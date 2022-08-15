Интересные облигации с доходностью до 34% от аналитиков Альфа-Банка

Параметры: рейтинг от BBB+ и выше, срок до погашения или оферты примерно от полугода до полутора лет. Купон фиксированный. Амортизация присутствует в ряде выпусков. Оферта по шести из девяти выпусков.
Брусника 2Р02, A-
ISIN: RU000A107UU5
Дата погашения: 18.03.2027
Оферта: 18.09.2025
Купон: 16,25%
Доходность: 31,75%
Кол-во купонов в год: 12
Амортизация: да, после оферты
ХайТэк Интеграция 1Р1, BBB+
ISIN: RU000A106151
Дата погашения: 26.03.2026
Оферта: нет
Купон: 15%
Доходность: 29,65%
Кол-во купонов в год: 4
Амортизация: да
Уральская Сталь 1Р02, A+
ISIN: RU000A1066A1
Дата погашения: 24.04.2026
Оферта: нет
Купон: 10,6%
Доходность: 26,61%
Кол-во купонов в год: 4
Амортизация: нет
Новые Технологии Б2, A-
ISIN: RU000A106PW3
Дата погашения: 08.08.2028
Оферта: 13.08.2026
Купон: 12,65%
Доходность: 27,74%
Кол-во купонов в год: 2
Амортизация: нет
ОКЕЙ Ф1Р1, A-
ISIN: RU000A105FM7
Дата погашения: 01.11.2032
Оферта: 14.06.2026
Купон: 11,50%
Доходность: 25,77%
Кол-во купонов в год: 4
Амортизация: нет
Сэтл Групп Б2РЗ, A
ISIN: RU000A1084B2
Дата погашения: 14.03.2027
Оферта: 24.03.2026
Купон: 15,50%
Доходность: 27,88%
Кол-во купонов в год: 12
Амортизация: нет
Эталон Финанс 2Р1, A-
ISIN: RU000A105VU7
Дата погашения: 03.02.2038
Оферта: 20.02.2026
Купон: 13,70%
Доходность: 29,53%
Кол-во купонов в год: 4
Амортизация: нет
ПР-Лизинг 2Р2, BBB+
ISIN: RU000A106EP1
Дата погашения: 06.05.2032
Оферта: 15.06.2026
Купон: 12,50%
Доходность: 34%
Кол-во купонов в год:
Амортизация: нет
Каршеринг Руссия 1Р2, A
ISIN: RU000A106A86
Дата погашения: 22.05.2026
Оферта: нет
Купон: 12,70%
Доходность: 26,61%
Кол-во купонов в год: 4
Амортизация: нет
Сам я не любитель оферт, поэтому у меня из этого списка есть не так уж и много: Делимобиль, Хайтэк и Уральская сталь. Другие выпуски есть, которые без оферт, от всех кроме Окей. Они, кстати, уже ставили нерыночный купон по оферте, а тут выпуск до 2032 года, по которому можно будет заморозить деньги на 6 лет, если не подать на оферту. Любителям оферты это должно быть неважно. Эталон и ПР-Лизинг тоже могут неприятно удивить, и в них тоже погашение очень нескоро.
Что касается надёжности, тут на срок до одного–полутора лет претензий ни к кому нет. Но что будет с Эталоном в 2038 году, не знает никто. Брать выпуски с офертами из этого списка и не воспользоваться ими — так делать не надо.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в облигации и дивидендные акции, финансы и недвижимость.
Начать дискуссию