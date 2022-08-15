Интересные облигации с доходностью до 34% от аналитиков Альфа-Банка

Параметры: рейтинг от BBB+ и выше, срок до погашения или оферты примерно от полугода до полутора лет. Купон фиксированный. Амортизация присутствует в ряде выпусков. Оферта по шести из девяти выпусков.

ISIN: RU000A106A86

Дата погашения: 22.05.2026

Оферта: нет

Купон: 12,70%

Доходность: 26,61%

Кол-во купонов в год: 4

Амортизация: нет

Сам я не любитель оферт, поэтому у меня из этого списка есть не так уж и много: Делимобиль, Хайтэк и Уральская сталь. Другие выпуски есть, которые без оферт, от всех кроме Окей. Они, кстати, уже ставили нерыночный купон по оферте, а тут выпуск до 2032 года, по которому можно будет заморозить деньги на 6 лет, если не подать на оферту. Любителям оферты это должно быть неважно. Эталон и ПР-Лизинг тоже могут неприятно удивить, и в них тоже погашение очень нескоро.

Что касается надёжности, тут на срок до одного–полутора лет претензий ни к кому нет. Но что будет с Эталоном в 2038 году, не знает никто. Брать выпуски с офертами из этого списка и не воспользоваться ими — так делать не надо.

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