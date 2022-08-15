Каждый следующий миллион быстрее предыдущего. Портфель перешагнул отметку в 6 млн

Не зря говорят, что первый миллион самый сложный. Ещё не в полную силу работает сложный процент.

Психологически не сразу осознаёшь, что бывают просадки, нервничаешь и можешь принимать ошибочные решения.

Привычка вырабатывается не у всех и не сразу.

При благоприятных обстоятельствах доходы должны расти, а с ними и пополнения. Я посмотрел, сколько времени потребовалось на каждый из шести миллионов рублей. Все они зафиксированы, я публикую отчёты о результатах первого числа каждого месяца. Идёт сорок четвёртый месяц.

Миллион 1 — 10 месяцев (16 в уме)

июль 2021 — апрель 2022 Я начал в июле 2021 года, взяв за точку отсчёта 360 000 рублей (оно идёт как пополнение в июле). Если бы я начал с нуля, то месяцев было бы около 16 (в месяц пополнения были бы по 60 000). В плюс портфель в этот период так и не вышел, но первый миллион накопился. И я продолжил.

Миллион 2 — 13 месяцев

май 2022 — май 2023 Второй миллион набрался за 13 месяцев. Если сравнивать с первым миллионом, то кажется, что времени ушло больше, но стоит вспомнить про стартовый капитал, с которого я начал отсчёт. Портфель вышел в плюс.

Миллион 3 — 8 месяцев

июнь 2023 — январь 2024 Третий миллион получился за 8 месяцев. Интенсивность пополнений повысилась, я в эти 8 месяцев делал пополнения на 100 000.

Миллион 4 — 5 месяцев

февраль 2024 — июнь 2024 Четвёртому миллиону понадобилось 5 месяцев. Я снова смог увеличить пополнения. Это был период взрывного роста, сменившегося разворотом на дно. Пружина стала сжиматься.

Миллион 5 — 5 месяцев

июль 2024 — ноябрь 2024 Снова понадобилось 5 месяцев. Период оказался самым сложным для портфеля, ведь несмотря на пополнение в 1,214 млн на 5 месяцев, прибыль снижалась.

Миллион 6 — 3 месяца

декабрь 2024 — февраль 2025 Рекордный срок в 3 месяца. Декабрь оказался очень успешным, портфель вырос на сохранении ключевой ставки, когда все ждали повышения. Пополнений за 3 месяца было 638 тысяч. План на 2025 год — пополнение по 200 тысяч в месяц. На горизонте это даст взрывной эффект (или нет). В феврале уже случились переговоры о переговорах, а на рынке началось Трамп-ралли №2. Не знаю, сколько будет на конец месяца, актуальный отчёт будет 1 марта.

Где взрывной рост капитала?

Взрывной рост капитала обеспечивается следующими факторами: Регулярные пополнения Рост размера пополнений Сложный процент Время Ни в коем случае нельзя забывать про время. Даже при позитивном тренде работа сложного процента хорошо заметна после пятого года инвестирования. А если добавить волатильность, то может показаться, что делаешь всё не так. Нужно это учитывать. В периоды турбулентности и волатильности доходность скачет. У меня XIRR достигал 18% и падал до 4%. Пока что рост благодаря пополнениям, но пассивный доход растёт.

Инфляция, ДКП, пружина, иксы, терпение, депозиты и кэшфлоу