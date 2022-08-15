Трамп-ралли №2, крах доллара, ключ на 21 навсегда. Облигации, крипта, дивиденды. Воскресный инвестдайджест

Интересная выдалась неделька. Переговоры о переговорах запустили вторую часть Трамп-ралли, но неопределённость и высокая ключевая ставка сдерживают рост. Эльвира Сахипзадовна сохранила ключ на 21, но сказала на всякий случай, что умеет считать и дальше.

Потихоньку просыпаются дивиденды после спячки, но сильнее всех удивил рубль. Он сделал доллару настоящий крах. Го читать ваш любимый воскресный дайджест!

Крах доллара

Ну или встатие рубля. Изменение: 96,99 → 91,12 руб. за доллар (курс ЦБ 97,27 → 90,30). Юань 13,27 → 12,47 (ЦБ 13,23 → 12,36). Ниже ста — берём. Эксперты выделяют 4 причины укрепления рубля: низкий спрос на валюту, нормализация поступлений валютной выручки (отложенный спрос на продажу валюты), высокий ключ и приемлемые цены на нефть. Виноват ли тут китайский новый год — а фиг его знает.

Трамп-ралли №2

Индекс рванул вверх. Итоговое изменение IMOEX с 2 966 до 3 185. И это при сильном рубле. И это лишь звонок и переговоры о переговорах.

Долларовый РТС тоже слегка вырос с 960 до 1 111.

Долларовый индекс совершил двойной взлёт. К звонку добавилось укрепление рубля. В долларах индекс выглядит не таким уж и привлекательным. Впрочем, рубль снова упадёт, так что нормально.

Дивиденды

Скоро снова будем богатеть. Объявились Черкизово и ФосАгро. Но тут довольно грустно, хоть и повеселее, чем Диасофт.

Ближайшие и прогнозные дивиденды:

Облигации

Высокая ключевая ставка и много новых облигаций — всё как мы любим.

Разместились/собрали заявки: ВИС, ФосАгро CNY, ПСБ, ВИ, Сибур USD, Магнит.

На очереди: КЛВЗ Кристалл, Манимен, Металлоинвест, Новые технологии, Совком Секьюр, Русал, Балтийский лизинг и другие. Секьюр возьму немного. Скоро будет много интересных выпусков, не пропустите.

RGBI тоже подрос: 103,3 → 106,97. Тут Трамп-ралли не очень сильное. Ставочку-то пока сохранили. Я продолжаю немного покупать длинные ОФЗ, выше 16% YTM.

Недвижка грустит, а не растёт

Индекс MREDC чуть-чуть вырос с 296,6к до 297,7к за метр. Жильё продолжает оставаться малодоступным. Путь к повышению доступности жилья — это замедление инфляции, которое поможет сдержать рост цен и сократить давление на реальные доходы граждан, — заявила Эльвира Набиуллина. Спасибо, значит никогда.

Биткоин на чиле

Биткоин на этой неделе чилил от 95к до 98к. Мой криптопортфель вырос с 2130 до 2230. На следующей неделе будет поинтереснее.

Инфляция ускорилась

Инфляция за неделю составила 0,23% после 0,16% неделей ранее. С начала года рост цен составил 1,53%. Годовая инфляция осталась на уровне 10%. Сильнее всего снова подорожали огурцы — на 2,5%. Консенсус-прогноз по инфляции на 2025 год — 6,5%. Инфляционные ожидания россиян — 14%.

Ключ на 21 навсегда

ЦБ оставил ключ на 21. Текущее инфляционное давление остается высоким. Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Вместе с тем более выраженным стало охлаждение кредитной активности, растёт склонность населения к сбережению. Достигнутая жёсткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели в 2026 году. Ну да, ну да.

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