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Инвестиции

15 облигаций с фиксированным купоном от 22% и высоким рейтингом

Пока дальнейшее повышение, впрочем, как и снижение ключевой ставки под вопросом, можно зафиксировать доходность не только в длинных ОФЗ, но и в субфедах и коротких корпоратах. Посмотрел, кто из эмитентов осмелился дать высокий фиксированный купон, а не переменный, как в последнее время было модно.

Параметры: рейтинг от BBB- и выше, купон от 22%, без оферты. К BBB- стоит относиться с осторожностью, ни в коем сучае не стоит пренебрегать рисками и диверсификацией.

🫠 Есть только нюанс, что выпуски эмитентов с высоким рейтингом ушли выше номинала, тем самым снизив доходность. 

ГЛОРАКС-1Р3, BBB-

  • ISIN: RU000A10ATR2

  • Дата погашения: 27.01.2027

  • Купон: 28%

  • Доходность: 31.9%

  • Кол-во купонов в год: 12

  • Амортизация: нет

Новые технологии-1Р2, A-

  • ISIN: RU000A10AHE5

  • Дата погашения: 16.12.2026

  • Купон: 27.5%

  • Доходность: 26.4%

  • Кол-во купонов в год: 12

  • Амортизация: нет

МОНОПОЛИЯ-1P03, BBB+

  • ISIN: RU000A10ARS4

  • Дата погашения: 25.01.2026

  • Купон: 26.5%

  • Доходность: 29.8%

  • Кол-во купонов в год: 12

  • Амортизация: нет

РОЛЬФ-1Р07, A

  • ISIN: RU000A10ASE2

  • Дата погашения: 21.01.2027

  • Купон: 26%

  • Доходность: 29%

  • Кол-во купонов в год: 12

  • Амортизация: нет

ЕвроТранс-06, A-

  • ISIN: RU000A10ATS0

  • Дата погашения: 12.01.2030

  • Купон: 25%

  • Доходность: 28%

  • Кол-во купонов в год: 12

  • Амортизация: нет

ПСБ Лизинг-П01, AA

  • ISIN: RU000A10AA10

  • Дата погашения: 29.11.2026

  • Купон: 25%

  • Доходность: 22.1%

  • Кол-во купонов в год: 12

  • Амортизация: нет

ТГК-14 1Р5, BBB+

  • ISIN: RU000A10AS02

  • Дата погашения: 09.01.2029

  • Купон: 24.75%

  • Доходность: 27.2%

  • Кол-во купонов в год: 12

  • Амортизация: нет

Россельхозбанк-2Р21, AA/AA+

  • ISIN: RU000A10A729

  • Дата погашения: 02.06.2025

  • Купон: 23.15%

  • Доходность: 21.3%

  • Кол-во купонов в год: 2

  • Амортизация: нет

Ростелеком-P13R, AA+/AAA

  • ISIN: RU000A10A3R1

  • Дата погашения: 14.11.2025

  • Купон: 23%

  • Доходность: 21.3%

  • Кол-во купонов в год: 12

  • Амортизация: нет

РусГидро-2Р04, AAA

  • ISIN: RU000A10A8H1

  • Дата погашения: 28.06.2026

  • Купон: 23%

  • Доходность: 19.8%

  • Кол-во купонов в год: 12

  • Амортизация: нет

Промсвязьбанк-3P-10, AA+

  • ISIN: RU000A10AC83

  • Дата погашения: 11.01.2026

  • Купон: 22.5%

  • Доходность: 22.5%

  • Кол-во купонов в год: 12

  • Амортизация: нет

МаксимаТелеком-iMT_FREE01, AA+

  • ISIN: RU000A101XD8

  • Дата погашения: 14.07.2026

  • Купон: 22%

  • Доходность: 24.6%

  • Кол-во купонов в год: 2

  • Амортизация: нет

Томск 34009, ВВВ+

  • ISIN: RU000А10А6J1

  • Дата погашения: 12.12.2026 

  • Купон: 26%

  • Доходность: 21,7%

  • Кол-во купонов в год: 12

  • Амортизация: да

Томская обл-24, ВВВ+

  • ISIN: RU000А10AC75

  • Дата погашения: 12.12.2027 

  • Купон: 26%

  • Доходность: 23,1%

  • Кол-во купонов в год: 12

  • Амортизация: да

Европлан 1Р9, A-

  • ISIN: RU000A10ASC6

  • Дата погашения: 14.07.2028

  • Купон: 24%

  • Доходность: 26,2%

  • Кол-во купонов в год: 12

  • Амортизация: да

Многие из этих выпусков или других выпусков данных эмитентов у меня есть в портфеле. Самыми интересными лично мне кажутся Европлан, Глоракс, ТГК-14 и ПСБ. Но всегда стоит помнить про риски и диверсификацию.

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