Россияне хотят получать пенсию в размере 110 000 рублей

В 2025 году средний размер пенсии получается около 24 000 рублей, что в 4,58 раза меньше желаемой россиянами. Не, ну есть ещё такая догадка, что опрашивали только аутистов и блаженных, но отрыв от реальности поражает.
Средняя пенсия VS средняя зарплата
Средняя зарплата получается около 84 000, правда медианная около 60 000, обе суммы до налогов. Ну и выходит, что средняя пенсия равняется примерно трети средней зарплаты.
Примерно такое соотношение пенсии к зарплате (от 30% до 35%) сохраняется на протяжении последних пятнадцати лет, с 2004 до 2009 года ситуация была хуже (около 25%).
Будущие пенсионеры — нынешние фантазёры
33% опрошенных согласны получать от 50 000 до 100 000 рублей. 25% опрошенных согласны получать от 100 000 до 200 000 рублей. Само собой, московские и питерские будущие пенсионеры хотят больше, остальным хватит меньше.
Предположим, что если до пенсии останется лет двадцать, то при комфортном уровне инфляции 110 000 рублей будут равны нынешним 24 000. Так что да, если смотреть с этой точки зрения, то 110 000 рублей выглядят вполне реально. Но это будут 200–250 долларов.
А если самому накопить на пенсию?
Ой, тут всё сложно. В том же опросе 50% людей признались, что ещё не начали формировать сбережения на пенсию, а 32,7% респондентов даже не планируют этого делать (ну правильно, ведь будут 110 000 рублей получать). Любопытно, что заботятся о сбережениях на пенсию люди с высоким уровнем дохода, а люди с низким и средним уровнями не парятся.
Я вот активно занимаюсь увеличением пассивного дохода при помощи инвестиций, и за 2024 год в среднем получил 35 тысяч рублей в месяц (422 тысячи за год). Но пока портфель пополняется, а все дивиденды и купоны реинвестируются, если их проедать, то инфляция быстро обнулит портфель. Но у меня и цель на данном этапе другая. Сейчас портфель уже более 5,5 млн, а за 2025 год он, надеюсь, принесет от 60 000 в месяц пассивным доходом даже в нынешнем виде, а я его планирую пополнить на 2,4 млн за год, дивиденды и купоны буду реинвестировать, уверенно двигаясь в направлении успешного успеха.
Но тут уже у каждого свой путь, вариантов обеспечить себе безбедную старость много. И недвижимость сдавать можно, и на крипте богатеть, и дивиденды получать. Каждому своё, даже тем, кто планирует получать пенсию 110 000 рублей, но не начал формировать даже финансовую подушку безопасности. А кто-то и подушку создал, и на будущую пенсию накопил. Вы-то как, котлетеры и туземунщики, рассчитываете на пенсию или сами себе её обеспечите?
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