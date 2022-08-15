22% на супермаркетах. Свежие облигации: Магнит на размещении

Магнит прокатил инвесторов с дивидендами, не сумев собраться на собрание, чтобы их утвердить, зато выходит с новым выпуском облигаций. Давно не было постов про новые размещения, пора исправиться и посмотреть, что нового в супермаркете.

Объём выпуск — 1,5 млрд. 1,25 года. Ориентир купона: до 22% (YTM до 24,36%). Без оферты, без амортизации. Купоны ежемесячные. Рейтинг AAA от Эксперт РА (декабрь 2024) и АКРА (июнь 2024).

Магнит — сеть супермаркетов, номер 1 по количеству магазинов. Основан в 1994 году в Краснодаре Сергеем Галицким, владевшим и управлявшим компанией до 2018 года. С 2021 года крупнейший акционер — инвестиционная компания Marathon Group Александра Винокурова. Более 30 тысяч магазинов, 360 тысяч сотрудников. Магниту принадлежит Дикси, а также ряд других магазинов, в том числе есть сети косметики и аптек. Также недавно был куплен KazanExpress.

Выпуск: Магнит 5Р01

Объём: 1,5 млрд

Начало размещения: 24 января (сбор заявок до 16 января)

Срок: 1,25 года

Купонная доходность: до 22%

Выплаты: 12 раз в год

Оферта: нет

Амортизация: нет

Для квалов: нет

Почему Магнит? У них облигации тоже по акции?

Облигации не по акции, к сожалению, купон не такой уж и высокий, но для компании с рейтингом AAA приемлемый. Компания динамично развивается, радует хорошими показателями и даже может порадовать дивидендами, но это не точно. Так-то в прошлом году дважды порадовали.

В моём портфеле есть акции Магнита (целевая доля 5%), так что можно догадаться, что компания мне нравится.

Посмотрим МСФО за 1П2024. Тут всё не так уж и однозначно. Розничная выручка выросла на 20%, вся выручка выросла на 19% до 1460 млрд. EBITDA снизилась на 6%, а чистая прибыль — на 40%. Рентабельность по EBITDA снизилась до 5,3% (-1,4%). Магнит ударился в маркетинг и поднял расходы на ФОТ. Рост чистых процентных расходов на 12% также негативно повлиял на прибыль.

Ставки высокие, на них зарабатывает Мосбиржа, но не должники. Без учёта курсовых разниц чистая прибыль снизилась на 12% — уже не так грустно, как 40%. Показатель Чистый долг/EBITDA вырос до 1,4 против 1 на конец 2023 и 0,7 на 1П2023. Капекс на логистику и редизайн магазинов сделали своё чёрное дело, но инвестиции принесут профит позже.

Магнит фокусируется на ускорении роста. Очень солидно растёт выручка, но это влечёт за собой инвестиции. Магнит, несмотря на гигантские размеры, не останавливается на развитии. А для развития нужны деньги, в том числе и через облигации.

Магнит в декабре планировал флоатер с купоном до КС+3%, но риторика ЦБ по ставке, судя по всему, внесла коррективы. Видимо, посчитали, что фикс будет выгоднее. Если купон будет 22%, считаю выпуск неплохим, будет лучше имеющихся магнитных флоатеров. Пятый выпуск (фикс с пут-офертой через год) торгуется с такой же доходностью, шестой (флоатер) тоже. Облигаций размещено на 93,5 млрд, дюрация у всех короткая (погашение или оферта). Выпуск хороший, но не идеальный, при этом эмитент крайне надёжный, что в нынешние времена очень важно. Лично я участвую.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал ↗ про инвестиции в облигации и дивидендные акции, финансы и недвижимость.