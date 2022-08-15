Рубль очнулся, а акции и облигации замерли. Что будет с ценами на вторичку в 2025 году, крипта, дивиденды, IPO. Воскресный инвестдайджест

Больше недели доллар был изолирован от какого бы то ни было официального курса, которым теперь рулит ЦБ, но теперь рубль очнулся и, вопреки прогнозам, не рухнул. Замерли акции и облигации, хотя пытаются проснуться, а также просыпаются эксперты по крипте и недвижке.

Проснёмся же и мы, чтобы почитать традиционный дайджест.

Рубль очнулся

ЦБ вышел из новогодней комы и навёл порядок с рублём. Изменение: 110,49 → 101,74 руб. за доллар (курс ЦБ 101,67 → 101,91). Юань 13,79 → 13,72 (ЦБ 13,42 → 13,68). До сотки не опустился, но поговаривают, что трёхзначный курс доллара теперь надолго (пока не станет четырёхзначным).

Индекс не растёт и не падает

Несмотря на дивидендные отсечки, индекс держится достойно. Итоговое изменение IMOEX с 2 828 до 2 824. Даже новые санкции не особо отразились. Ждём инаугурацию Трампа, вдруг что-то будет. Или не будет.

Долларовый РТС снизился с 876 до 873! Тоже мало что изменилось.

Когда будет безудержный рост? Для этого должны сойтись несколько событий: смягчение ДКП, снятие санкций и улучшение геополитики. Не сегодня.

Дивиденды

Опять богатеем. Отсеклись Роснефть, Пермэнергосбыт, Новошип, Татнефть и Диасофт. Ждём дивы на счета, лично я — от Роснефти, Татнефти и Диасофта. Остаются в январе Астра, Евротранс и Займер. Новостей от Магнита пока нет. А будут ли?

Ближайшие дивиденды:

Облигации

Высокая ключевая ставка? Значит пора размещать облигации. Но желающих мало.

Разместились/собрали заявки: никто.

На очереди: пока только ТК Магнум Ойл. Но скоро будет много интересных выпусков.

RGBI всё понял и приступил к снижению: 106,55 → 105,49. В декабре рынок опрометчиво заложился в позитив по ДКП. Но будет ли он? Ближайшее заседание в феврале, тогда и будет понятно. Я продолжаю немного покупать длинные ОФЗ, 16% YTM. Флоатеры и корпоративные фиксы тоже покупаю.

Недвижка ещё не раскачалась

Индекс MREDC подрос с 294к до 295к за метр. Рынок недвижимости просыпается дольше других после уминания оливье и ещё не раскачался, посмотрим, что будет в феврале.

Что будет с ценами на вторичку в 2025 году?

В ЦИАН дали прогноз. Серьёзного снижения ключевой ставки, а следовательно, и ипотечных ставок ждать не приходится, а значит спрос снизится — он начнёт восстанавливаться, когда ипотечные ставки вернутся к 9–12% годовых, но это произойдёт точно не в 2025.

Пока ставки высокие, цены будут плавно снижаться из-за низкого спроса, в лучшем случае — останутся на нынешнем уровне. Когда ипотечные ставки начнут снижаться, цены вновь будут расти из-за отложенного спроса. Тогда на рынок выйдут продавцы, которые ранее отказались от продажи из-за низких цен и спроса и выбрали аренду. Именно сейчас, по мнению ЦИАН, удачный момент для выхода на сделку с вторичной недвижимостью. Был бы нал.

Биткоин опять снижается

Биткоин продолжает ходить по коридору 90–100. На этой неделе падал, на следующей будет либо расти, либо падать. Мой криптопортфель упал с 2460 до 2290.

Волатильность традиционно высокая для крипты, я на всякий случай подкапливаю USDT, если будет обвал, что-нибудь прикуплю.

В 2024 году, по словам Fidelity, биткоин двигался как «золото на стероидах», где главной движущей силой является рост инфляции в США и повышение денежной ликвидности в экономике. В 2025 году биткоин может принести пользу для портфелей инвесторов в любом случае, когда финансовые регуляторы будут проводить политику увеличения денежной массы.

Посчитал пассивный доход

Проделал два упражнения. Первое — посчитал реальный пассивный доход за 2024 год. Вышло 35 000 в месяц. Второе — нафантазировал 60 000 в месяц с текущего портфеля. Поскольку портфель постоянно пополняется, потенциальный кэшфлоу растёт, это хорошо.

Новости-айпиовости

Суточно ру решили провести IPO в этом году. Новичок в списке. Лично мне интересно, куда пропал Сибур со своими планами. В 2025 году могут состояться до двадцати размещений, так что держим ушки на макушке.

Что ещё?

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В следующую субботу улетаю кататься на Архыз, постараюсь подготовить дайджест, если получится

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