Архыз: не ультимативный гайд от igotosochi

Сегодня прямое включение с Архыза. Вот я и добрался до горы, куда давно уже собирался сгонять покататься, и готов поделиться впечатлениями от катания, крафтового пивка, шашлыка и всего прочего, даже немного коснусь цен. Спойлер: круто, с местным колоритом.

Мы остановились в селе Архыз, который примерно в 10 км от горы, так что каждое утро ездим до горы на такси за 700 рублей. К сожалению, зима в этот раз выдалась чрезвычайно скупой на снег, поэтому катаемся по искусственному. Несмотря на это, трассы в идеальном состоянии с 8 часов до 13–14. Их не очень много, за день легко можно съехать по всем. Трассовое катание очень классное, можно кайфовать и на красных, и на синих, и на чёрных. На зелёных кайфовать смогут только новички, они очень пологие. Фрирайд посмотреть не удалось.

Когда взял на денёк лыжи (на них я кататься почти не умею), оценил, что синие трассы довольно крутые. Для уверенно катающихся тут кайф. Новички обильно тусят на трёх зелёных трассах.

Дорога

3,5 часа на самолёте и 3,5 часа на такси, суммарно от дома до отеля дорога занимает 10 часов. По сравнению с Эльбрусом, на час дольше из-за более медленной дороги от Минвод с большим количеством поселений по пути.

Апарты

Жизнь в апартах в селе Архыз имеет свои прелести и недостатки. Нужно готовить завтрак, поскольку есть риски потерять время, если гонять завтракать в кафе. Вечером можно зажарить шашлык на мангале при отеле (мы так и сделали). С отелем нам повезло. Меньше чем за сотку на 7 ночей взяли двухкомнатный номер со спальней и залом, с отличным видом на горы, тишиной и свежим горным воздухом. Недалеко от завода минералки Архыз. Так-то тут есть и домики, и большие отели, а прямо у канатки отели даже настоящие, многоэтажные. Там значительно дороже, без магала, но у подъёмника. Возможно, оставались только дорогие, когда мы бронировали осенью. Всегда лучше выбирать заранее. У подъёмника есть также чиповый хостел.

Когда ехать?

Очевидно, что на любой горнолыжке лучше всего будет во второй половине января, когда меньше всего людей. Слышали отзывы, что на Архызе полно людей, вечно очереди и забитые склоны? Правильно, так и будет на январских праздниках, в феврале тоже народ едет активнее, ну и по выходным побольше народу из-за местных любителей горнолыжного отдыха. В начале февраля тоже должно быть неплохо.

Есть пить

И с едой, и с крафтовым пивком проблем нет примерно никаких. Любители хычинов, шашлыка и прочего гриля будут довольны. Свинины нет. Пиво есть не во всех кафе, но легко понять, что его там нет, если внутри пусто. В селе есть большой супермаркет, где можно затариться крафтом или разливным. Если жить не на главной улице, есть шанс неплохо так походить. Мы едим либо в апартах, либо в паре понравившихся кафешек, либо на горе.

На курорте можно кайфово лопать примерно везде. Мы облюбовали вагончик с хот-догами — быстро, питательно, вкусно. Съел — и поехал дальше кататься. По деньгам как везде. Не дорого, но и не дёшево. Сервис разнообразный, откровенно плохой не попадался. Всадить 9к за ужин на четверых проще простого.

Инфраструктура

Курорт развивается довольно активно, везде стройка. Пока что работают 27 км трасс, до 2030 года в планах увеличить раза в полтора–два. Пара полдъёмников уже почти готовы. Отели тоже строятся. Есть дорогие, есть очень дорогие, есть и скромные. У горы, конечно, тусово, а вот в селе довольно по-спартански. Если сравнивать с Розой Хутор, то из похожего только наличие северного и южного склонов, село в 15 минутах езды и классные подъёмники. Архыз — это не Сочи и не Эльбрус. Есть стойкое ощущение, что в самый пиковый сезон тут очень тесно, но сейчас отлично.

Бары и рестораны есть у подъёмников, в селе же в основном шашлычки. Скипасс на 7 дней стоит 25 000, ещё 1 120 рублей стоит страховка и 200 рублей сама карта. В прокате можно взять комплект снаряги за 2 500 в сутки без залога. Но прокатов полно везде, их больше, чем кафе. Можно найти и по 1 400. Кроме горнолыжки есть экскурсии, альпаки, покатушки на квадриках, рынок с деликатесами и сувенирами.

Резюме такое, что горнолыжка тут очень кайфовая, трасс маловато, но они не надоедают. Они одни из лучших в РФ, идеально спроектированы и подготовлены, нет ни одной плохой трассы. А вот сноупарка нет вообще. Не в пиковый сезон людей мало, очередей почти нет. Еда вкусная, разнообразная. Обязательно можно будет ещё приехать, когда курорт расширится.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.