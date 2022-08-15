Самые быстрые. Компании, которые могут выплатить дивиденды раньше всех

Когда там уже новый дивидендный сезон, чтобы опять богатеть? А вот не раньше марта, и то в конце первого месяца весны лишь несколько компаний могут закрыть дивидендные реестры. Самая жара начнётся в мае и продлится до июля, когда все подобьют отчётность, проведут советы директоров и неспешно утвердят дивиденды.

Но дивидендные инвесторы нетерпеливые, поэтому нужно быстрее, быстрее, быстрее. Посмотрел, какие компании теоретически могут отдивидендиться раньше других — в марте–апреле.

ФосАгро

Прогноз дивидендов: 2,5%

Компания платит 3–4 раза в год, и платит стабильно. Если всё пройдёт удачно, то отсечка по удобрениям может быть в конце марта. Так было в 2023 году, а до этого в 2018 — не слишком часто, обычно летом. Дивиденд за 4к2024 может составить 170–180 рублей на акцию. ФосАгро, вероятно, установил рекорд по годовому выпуску удобрений, что должно позитивно сказаться на котировках. У меня в портфеле есть, жду.

Новатэк

Прогноз дивидендов: 4–5%

Компания платит дважды в год. Вероятность того, что дивиденды будут в конце марта небольшая, но есть. В 2024 году как раз выплата была в конце марта. Но чаще дивиденды Новатэка бывают в конце апреля – начале мая. Годовые дивиденды могут составить 45–50 рублей на акцию, ждём МСФО и верим. У меня в портфеле полно Новатэка. Буду богатеть.

Новабев

Прогноз дивидендов: 4,2%

Компания платит не реже двух раз в год, в 2023 году было 4 выплаты. Итоговые дивиденды Новабева могут составить 20–22 рубля на акцию, а отсечка может пройти в конце апреля. Если нет, то в мае–июне. В моём портфеле совсем мало, так что не жду.

Позитив

Прогноз дивидендов: 0,8%

Компания платит дивиденды от 2 до 4 раз в год, в предыдущие два года годовые дивиденды выплачивались Группой Позитив в апреле, так что можно надеяться, что и в 2025 году отсечка будет тоже в апреле. Но дивдоходность будет низкой, заплатят, вероятно, 13–14 рублей на акцию.В моём портфеле немного Позитива, с такой дивдоходностью будет слабо, не жду..

Черкизово

Прогноз дивидендов: 3,5–3,9%

Компания должна платить дважды в год, правда в 2021 и 2022 годах платила по одному разу. Финальные дивиденды за 2024 год могут распределить уже в апреле, как и в прошлом году, если успеют подбить отчётность и согласовать. На одну акцию можно надеяться получить 160–180 рублей. У меня колбасных акций нет.

Вот такие компании могут оказаться самыми ранними пташками, у меня есть Новатэк, ФосАгро, Новабев и Позитив. Последних двух совсем мало, а вот первых двух приличное количество. А вы от кого ждёте самых быстрых дивидендов по своим портфелям, котлетеры и туземунщики?

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