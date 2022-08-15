Инфляция сбавила темп. Где самая дешевая недвижка на Черном море? Самый доходный актив 2024. Облигации, крипта, дивиденды. Воскресный инвестдайджест

Это ваш любимый воскресный дайджест, го читать!

Рубль остаётся крепким

Рубль не слабеет. Изменение: 98,57 → 96,99 руб. за доллар (курс ЦБ 97,81 → 97,27). Юань 13,35 → 13,27 (ЦБ 13,26 → 13,23). Ниже ста — берём. Эксперты считают, что торговые войны США и Китая снизят цены на нефть и укрепят доллар, в том числе относительно рубля.

Индексу не хватает сил

Индекс продолжает ходить вокруг да около третью неделю подряд. Итоговое изменение IMOEX с 2 948 до 2 966. Сдерживающим фактором служит укрепление рубля. Топлива для дальнейшего роста не хватает. Долларовый РТС тоже слегка вырос с 949 до 960. Нужен ли такой индекс, который не может даже дойти до 1000? С августа прошлого года РТС в яме, из которой не может выкарабкаться. А при низких ценах на нефть он долго может там чилить.

Первый пошёл! Фальстарт дивидендного сезона

Довольно неожиданно Диасофт объявил специальный дивиденд. Айтишникам тоже нужно кушац. Дивдоходность 1,23%. Зато это уже второй раз за этот год. Ждём от других. Северсталь отменила итоговые дивы за год, но обещала заплатить что-нибудь в этом году, если сможет. Самые большие прогнозные дивиденды:

Облигации

Высокая ключевая ставка и много новых облигаций — всё как мы любим. Разместились/собрали заявки: Глоракс, Евротранс, Биннофарм, Россети, Икс 5, ГТЛК, Магнит, Металлоинвест, КЛС, МГКЛ, Новатэк USD, Апри, Делимобиль, МТС. Я подался в МТС, МГКЛ, Глоракс, ГТЛК и Делимобиль, Новатэк на вторичке буду ловить. На очереди: ВИС Финанс, ПСБ, Новые технологии, Фосагро CNY, ВсеИнструменты, Русал, Балтийский лизинг и другие. Хочу взять юаневый Фосагро. RGBI снижается шестую неделю подряд: 103,79 → 103,3. Несмотря на снижение темпов инфляции, она остаётся высокой, не верит рынок в снижение ключа.

Недвижка грустит, а не растёт

Индекс MREDC незаметно снизился с 296,8к до 296,6к за метр. Кстати, 90% на вторичке в январе прошли за наличку, 80% сделок — со скидками. Цены продолжили стагнировать и во вторичке (273,4к за метр). При этом причин для снижения цен эксперты не видят. Ну и мы тоже не видим.

Самая дешёвая недвижка на Чёрном море

Неделю назад мы посмотрели, где самая дорогая недвижка на Чёрном море. Посмотрим теперь, где самая дешёвая по данным Домклик. Из крупных городов вторичка дешевле всего в Керчи (109к), Саках (137к), Феодосии (143к), Туапсе (147к), Новороссийске (155к), Евпатории (166к), Лабинске (170к), Анапе (174к). Первичка дешевле всего в Керчи (125к), Феодосии (146к), Новороссийске (215к), Судаке (222к), Анапе (239к). На самом деле, у Домклика по некоторым городам мало данных, так что есть вероятность где-то и дешевле найти.

Биткоин ходит по коридору

Биткоин на этой неделе пошёл к нижней границе коридора. До 90 не добрался, но ещё успеет. Мой криптопортфель снизился с 2380 до 2130. Альты и эфир падают сильнее битка.

Инфляция замедлила темп

Судя по всему, Трамп подписал указ о замедлении инфляции в РФ. Она за неделю составила 0,16% после 0,22% неделей ранее. С начала года рост цен составил 1,30%. Годовая инфляция осталась на уровне 10,14%. Замедление роста — позитивный знак, но этого мало. Сильнее всего подорожали огурцы — на 2,4%. Цены на морковь снизились на 1,1%. Водка подорожала на 1%. Консенсус-прогноз по инфляции на 2025 год — 6,5%. Это не просто смело, а пипец как смело. Инфляционные ожидания россиян — 14%.

Самый доходный актив в рублях по итогам 2024 года

В ЦБ посчитали, что золото стало самым доходным активом года, оно выросло на 44,6%, на втором месте LQDT с 18,4%, на третьем месте долларовый депозит с 17,1%. Рублёвый депозит дал 15,4%.

Что ещё?