Резкое укрепление рубля. Что будет с ценами на недвижимость? Крипта, облигации, инфляция выше 10% и другие новости. Воскресный инвестдайджест

Пока Трамп не может победить инфляцию, которая перевалила за 10%, рубль решил резко укрепиться. Биткоин установил новый рекорд, эксперты продолжают делать прогнозы на рост цен на недвижимость, индекс чилит.

Предлагаю и вам тоже почилить под дайджест.

Рубль резко укрепился

Рубль погнал дорожать. Изменение: 102,49 → 97,79 руб. за доллар (курс ЦБ 102,41 → 98,26). Юань 13,87 → 13,46 (ЦБ 13,87 → 13,51). Двузначный курс — отличный подарок, пользуемся.

Стоять, не двигаться

Индекс стоит на месте в ожидании трампоновостей. Итоговое изменение IMOEX с 2 945 до 2 947. Первым делом Мексика и Гренландия, ну а Россия потом.

Долларовый РТС продолжает взлетать с 906 до 945! На укреплении рубля неплохой рост.

Продолжаем следить за ситуацией и ждать решений Трампа. Будто от него одного только всё зависит.

Дивидендная засуха

Временно не богатеем. Пока никаких новых дивидендов не было и не предстоит. Началась дивидендная засуха, есть только прогнозы, например, 538 рублей от Икс 5 (18,46%) или 107 от Татнефти (16,13%).

Самые большие прогнозные дивиденды:

Облигации

Наконец-то началось, много новых выпусков, ещё бы попкорна.

Разместились/собрали заявки: только Икс 5 и ТГК-14. Подал заявку на ТГК.

На очереди: Монополия, Бэлти Гранд, Рольф, Ростелеком, Европлан, Камаз, Глоракс, Евротранс, Биннофарм и другие. В Европлане с Глораксом точно поучаствую. Скоро будет много интересных выпусков, не пропустите.

RGBI снижается четвёртую неделю подряд: 104,78 → 104,52. Данные по инфляции неутешительные, за 2024 год значение двузначное. Пока от ЦБ нет никаких новых сигналов, ждём февральское заседание. Я продолжаю немного покупать длинные ОФЗ, 16% YTM.

Недвижка вяло дорожает

Индекс MREDC вырос с 294к до 296к за метр. Довольно вяло, но ничего, ипотека же дорогая. Эксперты вообще считают, что дорожать будет в ближайшие 2–3 года в лучшем случае на размер инфляции.

Ипотечный платёж вырос втрое

Дом РФ посчитал, что ежемесячный ипотечный платёж на новостройки в российских городах вырос с 50 000 до 160 000 за квартиру площадью 54 кв.м. из-за роста ставок с 8% до 29%. Для вторичного жилья платеж вырос на 1,5 раза — с 69 000 руб. до 103 000 руб.

Что будет с ценами на недвижку?

Номинальные цены на жильё в РФ в 2026–2027 годах вырастут примерно на величину инфляции по мнению Дом РФ. Падение спроса на ипотеку сохранится в 2025 году, а сам рынок останется под влиянием высокой ключевой ставки и заградительных ставок по жилищным кредитам.

Биткоин обновил рекорд

Биткоин рос до 109 900, но откатился. А криптаны играются с новыми коинами Трампа и его жены. Мой же криптопортфель снизился с 2510 до 2430. Трамп бодро взялся за биточек, скорее бы и за инфляцию тоже взялся.

Трамп подписал указ о регулировании крипторынка. Документ призван укрепить лидерство США в сфере цифровых финансов. Пока крипта чувствует себя уверенно.

Инфляция выше 10%

Трамп не может победить инфляцию, которая за неделю составила 0,25% после 0,67% за 2 недели. С начала года 0,92%. Годовая инфляция ускорилась до 10,04% с 9,87%, за 2024 год 9,52%. Сильнее всего подорожали яблоки на 1,8% и пылесосы на 2,1%, а подешевели огурцы на 1,2%.

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