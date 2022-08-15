Топ-10 лучших акций 2024 года (и ещё 10 худших)

Ушедший в историю 2024 год был не просто не лучшим, а далеко не лучшим годом для инвесторов в российские акции. По итогам года индекс Мосбиржи упал на 6,97% с 3099 до 2883 пунктов, пройдя через годовой максимум в 3521 и минимум в 2370 пунктов.

РТС упал ещё сильнее — на 17,56% с 1083 до 893 пунктов, пройдя через максимум в 1220 и минимум в 893 пункта. Индекс Мосбиржи полной доходности за год вырос на 1,64% с 6997 до 7112 пунктов.

Но были и акции, которые оказались хуже рынка, а также акции, которые дали иксы. Например, с учётом дивидендов, ЭсЭфАй дал икс три, ЛЭСК дал почти столько же, Банк СПб дал икс два, а Ашинский метзавод выплатил дивидендов больше, чем акции стоили в начале года. Можно ли было это спрогнозировать в начале года? Не думаю. Посмотрим же весь список.

ЭсЭфАй

Рост: 156%

Дивиденды: 46%

Суммарная прибыль: 202%

Погашения казначейского пакета акций, дивиденды и потенциальные IPO.

ЛЭСК

Рост: 122%

Дивиденды: 56%

Суммарная прибыль: 178%

Огромные дивиденды. Будут ли ещё — либо да, либо нет.

Ашинский метзавод

Рост: 4%

Дивиденды: 117%

Суммарная прибыль: 121%

Неожиданные и скорее всего разовые дивиденды сделали своё грязное дело.

Банк Санкт-Петербург

Рост: 72%

Дивиденды: 24%

Суммарная прибыль: 96%

Дивиденды, отчётность и просто ракета.

Лента

Рост: 78%

Дивиденды: 0%

Суммарная прибыль: 78%

Сильная отчётность после длительной стагнации.

Ставропольэнергосбыт-ао

Рост: 60%

Дивиденды: 15%

Суммарная прибыль: 75%

Высокие дивиденды и ожидание ещё более высоких.

Аэрофлот

Рост: 68%

Дивиденды: 0%

Суммарная прибыль: 68%

Улучшение финансовых и операционных показателей.

Ставропольэнергосбыт-ап

Рост: 54%

Дивиденды: 13%

Суммарная прибыль: 67%

Высокие дивиденды и ожидание ещё более высоких.

СПб Биржа

Рост: 65%

Дивиденды: 0%

Суммарная прибыль: 65%

Инвесторы надеются на разблокировку активов и возвращение жизни на биржу.

Пермэнергосбыт

Рост: 48%

Дивиденды: 15%

Суммарная прибыль: 63%

Замах на звание дивидендного аристократа.

А кто же хуже всех?

Самолёт — падение на 73%

Нехорошо получилось с отменой льготных ипотек и высоким ключом.

QIWI — падение на 67%

Лицензия? Нет, не слышал.

Мечел-ап и Мечел-ао — падение на 65%

Рост убытков и долгов.

Сегежа — падение на 65%

Огромные долги, низкая маржинальность.

Globaltruck — падение на 59%

Санкции, падение прибыли и рост долга.

Яковлев — падение на 56%

Новости о допке и ну такие себе показатели.

ЕвроТранс — падение на 56%

Ну это просто скам какой-то.

Русолово — падение на 53%

Много долгов и мало эффективности.

ОАК — падение на 48%

Санкции, проблемы с импортозамещением.

Ну что сказать? Ни одной из акций из топа у меня нет. А вот из антитопа есть немного Самолёта. А что, тоже своеобразное достижение. А у вас, котлетеры и туземунщики, что-то есть?

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