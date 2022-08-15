В январе на Мосбиржу пришли 3,8 млн инвесторов, а скидки кончились

С волатильностью и умеренным ростом инвесторы провели январь на Мосбирже. Её двери открылись перед 3,8 миллионами инвесторов, которые сначала радовались президентству Трампа, а потом как-то магия растворилась, да и распродажа закончилась.

Мосбиржа поделилась итогами января 2025 года, а также пересчитала своих клиентов и рассказала, что они покупали активнее всего в январе.

Смотрим объёмы торгов акциями и облигациями, народный портфель января и другие интересные данные.

Свежая кровь

Число физлиц, имеющих счета на Мосбирже, за январь увеличилось на 389 тысяч и достигло 35,5 млн, ими открыто более 65,4 млн счетов (+1,1 млн). В январе было 3,8 млн активных инвесторов (4 млн в декабре). В двадцать пятый год вошли уверенно и активно. Рынок-то продолжал рост, хоть и не так активно. Новогодние распродажи закончились ещё в декабре, скидок больше нет.

Инфографика: Альфа-Инвестиции

Доля физлиц в объёме торгов акциями в январе составила 76%, в объёме торгов облигациями – 34%, на срочном рынке – 66%.

Общий объём

Инфографика: Альфа-Инвестиции

Общий объём торгов в январе составил 105,4 трлн рублей (142,3 трлн в декабре). Объём торгов на фондовом рынке в январе составил 4,780 трлн рублей (8,078 трлн рублей в декабре) без учёта однодневных облигаций. Много было праздников, все отдыхали.

Суммарный объём вложений частных инвесторов в облигации на фондовом рынке в январе составил 104 млрд — это рекорд. 80 млрд пошли в корпоративные, остальные в ОФЗ и субфеды.

Данные: https://www.moex.com/a1718

Акции и фонды

Объём торгов акциями, депозитарными расписками и паями составил 3,3 трлн рублей (3,8 трлн рублей в декабре). Московская биржа возобновила 27 января проведение утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках.

Народный портфель: акции Сбербанка (ао 30,7% и ап 6,9%), Лукойла (14,7%), Газпрома (13,7%), Роснефти (6,7%), Сургутнефтегаза-п (6%), Яндекса (5,7%), Норникеля (5,1%), Т-Банка (5,9%) и Полюса (4,6%). Полюс вернулся в топ, вытеснив Татнефть.

Инфографика: Альфа-Инвестиции

Народный портфель Индекса IPO: UGLD, SVCB, OZPH, EUTR, LEAS, ASTR, SOFL, DATA, MBNK и VSEH.

Народный портфель фондов: LQDT, SBMM, AKMM, BCSD и AMNR (40,3%, 23,0%, 18,6%, 2,2% и 2,1% соответственно). Большинство денег в фондах денежного рынка.

Доля вечерней торговой сессии в совокупном объёме торгов акциями и паями фондов составила 17%.

Прикол ещё есть, он в том, что физики больше продали акций, чем купили. А в декабре, когда были распродажи, они продали ещё больше. Продавать на лоях — это святое.

Облигации

Объём торгов облигациями составил 1,4 трлн рублей (4,3 трлн рублей в декабре).

В январе размещено 55 облигационных займов на общую сумму 8,838 трлн рублей, включая объём размещения однодневных облигаций на 0,255 трлн рублей. Объём размещений был крайне низким.

Размещений было достаточно, но мне были интересны далеко не все. Я поучаствовал в этих: Магнит 5Р01, Европлан 1Р9, ТГК-14 1Р5

А про все свои покупки января я писал тут.

Другие рынки

Срочный рынок — 8,3 трлн рублей

Валютный рынок — Мосбиржа больше не предоставляет данные

Денежный рынок — 85,6 трлн рублей

Драгметаллы — Мосбиржа больше не предоставляет данные

Что в итоге?

В январе самым главным событием стало пришествие Трампа, который начал мутить то ли грязь, то ли чистоту — пока никто не понял. Тем не менее, рубль укрепился, индекс подрос. А инфляция продолжает разгон, ждём решения ЦБ по ставке в феврале.

Расти индексу не хватает сил, но у него всегда есть другой путь — вниз. Если позитива не хватит, то сможем закупиться дешевле.

Если смотреть на RTS (а я призываю смотреть на него вместе с IMOEX), то за 12 месяцев он в минусе на -15,65%. IMOEX показывает -9,22% за год. Оба индекса сейчас в районе полугодовых хаёв, так сказать, на распутье. IMOEX закрылся на 2948, а RTS на 949. Уже не так дёшево, но кто ж мешал не щёлкать клювом в декабре?

Красный — индекс RTS, синий — индекс Мосбиржи:

В феврале и марте дивидендная засуха, так что дивидендных драйверов пока нет, но постепенно компании отчитываются и дают рекомендации по дивидендам, в том числе и негативные. Продолжаем наблюдать за Трампом в президентском кресле и его решениями. Ждём заседание ЦБ по ключу.

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