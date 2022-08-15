15 облигаций с фиксированным купоном от 22% и высоким рейтингом

Параметры: рейтинг от BBB- и выше, купон от 22%, без оферты. К BBB- стоит относиться с осторожностью, ни в коем сучае не стоит пренебрегать рисками и диверсификацией.
🫠 Есть только нюанс, что выпуски эмитентов с высоким рейтингом ушли выше номинала, тем самым снизив доходность.
ГЛОРАКС-1Р3, BBB-
ISIN: RU000A10ATR2
Дата погашения: 27.01.2027
Купон: 28%
Доходность: 31.9%
Кол-во купонов в год: 12
Амортизация: нет
Новые технологии-1Р2, A-
ISIN: RU000A10AHE5
Дата погашения: 16.12.2026
Купон: 27.5%
Доходность: 26.4%
Кол-во купонов в год: 12
Амортизация: нет
МОНОПОЛИЯ-1P03, BBB+
ISIN: RU000A10ARS4
Дата погашения: 25.01.2026
Купон: 26.5%
Доходность: 29.8%
Кол-во купонов в год: 12
Амортизация: нет
РОЛЬФ-1Р07, A
ISIN: RU000A10ASE2
Дата погашения: 21.01.2027
Купон: 26%
Доходность: 29%
Кол-во купонов в год: 12
Амортизация: нет
ЕвроТранс-06, A-
ISIN: RU000A10ATS0
Дата погашения: 12.01.2030
Купон: 25%
Доходность: 28%
Кол-во купонов в год: 12
Амортизация: нет
ПСБ Лизинг-П01, AA
ISIN: RU000A10AA10
Дата погашения: 29.11.2026
Купон: 25%
Доходность: 22.1%
Кол-во купонов в год: 12
Амортизация: нет
ТГК-14 1Р5, BBB+
ISIN: RU000A10AS02
Дата погашения: 09.01.2029
Купон: 24.75%
Доходность: 27.2%
Кол-во купонов в год: 12
Амортизация: нет
Россельхозбанк-2Р21, AA/AA+
ISIN: RU000A10A729
Дата погашения: 02.06.2025
Купон: 23.15%
Доходность: 21.3%
Кол-во купонов в год: 2
Амортизация: нет
Ростелеком-P13R, AA+/AAA
ISIN: RU000A10A3R1
Дата погашения: 14.11.2025
Купон: 23%
Доходность: 21.3%
Кол-во купонов в год: 12
Амортизация: нет
РусГидро-2Р04, AAA
ISIN: RU000A10A8H1
Дата погашения: 28.06.2026
Купон: 23%
Доходность: 19.8%
Кол-во купонов в год: 12
Амортизация: нет
Промсвязьбанк-3P-10, AA+
ISIN: RU000A10AC83
Дата погашения: 11.01.2026
Купон: 22.5%
Доходность: 22.5%
Кол-во купонов в год: 12
Амортизация: нет
МаксимаТелеком-iMT_FREE01, AA+
ISIN: RU000A101XD8
Дата погашения: 14.07.2026
Купон: 22%
Доходность: 24.6%
Кол-во купонов в год: 2
Амортизация: нет
Томск 34009, ВВВ+
ISIN: RU000А10А6J1
Дата погашения: 12.12.2026
Купон: 26%
Доходность: 21,7%
Кол-во купонов в год: 12
Амортизация: да
Томская обл-24, ВВВ+
ISIN: RU000А10AC75
Дата погашения: 12.12.2027
Купон: 26%
Доходность: 23,1%
Кол-во купонов в год: 12
Амортизация: да
Европлан 1Р9, A-
ISIN: RU000A10ASC6
Дата погашения: 14.07.2028
Купон: 24%
Доходность: 26,2%
Кол-во купонов в год: 12
Амортизация: да
Многие из этих выпусков или других выпусков данных эмитентов у меня есть в портфеле. Самыми интересными лично мне кажутся Европлан, Глоракс, ТГК-14 и ПСБ. Но всегда стоит помнить про риски и диверсификацию.
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