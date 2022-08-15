24,5% на лизинге. Свежие облигации: Европлан на размещении

Эмитенты активно просыпаются и начинают набирать новые долги. Во второй половине января размещений много, и Европлан выглядит одним из самых интересных. Посмотрим, что по новому лизинговому выпуску.

Объём выпуск — 5 млрд. 3,5 года. Ориентир купона: до 24,5% (YTM до 27,45%). Без оферты, с амортизацией по 10% в даты 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 купонов. Купоны ежемесячные. Рейтинг AA от Эксперт РА (май 2024) и АКРА (октябрь 2024).

Европлан — крупнейшая частная лизинговая компания по объему ЧИЛ, специализирующаяся на финансовом лизинге легкового и грузового автотранспорта. Принадлежит SFI. Оказывает услуги по приобретению и эксплуатации легкового, грузового, коммерческого автотранспорта, а также спецтехники. Основные клиенты Европлана — юридические лица. 85 офисов, 156 тысяч клиентов. Единственная ЛК, чьи акции торгуются на Мосбирже.

Выпуск: Европлан-001P-09

Объём: 5 млрд

Начало размещения: 31 января (сбор заявок до 29 января)

Срок: 3,5 года

Купонная доходность: до 24,5%

Выплаты: 12 раз в год

Оферта: нет

Амортизация: да

Для квалов: нет

Почему Европлан? Их облигации лучше, чем акции?

Возможно, акции когда-нибудь будут расти лучше, чем облигации, но пока высокая ключевая ставка, облигации выглядят интереснее. Впрочем, у меня в портфеле есть и то, и то — могу себе позволить.

По МСФО за 9М2024 чистая прибыль составила 11,3 млрд рублей (+6,3% г/г), ЧИЛ (чистые инвестиции в лизинг) 257,5 млрд, процентные доходы выросли до 39,7 млрд (+61% г/г). Рентабельность капитала (RОE) 32,1% — прилично. Чистые процентные доходы выросли до 18,6 млрд (+48% г/г). Собственный капитал вырос до 54 млрд (+21% за 9М). Чистый долг составляет 213,7 млрд.

За 9М2024 Европлан сдал в лизинг 43 тысячи единиц техники на 185 млрд рублей. Результаты деятельности даже позволили компании уже дважды выплатить дивиденды после IPO. У Европлана также отличная история погашения всех своих обязательств.

В планах у компании выплата дивидендов за 2024 год более 50% прибыли прошлого года. УК Доходъ прогнозирует более 10% в течение 12 месяцев.

Сейчас у Европлана 11 выпусков облигаций на 64,125 млрд, ближайший погасится уже в марте 2025, ещё у одного оферта через месяц, также 2 выпуска гасятся позже в этом году. Не думаю, что удастся удержать 24,5%, на 0,5%–1% могут и уронить. Амортизация довольно агрессивная, но для лизинга история стандартная. Отличный качественный выпуск от сильного надёжного эмитента, я участвую.

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