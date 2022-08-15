Рубль стал звездой, а инфляция не пилится. Что ждёт рынок новостроек в 2025 году? Акции, биткоин, бонды. Воскресный инвестдайджест

Даёшь Трамп-ралли в недвижимости, в общем, ну не только же акциям расти. Го читать дайджест, тут ещё про распил инфляции, биткоин, облигации, дивиденды и многое другое!

Рубль стал лучшей валютой мира по мнению Bloomberg. Изменение за неделю: 91,12 → 88,75 руб. за доллар (курс ЦБ 90,30 → 88,16). Юань 12,47 → 12,00 (ЦБ 12,36 → 12,04). Ниже ста — берём, а ниже девяноста и подавно. Все надеются на урегулирования конфликта и снижения санкционного давления, нефть на комфортном уровне, экспортёры продают валюту. Но стоит помнить, что переговоры о переговорах — это не завершение конфликта. Рубль всё равно будет слабеть, но попозже, это его судьба.

Индекс не показал мощной динамики, упершись в потолок. Итоговое изменение IMOEX с 3 185 до 3 283. И это на укреплении рубля.

РТС тоже вырос с 1 111 до 1 173.

Долларовый индекс растёт и на курсе, и на переговорах. Чем ближе к 1 200, тем сложнее. При таком курсе и замещающие облигации смотрятся хорошо, и даже нал. Будут ли хороши акции в долларах — посмотрим.