Врываемся в 2025 год. Пополнил брокерский счёт на 200 000 в январе. Что купил? Часть 1

Половина января позади, и первые инвестиционные шаги в 2025 году сделаны. В январе удалось пополнить брокерский счёт на 200 000 рублей. Инфляция перестала разгоняться, все ждут позитивных новостей и разворота ДКП, а покупки ждут, когда я их совершу. Кроме пополнения, регулярно приходят купоны, ещё ожидаю остатки зимних дивидендов.

В первой половине января я покупал только всё хорошее и не покупал ничего плохого — потому что как новый год начнёшь, так весь год и проведёшь.

Цель по пополнению на 2,4 млн в 2024 году выполнена, начал выполнение цели на 2025. Нужно пополнять по 200 000 в месяц, чтобы тоже 2,4 млн суммарно за год вышло.

По составу портфеля у меня есть обновлённый план, и я его придерживаюсь:

Лукойл, Совкомбанк, Роснефть, Яндекс, Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).

Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть, Новатэк — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).

ФосАгро, НЛМК, Икс 5, Т-Банк, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля).

Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля).

Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%.

Рублёвые облигации (40%), валютные бонды (10%), ЗПИФн (10%) — 60% целевая доля всего прочего.

Кроме биржевого портфеля, есть депозит, с ним ничего не делаю.

Я слегка скорректировал свою стратегию, что сильно отразится на покупках в ближайшие месяцы, так как мне придётся активно покупать три акции: Яндекс, Т-Банк и Икс 5. Кроме того, доля акций в портфеле стала сокращаться, поскольку акции выросли бодрее.

Что купил в первой половине января?

ОФЗ 26243 — 20 облигаций

МФК Т-Финанс 1Р1 — 5 облигаций

Акрон 1Р4 CNY — 3 юаневые облигации

Роснефть — 10 акций

ИКС 5 — 10 акций

Т-Банк — 6 акций

Газпром нефть — 5 акций

Яндекс — 3 акции

Рентал ПРО — 15 паёв

В заявке на размещении: Магнит 5Р01 — 20 облигаций

Ничего необычного: акции, облигации, в том числе валютные, немного недвижки. В этот раз без юаневых фьючерсов, хотя курс сейчас продолжает оставаться комфортным для покупок валюты.

На пути к 6 млн

Ещё месяц назад я был на пути к 5,5 млн, но всё так быстро меняется, что уже приближаюсь к 6 млн. К такому меня жизнь не готовила. Ну ничего, я сам себя подготовил к такому, и теперь шаг за шагом, миллион за миллионом.

Что отстаёт?

У меня прилично отстают валютные облигации и недвижимость. И если валюта хоть как-то компенсируется фьючерсом, то недвижка не компенсируется примерно ничем. В этот раз купил Рентал ПРО. Ребята там что-то адово мутят, провернули аж две ротации своих сараев с момента старта. Был ЦОД, и уже его нет. Построят новый, и его тоже продадут. Разница капает на счета инвесторов. Удобное.

Акции превышают плановые 40%, на хороших новостях они при прочих равных будут расти активнее, чем облигации. Но пока акции дешёвые, не хочется себя ограничивать в покупках. Потом-то дорогими будут.

В планах на вторую половину января: покупать всё хорошее, не покупать ничего плохого — вот такой отличный план, надёжный, как швейцарские часы. А ещё я погнал на Архыз в отпуск, планирую отлично покататься!

А вы что покупали в первой половине января?

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