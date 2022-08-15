Каждый следующий миллион быстрее предыдущего. Портфель перешагнул отметку в 6 млн

Не зря говорят, что первый миллион самый сложный.
Ещё не в полную силу работает сложный процент.
Психологически не сразу осознаёшь, что бывают просадки, нервничаешь и можешь принимать ошибочные решения.
Привычка вырабатывается не у всех и не сразу.
При благоприятных обстоятельствах доходы должны расти, а с ними и пополнения.
Я посмотрел, сколько времени потребовалось на каждый из шести миллионов рублей. Все они зафиксированы, я публикую отчёты о результатах первого числа каждого месяца. Идёт сорок четвёртый месяц.
Миллион 1 — 10 месяцев (16 в уме)
июль 2021 — апрель 2022
Я начал в июле 2021 года, взяв за точку отсчёта 360 000 рублей (оно идёт как пополнение в июле). Если бы я начал с нуля, то месяцев было бы около 16 (в месяц пополнения были бы по 60 000). В плюс портфель в этот период так и не вышел, но первый миллион накопился. И я продолжил.
Миллион 2 — 13 месяцев
май 2022 — май 2023
Второй миллион набрался за 13 месяцев. Если сравнивать с первым миллионом, то кажется, что времени ушло больше, но стоит вспомнить про стартовый капитал, с которого я начал отсчёт. Портфель вышел в плюс.
Миллион 3 — 8 месяцев
июнь 2023 — январь 2024
Третий миллион получился за 8 месяцев. Интенсивность пополнений повысилась, я в эти 8 месяцев делал пополнения на 100 000.
Миллион 4 — 5 месяцев
февраль 2024 — июнь 2024
Четвёртому миллиону понадобилось 5 месяцев. Я снова смог увеличить пополнения. Это был период взрывного роста, сменившегося разворотом на дно. Пружина стала сжиматься.
Миллион 5 — 5 месяцев
июль 2024 — ноябрь 2024
Снова понадобилось 5 месяцев. Период оказался самым сложным для портфеля, ведь несмотря на пополнение в 1,214 млн на 5 месяцев, прибыль снижалась.
Миллион 6 — 3 месяца
декабрь 2024 — февраль 2025
Рекордный срок в 3 месяца. Декабрь оказался очень успешным, портфель вырос на сохранении ключевой ставки, когда все ждали повышения. Пополнений за 3 месяца было 638 тысяч. План на 2025 год — пополнение по 200 тысяч в месяц. На горизонте это даст взрывной эффект (или нет).
В феврале уже случились переговоры о переговорах, а на рынке началось Трамп-ралли №2. Не знаю, сколько будет на конец месяца, актуальный отчёт будет 1 марта.
Где взрывной рост капитала?
Взрывной рост капитала обеспечивается следующими факторами:
Регулярные пополнения
Рост размера пополнений
Сложный процент
Время
Ни в коем случае нельзя забывать про время. Даже при позитивном тренде работа сложного процента хорошо заметна после пятого года инвестирования. А если добавить волатильность, то может показаться, что делаешь всё не так. Нужно это учитывать.
В периоды турбулентности и волатильности доходность скачет. У меня XIRR достигал 18% и падал до 4%. Пока что рост благодаря пополнениям, но пассивный доход растёт.
Инфляция, ДКП, пружина, иксы, терпение, депозиты и кэшфлоу
Злейший враг инвестора — инфляция. ЦБ даже борется с ней подъёмом ключа, который, в свою очередь, является союзником инвестора. При жёсткой ДКП можно фиксировать высокую доходность даже в ОФЗ и депозитах.
Где и когда будет точка разворота? Неизвестно. Нужно набраться терпения. Пружины, иксы, дурка с санитарами и вот это вот всё обязательно будет. Возможно, точка разворота уже позади — мы этого пока не знаем. Переговоры о переговорах — это только начало, но рынок всегда живёт ожиданиями.
Если будет какой-то план, которого ты будешь придерживаться, в итоге всё получится. Как только системность заменяется на бессистемность, наступает разочарование. Постепенно времени на принятие решений будет тратиться меньше, опыт заменит интуицию, план скорректируется, но в начале пути намного большую роль играют упорство и труд.
Важной составляющей инвестиций является получение пассивного дохода. Портфель на данный момент приносит кэшфлоу в среднем 60–65 тысяч рублей в месяц после налогов. И он постоянно растёт.
Облигации восстановятся или погасятся, дивиденды платить будут, а конфликты закончатся. А потом что-то ещё произойдёт. Всегда что-то происходит. Не знаю, кто как, а я продолжаю. Впереди седьмой миллион.
Ну а дальше — тот самый туземун и коктейль в баре в твою честь, легенда Мосбиржи.
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