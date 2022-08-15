igotosochi
Инвестиции

Трамп-ралли №2, крах доллара, ключ на 21 навсегда. Облигации, крипта, дивиденды. Воскресный инвестдайджест

Интересная выдалась неделька. Переговоры о переговорах запустили вторую часть Трамп-ралли, но неопределённость и высокая ключевая ставка сдерживают рост. Эльвира Сахипзадовна сохранила ключ на 21, но сказала на всякий случай, что умеет считать и дальше.
Трамп-ралли №2, крах доллара, ключ на 21 навсегда. Облигации, крипта, дивиденды. Воскресный инвестдайджест
Photo: Benaja Germann, Unsplash

Потихоньку просыпаются дивиденды после спячки, но сильнее всех удивил рубль. Он сделал доллару настоящий крах. Го читать ваш любимый воскресный дайджест!

Крах доллара

Ну или встатие рубля. Изменение: 96,99 → 91,12 руб. за доллар (курс ЦБ 97,27 → 90,30). Юань 13,27 → 12,47 (ЦБ 13,23 → 12,36). Ниже ста — берём. Эксперты выделяют 4 причины укрепления рубля: низкий спрос на валюту, нормализация поступлений валютной выручки (отложенный спрос на продажу валюты), высокий ключ и приемлемые цены на нефть. Виноват ли тут китайский новый год — а фиг его знает.

Трамп-ралли №2

Индекс рванул вверх. Итоговое изменение IMOEX с 2 966 до 3 185. И это при сильном рубле. И это лишь звонок и переговоры о переговорах.

Долларовый РТС тоже слегка вырос с 960 до 1 111.

Долларовый индекс совершил двойной взлёт. К звонку добавилось укрепление рубля. В долларах индекс выглядит не таким уж и привлекательным. Впрочем, рубль снова упадёт, так что нормально.

Дивиденды

Скоро снова будем богатеть. Объявились Черкизово и ФосАгро. Но тут довольно грустно, хоть и повеселее, чем Диасофт.

Ближайшие и прогнозные дивиденды:

Облигации

Высокая ключевая ставка и много новых облигаций — всё как мы любим.

Разместились/собрали заявки: ВИС, ФосАгро CNY, ПСБ, ВИ, Сибур USD, Магнит.

На очереди: КЛВЗ Кристалл, Манимен, Металлоинвест, Новые технологии, Совком Секьюр, Русал, Балтийский лизинг и другие. Секьюр возьму немного. Скоро будет много интересных выпусков, не пропустите.

RGBI тоже подрос: 103,3 → 106,97. Тут Трамп-ралли не очень сильное. Ставочку-то пока сохранили. Я продолжаю немного покупать длинные ОФЗ, выше 16% YTM.

Недвижка грустит, а не растёт

Индекс MREDC чуть-чуть вырос с 296,6к до 297,7к за метр. Жильё продолжает оставаться малодоступным. Путь к повышению доступности жилья — это замедление инфляции, которое поможет сдержать рост цен и сократить давление на реальные доходы граждан, — заявила Эльвира Набиуллина. Спасибо, значит никогда.

Биткоин на чиле

Биткоин на этой неделе чилил от 95к до 98к. Мой криптопортфель вырос с 2130 до 2230. На следующей неделе будет поинтереснее.

Инфляция ускорилась

Инфляция за неделю составила 0,23% после 0,16% неделей ранее. С начала года рост цен составил 1,53%. Годовая инфляция осталась на уровне 10%. Сильнее всего снова подорожали огурцы — на 2,5%. Консенсус-прогноз по инфляции на 2025 год — 6,5%. Инфляционные ожидания россиян — 14%.

Ключ на 21 навсегда

ЦБ оставил ключ на 21. Текущее инфляционное давление остается высоким. Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Вместе с тем более выраженным стало охлаждение кредитной активности, растёт склонность населения к сбережению. Достигнутая жёсткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели в 2026 году. Ну да, ну да.

Что ещё?

  • Посчитал, сколько месяцев понадобилось на каждый из накопленных 6 млн

  • Набиуллина заявила об отсутствии у ЦБ полномочий на заморозку вкладов

  • Русагро вернётся на биржу 17 февраля

  • ВТБ-Инвестиции отменили комиссию по сделкам с ОФЗ

  • Золото опять дорожает

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.

Начать дискуссию