: корпоративные облигации эмитентов с рейтингом от AA, с офертой или нет, с дюрацией от одного года до трёх лет. Без амортизации. Доходность от 20% и выше.

Почему в 2025 году стоит покупать только очень надёжные облигации?

Тут всё просто. Эмитенты начинают дефолтиться с гэпом после ужесточения ДКП. Первый год ещё более-менее, а потом… Более половины участников конференции от Эксперт РА ожидают волну дефолтов уже в 2025 году, причём 35% прогнозируют её на вторую половину года.

Из-за длительного периода высоких ставок компании, бравшие займы на фиксированных условиях до ужесточения ДКП, начнут испытывать трудности с выплатами процентов. Высокая ставка окажет особое давление на эмитентов второго и третьего эшелонов.

Ну и перейдём к выбору топ-10.

1. Россельхозбанк БO-12-002P, AA/AA+

ISIN: RU000A106FV6

Дата погашения: 26.06.2026

Оферта: нет

Доходность: 22,36%

Купон: 9,95%

Количество купонов в год: 2

2. Аэрофлот П01-БО-01, AA

ISIN: RU000A103943

Дата погашения: 11.06.2026

Оферта: нет

Доходность: 22,49%

Купон: 8,35%

Количество купонов в год: 4

3. Почта России БО-002P-04, AA+

ISIN: RU000A1055Y4

Дата погашения: 25.08.2032

Оферта: да, 06.09.2027

Доходность: 22,23% к дате оферты

Купон: 9,25%

Количество купонов в год: 2

4. Автодор БО-003P-02, AA/AA+

ISIN: RU000A104XR2

Дата погашения: 01.07.2027

Оферта: нет

Доходность: 22,07%

Купон: 10,65%

Количество купонов в год: 2

5. Магнит БО-004Р-05, AAA

ISIN: RU000A10A9Z1

Дата погашения: 13.11.2029

Оферта: да, 10.03.2026

Доходность: 22,38% к дате оферты

Купон: 23%

Количество купонов в год: 12

6. РЖД 001P-02R, AAA

ISIN: RU000A0JXQ44

Дата погашения: 02.04.2037

Оферта: да, 21.04.2026

Доходность: 21,79% к дате оферты

Купон: 8,5%

Количество купонов в год: 2

7. Автодор БО-005P-03, AA/AA+

ISIN: RU000A106R53

Дата погашения: 12.08.2026

Оферта: нет

Доходность: 21,7%

Купон: 12,17%

Количество купонов в год: 4

8. Альфа-Банк 002Р-25, AA+

ISIN: RU000A107AM4

Дата погашения: 26.11.2026

Оферта: нет

Доходность: 20,88%

Купон: 13,25%

Количество купонов в год: 4

9. РЖД 001Р-21R, AAA

ISIN: RU000A102QP4

Дата погашения: 11.06.2027

Оферта: нет

Доходность: 20,54%

Купон: 6,85%

Количество купонов в год: 2

10. Ростелеком 002P-14R, AA+/AAA

ISIN: RU000A1085D5

Дата погашения: 01.04.2026

Оферта: нет

Доходность: 20,52%

Купон: 14,40%

Количество купонов в год: 4

Все эмитенты и правда не вызывают вопросов по надёжности, стоит только иметь в виду, что по трём выпускам есть оферты. Для кого-то это плюс, для кого-то минус.

Не знаю, как вы, но у меня бинго. В портфеле нет всех 10, и не только выпусков, но и эмитентов, то есть других их выпусков тоже нет. Магнит и Ростелеком есть, но акции. Это связано с тем, что у меня риск-профиль агрессивнее, доходность хочется получить поинтереснее, если говорить про корпоратов. Представленные же выпуски отлично подойдут тем, у кого риск-профиль крайне консервативный. А у вас есть какие-то из этих выпусков?

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