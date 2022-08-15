Какой ипотечный платеж на ипотеку в 2025? И что произошло с ценами в Москве и Сочи за месяц?

Сочи (объявления Домклик)
Посмотрим сначала, какая ситуация по объявлениям (не по сделкам) в Сочи. И по Сочи, и по Москве я теперь буду брать данные Домклик, которые, по мнению экспертов, ближе к реальности.
Первичка продолжает ходить по широкому коридору 400–450к, вот подорожала. Вторичка в более узком коридоре и почти не меняется уже год.
Сочи:
Первичка: 405к → 441к (+8,9%)
Вторичка: 318к → 317к (-0,3%)
Москва (объявления Домклик)
А теперь в Москву.
В Москве недвижка остаётся близкой к историческим максимумам.
Москва:
Первичка: 413к → 412к (-0,2%)
Вторичка: 359к → 355к (-1,1%)
В Москве продано 44% (б/и) площади, 56% площадей не продано или продажи не начаты по данным ДОМ РФ. В Краснодарском крае продано 22% (-1%), в СПб 40% (+2%), в МО 32% (+1%).
Посмотрим теперь, что по реальным сделкам, так как в объявлениях мы видим цены, которые хотят продавцы, в реальных же сделках мы видим цены, которые готовы платить покупатели.
Реальные сделки
Индекс московской недвижимости ДомКлик MREDC показывает 296к (+2к).
По другим городам индексов ДомКлик нет.
СберИндекс показывает стоимость по реальным ценам продаж первички. Москва там считается отдельно, а Сочи только в рамках Краснодарского края. По России средняя цена — 171к за метр (+1к).
351к за метр в Москве (+5к). Опережает MREDC на 55к. По Краснодарскому краю средний ценник 166к (б/и). В МО 191к (+1к). Вторичка Москвы по СберИндексу 298к (+1к).
ИРН показывает 273к по Москве (б/и). Новая Москва 204к (б/и). МО 153к (б/и).
Но в долларах всё падает. 2 699 долларов за метр (б/и).
В Сочи по данным SRG стоимость вторичного метра составляет 270к (б/и). В Москве — 330к (+7к).
По данным ЦИАН в Сочи метр в новостройке стоит 443к или 540к с учётом элитной недвижки.
Какой платёж по ипотеке в 2025?
К февралю 2025 года ежемесячные платежи за однокомнатную квартиру в новостройках мегаполисов выросли на 32,3% по сравнению с платежами в конце 3К2024.
За 4 месяца ежемесячный ипотечный платёж за однокомнатную квартиру в городах-миллионниках для новых заемщиков увеличился на 14–44к, или 32,3%, подсчитала РБК-Недвижимость.
Цены на первичную однушку в Москве (в среднем 35 кв. м) составили 12,34 млн, месячный платёж 211к. В СПб 9,67 млн, платёж 165,9к. В Казани 7,49 млн, платёж 128,4. В Нижнем Новгороде 6,12 млн, платёж 104,9к. Самый дешёвый миллионник — Волгоград: квартира за 3,97 млн, платёж 68,1к. Моего пассивного дохода (64к в месяц) почти хватает на однушку в Волгограде!
Давайте возвращаться в Сочи и смотреть, как там мои дела
Всего я накопил пока что около 5,947 млн с июля 2021 (данные за 1 февраля), на 1 марта будет около 6,4 млн.
По ценам на вторичку от SRG хватает на 23,7 метра (по Домклику 20 метров). Напомню, что цель — накопить достаточную сумму для обеспечения кэшфлоу, покрывающего ежемесячные платежи по ипотеке (±100% стоимости квартиры при условии снижения ключа).
Если без ипотеки, с такой суммой уже можно выдвигаться в Сочи. По объявлениям на Домклике за эти деньги можно выбирать среди множества студий и небольшого числа однушек площадью от 18 до 25 метров, даже с ремонтом. Маловато, конечно.
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