Пополнил брокерский счет на 200 000 в феврале. Что купил? Часть 2

Во второй половине февраля я покупал только всё хорошее и не покупал ничего плохого — так все коучи по шопингу рекомендуют делать, чтобы не было мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы.

Цель по пополнению на 2,4 млн в 2024 году выполнена, выполняю цель на 2025. Продолжаю пополнять по 200 000 в месяц, чтобы тоже 2,4 млн суммарно за год вышло. 400 000 в этом году уже есть.

По составу портфеля у меня есть обновлённый план, и я его придерживаюсь:

Лукойл, Совкомбанк, Роснефть, Яндекс, Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).

Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть, Новатэк — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).

ФосАгро, НЛМК, Икс 5, Т-Банк, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля).

Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля).

Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%.

Рублёвые облигации (40%), валютные бонды (10%), ЗПИФн (10%) — 60% целевая доля всего прочего.

Кроме биржевого портфеля, есть депозит, с ним ничего не делаю.

По плану надо приводить портфель в целевой порядок. Облигации отстают, да и в акциях нарушен баланс.