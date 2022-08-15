Моя обновлённая стратегия по портфелю дивидендных акций

В конце 2023 года я сформулировал план по инвестиционному портфелю, который включал в себя доли акций, облигаций, недвижки и депозитов. В мае 2024 был первый апдейт. План на то и план, чтобы его менять. Снова переобуваюсь на лету и вношу изменения. Итак, у меня есть новая тактика, которой я придерживаюсь.

В прошлом году я исключил из своего портфеля акции Газпрома. Ни разу не пожалел об этом. На этот раз я ничего не исключаю, только меняю целевые доли нескольких акций. Итак, представляю обновлённый целевой состав портфеля.

Акции — 40% в биржевом портфеле

У меня в портфеле в основном дивидендные акции из Индекса Мосбиржи.

Лукойл, Яндекс↑, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).

Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Новатэк↓ — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).

ФосАгро, НЛМК, Т-Банк↑, Икс 5↑, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля).

Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля).

Рублёвые облигации — 40% в биржевом портфеле

Тут в основном корпоративные облигации, но не только.

ВДО — с высокой диверсификацией.

Корпораты с высоким рейтингом — тоже много разных.

Длинные ОФЗ — выпуск 26243.

Валютные облигации — 10% в биржевом портфеле

Тут юаневые облигации и так или иначе привязанные к валюте, в том числе золотые.

Замещающие облигации — у меня только Газпром-Капитал.

Юаневые облигации — несколько разных эмитентов.

Стодолларовые облигации — тоже несколько разных.

Золотые облигации — Селигдар.

Бумажная недвижимость — 10% в биржевом портфеле

Тут паи фондов на недвижимость: Рентал ПРО, Парус, Атриум, Сбер и ВТБ.

Депозит — просто депозит

Кроме биржевых инструментов, у меня есть депозит, сейчас чуть больше 1 млн. И тут не учитывается подушка безопасности. А депозит учитывается в инвестиционном портфеле. Пополнять его в планах нет, его доля в составном портфеле вследствие этого постепенно тает.

Актуальный размер портфеля всегда можно посмотреть в закреплённом посте в телеграм-канале. На данный момент стремится к 6 млн. А актуальную критику всегда можно оставить в комментариях, по возможности, в развлекательной форме.

Изменения в портфеле

Во-первых, решил поменять местами Новатэк из первой корзины и Яндекс из второй корзины. Для доминирующего ИТ-гиганта доля в 5% маловата, а Новатэк со своими санкциями — единственный из первой пятёрки, которому 5% пока хватит.

Во-вторых, в третью корзину я решил добавить Т-Банк и Икс 5. Т-Банк у меня уже был в четвёртой корзине, Пятёрочки не было, да она и не торговалась долгое время. Поэтому третью корзину покидают и переезжают в четвёртую Ростелеком и Алроса.

Алроса стагнирует, у Ростелекома высокая долговая нагрузка и скучные перспективы. Но Алроса и РТ мне всё равно нравятся, поэтому они останутся в четвёртой корзине.

Продавать Алросу и РТ не буду, а вот Т-Банк и Икс 5 нужно будет активно покупать. Соответственно, буду приводить акции в портфеле к целевым долям.

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