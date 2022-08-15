Топ-10 лучших акций 2024 года (и ещё 10 худших)

РТС упал ещё сильнее — на 17,56% с 1083 до 893 пунктов, пройдя через максимум в 1220 и минимум в 893 пункта. Индекс Мосбиржи полной доходности за год вырос на 1,64% с 6997 до 7112 пунктов.
Но были и акции, которые оказались хуже рынка, а также акции, которые дали иксы. Например, с учётом дивидендов, ЭсЭфАй дал икс три, ЛЭСК дал почти столько же, Банк СПб дал икс два, а Ашинский метзавод выплатил дивидендов больше, чем акции стоили в начале года. Можно ли было это спрогнозировать в начале года? Не думаю. Посмотрим же весь список.
ЭсЭфАй
Рост: 156%
Дивиденды: 46%
Суммарная прибыль: 202%
Погашения казначейского пакета акций, дивиденды и потенциальные IPO.
ЛЭСК
Рост: 122%
Дивиденды: 56%
Суммарная прибыль: 178%
Огромные дивиденды. Будут ли ещё — либо да, либо нет.
Ашинский метзавод
Рост: 4%
Дивиденды: 117%
Суммарная прибыль: 121%
Неожиданные и скорее всего разовые дивиденды сделали своё грязное дело.
Банк Санкт-Петербург
Рост: 72%
Дивиденды: 24%
Суммарная прибыль: 96%
Дивиденды, отчётность и просто ракета.
Лента
Рост: 78%
Дивиденды: 0%
Суммарная прибыль: 78%
Сильная отчётность после длительной стагнации.
Ставропольэнергосбыт-ао
Рост: 60%
Дивиденды: 15%
Суммарная прибыль: 75%
Высокие дивиденды и ожидание ещё более высоких.
Аэрофлот
Рост: 68%
Дивиденды: 0%
Суммарная прибыль: 68%
Улучшение финансовых и операционных показателей.
Ставропольэнергосбыт-ап
Рост: 54%
Дивиденды: 13%
Суммарная прибыль: 67%
Высокие дивиденды и ожидание ещё более высоких.
СПб Биржа
Рост: 65%
Дивиденды: 0%
Суммарная прибыль: 65%
Инвесторы надеются на разблокировку активов и возвращение жизни на биржу.
Пермэнергосбыт
Рост: 48%
Дивиденды: 15%
Суммарная прибыль: 63%
Замах на звание дивидендного аристократа.
А кто же хуже всех?
Самолёт — падение на 73%
Нехорошо получилось с отменой льготных ипотек и высоким ключом.
QIWI — падение на 67%
Лицензия? Нет, не слышал.
Мечел-ап и Мечел-ао — падение на 65%
Рост убытков и долгов.
Сегежа — падение на 65%
Огромные долги, низкая маржинальность.
Globaltruck — падение на 59%
Санкции, падение прибыли и рост долга.
Яковлев — падение на 56%
Новости о допке и ну такие себе показатели.
ЕвроТранс — падение на 56%
Ну это просто скам какой-то.
Русолово — падение на 53%
Много долгов и мало эффективности.
ОАК — падение на 48%
Санкции, проблемы с импортозамещением.
Ну что сказать? Ни одной из акций из топа у меня нет. А вот из антитопа есть немного Самолёта. А что, тоже своеобразное достижение. А у вас, котлетеры и туземунщики, что-то есть?
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