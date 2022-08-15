Россияне хотят получать пенсию в размере 110 000 рублей

В 2025 году средний размер пенсии получается около 24 000 рублей, что в 4,58 раза меньше желаемой россиянами. Не, ну есть ещё такая догадка, что опрашивали только аутистов и блаженных, но отрыв от реальности поражает.

Примерно такое соотношение пенсии к зарплате (от 30% до 35%) сохраняется на протяжении последних пятнадцати лет, с 2004 до 2009 года ситуация была хуже (около 25%).

Предположим, что если до пенсии останется лет двадцать, то при комфортном уровне инфляции 110 000 рублей будут равны нынешним 24 000. Так что да, если смотреть с этой точки зрения, то 110 000 рублей выглядят вполне реально. Но это будут 200–250 долларов.

33% опрошенных согласны получать от 50 000 до 100 000 рублей. 25% опрошенных согласны получать от 100 000 до 200 000 рублей. Само собой, московские и питерские будущие пенсионеры хотят больше, остальным хватит меньше.

Ой, тут всё сложно. В том же опросе 50% людей признались, что ещё не начали формировать сбережения на пенсию, а 32,7% респондентов даже не планируют этого делать (ну правильно, ведь будут 110 000 рублей получать). Любопытно, что заботятся о сбережениях на пенсию люди с высоким уровнем дохода, а люди с низким и средним уровнями не парятся.

Я вот активно занимаюсь увеличением пассивного дохода при помощи инвестиций, и за 2024 год в среднем получил 35 тысяч рублей в месяц (422 тысячи за год). Но пока портфель пополняется, а все дивиденды и купоны реинвестируются, если их проедать, то инфляция быстро обнулит портфель. Но у меня и цель на данном этапе другая. Сейчас портфель уже более 5,5 млн, а за 2025 год он, надеюсь, принесет от 60 000 в месяц пассивным доходом даже в нынешнем виде, а я его планирую пополнить на 2,4 млн за год, дивиденды и купоны буду реинвестировать, уверенно двигаясь в направлении успешного успеха.

Но тут уже у каждого свой путь, вариантов обеспечить себе безбедную старость много. И недвижимость сдавать можно, и на крипте богатеть, и дивиденды получать. Каждому своё, даже тем, кто планирует получать пенсию 110 000 рублей, но не начал формировать даже финансовую подушку безопасности. А кто-то и подушку создал, и на будущую пенсию накопил. Вы-то как, котлетеры и туземунщики, рассчитываете на пенсию или сами себе её обеспечите?

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