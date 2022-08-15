15 облигаций с фиксированным купоном от 22% и высоким рейтингом

Параметры: рейтинг от BBB- и выше, купон от 22%, без оферты. К BBB- стоит относиться с осторожностью, ни в коем сучае не стоит пренебрегать рисками и диверсификацией.

🫠 Есть только нюанс, что выпуски эмитентов с высоким рейтингом ушли выше номинала, тем самым снизив доходность.