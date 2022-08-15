Пополнил брокерский счет на 200 000 в феврале. Что купил? Часть 2

Во второй половине февраля я покупал только всё хорошее и не покупал ничего плохого — так все коучи по шопингу рекомендуют делать, чтобы не было мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы.
Цель по пополнению на 2,4 млн в 2024 году выполнена, выполняю цель на 2025. Продолжаю пополнять по 200 000 в месяц, чтобы тоже 2,4 млн суммарно за год вышло. 400 000 в этом году уже есть.
По составу портфеля у меня есть обновлённый план, и я его придерживаюсь:
Лукойл, Совкомбанк, Роснефть, Яндекс, Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).
Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть, Новатэк — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).
ФосАгро, НЛМК, Икс 5, Т-Банк, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля).
Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля).
Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%.
Рублёвые облигации (40%), валютные бонды (10%), ЗПИФн (10%) — 60% целевая доля всего прочего.
Кроме биржевого портфеля, есть депозит, с ним ничего не делаю.
По плану надо приводить портфель в целевой порядок. Облигации отстают, да и в акциях нарушен баланс.
Что купил в первой половине февраля?
ОФЗ 26243 — 5 облигаций
Камаз БО-П14 — 10 облигаций (на размещении)
Глоракс 1Р3 — 10 облигаций (на размещении)
МГКЛ 1Р7 — 3 облигации (на размещении)
ГТЛК 2Р7 — 10 облигаций (на размещении)
Делимобиль 1Р5 — 4 облигации (на размещении)
МТС 1Р28 — 10 облигаций (на размещении)
Яндекс — 10 акций
Роснефть — 30 акций
Лукойл — 1 акция
Магнит — 1 акция
CNYRUBF — 6 фьючерсов
Что купил во второй половине февраля?
ОФЗ 26243 — 5 облигаций
ГТЛК 2Р7 — 10 облигаций
Совком Секьюр Класс А — 10 облигаций (на размещении)
Мани Мен БО-01 — 10 облигаций (на размещении)
Авто Финанс Банк 1Р14 — 10 облигаций (на размещении)
Новатэк 1Р3 USD — 1 облигация
Роснефть — 20 акций
Лукойл — 1 акция
Татнефть-ап — 10 акций
Сбер — 20 акций
Т-Банк — 2 акции
Так вышло, что покупки получились финансово-нефтяными, что в акциях, что в облигациях. Нефтянка под давлением из-за крепкого рубля и санкций, так что нефтяное ралли не такое сильное получилось. Сбер и Т чувствуют себя хорошо, так что покупал их по омерзительным ценам.
Инвестиции в хорошее настроение
Сгонял в Сочи и откатал на всех краснополянских горнолыжках: Роза Хутор, Альпика, Лаура и Курорт Красная Поляна. Естественно, хорошо кушал, а после каталки пил вкусное пивко. С этим на Поляне так же круто, как и с каталкой. Новиковские и не только рестораны, крафт, снегопады, туманы, метр–другой снега и один день даже солнце было! Было супер, что ещё добавить, впрочем, как и всегда.
Чего ждём?
Рынок рос, рос и вырос, но для дальнейшего роста нужны новые драйверы. Имеющихся хватило на то, чтобы показать потенциал акций и укрепить рубль, но высокая ключевая ставка, новые санкции и подводные камни переговорных процессов оказывают сильнейшее давление.
В планах на март: покупать всё хорошее, не покупать ничего плохого — вот такой отличный план, надёжный, как швейцарские часы.
А вы что покупали во второй половине февраля?
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