Топ-10 очень надёжных облигаций с высокой доходностью на 2025 год от РБК Инвестиций

Параметры: корпоративные облигации эмитентов с рейтингом от AA, с офертой или нет, с дюрацией от одного года до трёх лет. Без амортизации. Доходность от 20% и выше.
Почему в 2025 году стоит покупать только очень надёжные облигации?
Тут всё просто. Эмитенты начинают дефолтиться с гэпом после ужесточения ДКП. Первый год ещё более-менее, а потом… Более половины участников конференции от Эксперт РА ожидают волну дефолтов уже в 2025 году, причём 35% прогнозируют её на вторую половину года.
Из-за длительного периода высоких ставок компании, бравшие займы на фиксированных условиях до ужесточения ДКП, начнут испытывать трудности с выплатами процентов. Высокая ставка окажет особое давление на эмитентов второго и третьего эшелонов.
Ну и перейдём к выбору топ-10.
1. Россельхозбанк БO-12-002P, AA/AA+
ISIN: RU000A106FV6
Дата погашения: 26.06.2026
Оферта: нет
Доходность: 22,36%
Купон: 9,95%
Количество купонов в год: 2
2. Аэрофлот П01-БО-01, AA
ISIN: RU000A103943
Дата погашения: 11.06.2026
Оферта: нет
Доходность: 22,49%
Купон: 8,35%
Количество купонов в год: 4
3. Почта России БО-002P-04, AA+
ISIN: RU000A1055Y4
Дата погашения: 25.08.2032
Оферта: да, 06.09.2027
Доходность: 22,23% к дате оферты
Купон: 9,25%
Количество купонов в год: 2
4. Автодор БО-003P-02, AA/AA+
ISIN: RU000A104XR2
Дата погашения: 01.07.2027
Оферта: нет
Доходность: 22,07%
Купон: 10,65%
Количество купонов в год: 2
5. Магнит БО-004Р-05, AAA
ISIN: RU000A10A9Z1
Дата погашения: 13.11.2029
Оферта: да, 10.03.2026
Доходность: 22,38% к дате оферты
Купон: 23%
Количество купонов в год: 12
6. РЖД 001P-02R, AAA
ISIN: RU000A0JXQ44
Дата погашения: 02.04.2037
Оферта: да, 21.04.2026
Доходность: 21,79% к дате оферты
Купон: 8,5%
Количество купонов в год: 2
7. Автодор БО-005P-03, AA/AA+
ISIN: RU000A106R53
Дата погашения: 12.08.2026
Оферта: нет
Доходность: 21,7%
Купон: 12,17%
Количество купонов в год: 4
8. Альфа-Банк 002Р-25, AA+
ISIN: RU000A107AM4
Дата погашения: 26.11.2026
Оферта: нет
Доходность: 20,88%
Купон: 13,25%
Количество купонов в год: 4
9. РЖД 001Р-21R, AAA
ISIN: RU000A102QP4
Дата погашения: 11.06.2027
Оферта: нет
Доходность: 20,54%
Купон: 6,85%
Количество купонов в год: 2
10. Ростелеком 002P-14R, AA+/AAA
ISIN: RU000A1085D5
Дата погашения: 01.04.2026
Оферта: нет
Доходность: 20,52%
Купон: 14,40%
Количество купонов в год: 4
Все эмитенты и правда не вызывают вопросов по надёжности, стоит только иметь в виду, что по трём выпускам есть оферты. Для кого-то это плюс, для кого-то минус.
Не знаю, как вы, но у меня бинго. В портфеле нет всех 10, и не только выпусков, но и эмитентов, то есть других их выпусков тоже нет. Магнит и Ростелеком есть, но акции. Это связано с тем, что у меня риск-профиль агрессивнее, доходность хочется получить поинтереснее, если говорить про корпоратов. Представленные же выпуски отлично подойдут тем, у кого риск-профиль крайне консервативный. А у вас есть какие-то из этих выпусков?
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