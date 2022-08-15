27% на коксе. Свежие облигации: ПАО Кокс на размещении

Тут могла бы быть очередная несмешная шутка про кокс. Смотрим новый флоатер от коксохимического завода Кокс. И заодно смотрим новый фикс от него же. Да, всё верно, коксовый дубль из двух выпусков. Фикс для всех, а флоатер только для квалов.

Объём выпусков — 1 млрд суммарно. 3 года. Ориентир купонов: 26% и КС+6%. С офертой через 1,5 года, без амортизации. Купоны ежемесячные. Рейтинг A+ Эксперт РА (ноябрь 2024).

Кокс — завод, который входит в Промышленно-Металлургический Холдинг. Это такая крупная горнодобывающая и металлургическая компания с производственными активами в Кемеровской, Тульской и Белгородской областях. Добывает уголь и железо, отливает чугун и вот это вот всё. Кокс располагается конкретно в Кемерове и является крупнейшим в России производителем товарного металлургического кокса. Он применяется в доменных печах в качестве топлива и восстановителя железной руды.

Выпуск: Кокс 001Р-02

Объём: 1 млрд (на два выпуска)

Начало размещения: 6 марта (сбор заявок до 3 марта)

Срок: 3 года

Купонная доходность: до 26%

Выплаты: 12 раз в год

Оферта: да, put через 1,5 года

Амортизация: нет

Для квалов: нет

Выпуск: Кокс 001Р-03

Объём: 1 млрд (на два выпуска)

Начало размещения: 6 марта (сбор заявок до 3 марта)

Срок: 3 года

Купонная доходность: до КС+6%

Выплаты: 12 раз в год

Оферта: да, put через 1,5 года

Амортизация: нет

Для квалов: да

Почему Кокс? Хорошо штырит?

Да не штырит он, хватит глумиться над названием. Помимо кокса предприятие производит коксовый орешек (применяется при выплавке ферросплавов и цветных металлов), литейный кокс, коксовую мелочь, смолу и бензол.

Посмотрим отчётность за 1П2024.Выручка выросла до 63,7 млрд (+17% г/г). Почти вся выручка от реализации с внутреннего рынка — 62,2 млрд. Рано радоваться. Чистый убыток за 1П2024 составил 1,9 млрд (тоже убыток 2,7 млрд был в 1П2023).

Если смотреть на 2023 год, то Кокс заработал 120 млрд (+1,5% г/г). Чистая прибыль составила 1,31 млрд (9,4 млрд в 2022). Результаты не выдающиеся. Почему так? Да потому что перестали люди юзать кокс. Или потому что долговая нагрузка высокая?

Именно так и есть. Долговая нагрузка вышла за грань разумной. Показатель Чистый долг/EBITDA на конец 2023 года был 3,1, а по итогам 1П2024 стал 3,6. По данным НКР отношение совокупного долга к OIBDA на конец 2023 года составило 4,17. На конец 2024 года ожидают до 4,6. Да что уж там, я думаю, что будет больше, и сильно. Коэффициент обслуживания долга (OIBDA / процентные расходы) сократился с 3,1 в 2022 году до 1,2 в 2023 году, в основном по причине значительного роста процентных расходов. Это уже второй заход на долговой рынок, так что долговая нагрузка продолжает расти. Более свежей отчётности нет, есть только желание эмитента увеличивать объём производства чугуна. Возможно, на это нужны деньги, но цены на сталь и чугун сейчас на минимумах, не думаю, что конъюнктура радикально изменится в ближайшее время. Но определённую категорию инвесторов стараются привлечь высокими даже для A+ купонами.

В итоге, моё отношение к инвестициям в Кокс негативное. Растущая долговая нагрузка, жесточайшая ДКП, конъюнктура, неблагоприятная для металлургов. Оферта ещё. Не участвую ни в одном из выпусков.

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