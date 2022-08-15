Акции продолжают туземун. Какой дисконт можно получить на вторичку? Крипта, дивиденды, IPO и другие новости. Воскресный инвестдайджест

А я 🏂 погнал в отпуск, и этот дайджест отправлен вам прямо с Архыза, го читать;)
Рубль не дорожает
Рубль незначительно укрепился. Изменение: 101,74 → 102,49 руб. за доллар (курс ЦБ 101,91 → 102,41). Юань 13,72 → 13,87 (ЦБ 13,68 → 13,87). Пока ещё есть время покупать валюту, а то скоро подорожает.
Что, опять туземун?
Индекс продолжил начатый в декабре туземун. Итоговое изменение IMOEX с 2 824 до 2 945. Что, опять? Кто-то поверил в то, что Трамп всё разрулит и снимет санкции или в то, что инфляция развернулась?
Долларовый РТС взлетел с 873 до 906! Неплохо, неплохо! Неужели дно пройдено?
Чтобы начался безудержный рост, должны сойтись несколько событий: смягчение ДКП, снятие санкций и улучшение геополитики. Пока ничего из этого не произошло.
Дивиденды
Опять богатеем. Отсеклись Займер, ЕвроТранс и Астра. Дальше какое-то время не богатеем, на ближайшем горизонте дивидендов нет. Магнит пока молчит.
Облигации
Высокая ключевая ставка? Значит пора размещать облигации. Но желающих мало.
Разместились/собрали заявки: Магнум Ойл, Магнит. В Магните участвую, заявка подана.
На очереди: Монополия, ну и пока всё. А скоро будет много интересных выпусков, не пропустите.
RGBI раньше других всё понял и снижается третью неделю подряд: 105,49 → 104,78. Для роста нужен хоть какой-то внятный сигнал от ЦБ, его пока нет. Ближайшее заседание в феврале, тогда и будет что-нибудь понятно. Я продолжаю немного покупать длинные ОФЗ, 16% YTM.
Недвижка продолжает спать
Индекс MREDC снизился с 295к до 294к за метр. Недвижимость продолжает своё сонное существование. Но ничего, зато в 2025 году продолжится эксперимент с льготной ипотекой для чиновников, запущенный в середине 2024 года. Он продлится до 1 февраля 2027 года.
Какой дисконт на вторичку?
Эксперты Домклик оценили размеры скидок на вторичное жилье в России. Средний по стране дисконт при продаже вторичных квартир составляет 6%. В Москве 4,1%, в СПб 3,3%, а больше всего в Воронежской области — 11,4%. Теперь все знают, сколько можно отторговать.
Биткоин опять растёт
Биткоин устал чилить на дне по коридору 90–100 и снова полетел вверх. Ну и круто, потом как-нибудь упадёт, а пока криптотуземун. Мой криптопортфель вырос с 2290 до 2510.
Polymarket открыл ставки на упоминание биткоина в речи Трампа. Каков шанс Пользователи сервиса прогнозов оценивают вероятность того, что новый президент США будет говорить о криптовалютах на своей инаугурации. Поддержка крипторынка станет одной из важнейших задач новой администрации в США, считают эксперты.
Новости-айпиовости
ЦБ зарегистрировал выпуск обыкновенных акций МКАО «Скилбокс Холдинг». Даже акции ВК подскочили на ожиданиях IPO, ведь Skillbox входит в группу ВК. Ждём.
Что ещё?
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