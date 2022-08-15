Рубль стал звездой, а инфляция не пилится. Что ждёт рынок новостроек в 2025 году? Акции, биткоин, бонды. Воскресный инвестдайджест

Даёшь Трамп-ралли в недвижимости, в общем, ну не только же акциям расти. Го читать дайджест, тут ещё про распил инфляции, биткоин, облигации, дивиденды и многое другое!
Рубль — звезда
Рубль стал лучшей валютой мира по мнению Bloomberg. Изменение за неделю: 91,12 → 88,75 руб. за доллар (курс ЦБ 90,30 → 88,16). Юань 12,47 → 12,00 (ЦБ 12,36 → 12,04). Ниже ста — берём, а ниже девяноста и подавно. Все надеются на урегулирования конфликта и снижения санкционного давления, нефть на комфортном уровне, экспортёры продают валюту. Но стоит помнить, что переговоры о переговорах — это не завершение конфликта. Рубль всё равно будет слабеть, но попозже, это его судьба.
Индекс упёрся
Индекс не показал мощной динамики, упершись в потолок. Итоговое изменение IMOEX с 3 185 до 3 283. И это на укреплении рубля.
РТС тоже вырос с 1 111 до 1 173.
Долларовый индекс растёт и на курсе, и на переговорах. Чем ближе к 1 200, тем сложнее. При таком курсе и замещающие облигации смотрятся хорошо, и даже нал. Будут ли хороши акции в долларах — посмотрим.
Дивиденды
Скоро снова будем богатеть. Яндекс опубликовал результаты за 2024 год. Чистая прибыль выросла на 94%, а выручка превысила 1 трлн. Менеджмент рекомендовал дивиденды в размере 80 рублей на акцию (1,7%). Ждём одобрения. Скоро будет много рекомендаций. Но не от Норникеля, Мечела и Распадской.
Ближайшие и прогнозные дивиденды:
Облигации
Высокая ключевая ставка и много новых облигаций — всё как мы любим.
Разместились/собрали заявки: Металлоинвест CNY, Новые технологии, Уралкалий, Мани мен, Росагролизинг, Полипласт, Совком секьюр, Хромос, РЖД, А Спейс, Магнит. Подался на Мани мен и Совком секьюр.
На очереди: Органик парк, Балтийский лизинг, Авто финанс, АФК, ЛСР, Дельта лизинг, Кокс, Эр-телеком, Роделен. АФ точно поучаствую.
RGBI на месте: 106,97 → 106,87. При текущем ключе это пик. Я продолжаю немного покупать длинные ОФЗ, выше 16% YTM.
Недвижка тоже решила поучаствовать в Трамп-ралли
Индекс MREDC чуть-чуть вырос с 297,7к до 299,0к за метр. Как только доллар начал падать, люди решили переложиться из него в недвижку. По прогнозам экспертов, спрос на новостройки по итогам 2025 года может снизиться от 15 до 30%. А может и не снизиться.
Что ждёт рынок новостроек в 2025 году?
Эксперты не унимаются со своими прогнозами. Строители говорят, что ждут к концу года рост цен на 30–40%. Ну а что им ещё говорить? В январе рост был на 1%. Эксперты, которые не строители, не так оптимистичны. Они прогнозируют рост на уровне прошлого года — в пределах 15%.
Биткоин колбасит
Биткоин на этой неделе колбасило от 93к до 99к. Мой криптопортфель упал с 2230 до 2150. Вечно у этой крипты биполярочка.
Как победить инфляцию?
Инфляция за неделю составила 0,17% после 0,23% неделей ранее. С начала года рост цен составил 1,71%. Годовая инфляция осталась на уровне 10%. Сильнее всего подорожал картофель — на 2,1%. Водка подешевела на 0,5%. Консенсус-прогноз по инфляции на 2025 год — 6,9%. Инфляционные ожидания россиян — 13,7%. Единственный способ расправиться с инфляцией — распилить её бензопилой. Призываем на помощь Илона Маска.
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