igotosochi
Инвестиции

Интересные облигации с доходностью до 34% от аналитиков Альфа-Банка

Дадут ли акции 25–35%? Этого не знает не только лишь никто, а вот тщательно отобранные облигации дадут. Эксперты Альфа-Банка выбрали облигации, дающие инвесторам высокую доходность, которая выглядит привлекательно в своей рейтинговой группе.

Параметры: рейтинг от BBB+ и выше, срок до погашения или оферты примерно от полугода до полутора лет. Купон фиксированный. Амортизация присутствует в ряде выпусков. Оферта по шести из девяти выпусков.

Брусника 2Р02, A-

  • ISIN: RU000A107UU5

  • Дата погашения: 18.03.2027

  • Оферта: 18.09.2025

  • Купон: 16,25%

  • Доходность: 31,75%

  • Кол-во купонов в год: 12

  • Амортизация: да, после оферты

ХайТэк Интеграция 1Р1, BBB+

  • ISIN: RU000A106151

  • Дата погашения: 26.03.2026

  • Оферта: нет

  • Купон: 15%

  • Доходность: 29,65%

  • Кол-во купонов в год: 4

  • Амортизация: да

Уральская Сталь 1Р02, A+

  • ISIN: RU000A1066A1

  • Дата погашения: 24.04.2026

  • Оферта: нет

  • Купон: 10,6%

  • Доходность: 26,61%

  • Кол-во купонов в год: 4

  • Амортизация: нет

Новые Технологии Б2, A-

  • ISIN: RU000A106PW3

  • Дата погашения: 08.08.2028

  • Оферта: 13.08.2026

  • Купон: 12,65%

  • Доходность: 27,74%

  • Кол-во купонов в год: 2

  • Амортизация: нет

ОКЕЙ Ф1Р1, A-

  • ISIN: RU000A105FM7

  • Дата погашения: 01.11.2032

  • Оферта: 14.06.2026

  • Купон: 11,50%

  • Доходность: 25,77%

  • Кол-во купонов в год: 4

  • Амортизация: нет

Сэтл Групп Б2РЗ, A

  • ISIN: RU000A1084B2

  • Дата погашения: 14.03.2027

  • Оферта: 24.03.2026

  • Купон: 15,50%

  • Доходность: 27,88%

  • Кол-во купонов в год: 12

  • Амортизация: нет

Эталон Финанс 2Р1, A-

  • ISIN: RU000A105VU7

  • Дата погашения: 03.02.2038

  • Оферта: 20.02.2026

  • Купон: 13,70%

  • Доходность: 29,53%

  • Кол-во купонов в год: 4

  • Амортизация: нет

ПР-Лизинг 2Р2, BBB+

  • ISIN: RU000A106EP1

  • Дата погашения: 06.05.2032

  • Оферта: 15.06.2026

  • Купон: 12,50%

  • Доходность: 34%

  • Кол-во купонов в год: 

  • Амортизация: нет

Каршеринг Руссия 1Р2, A

  • ISIN: RU000A106A86

  • Дата погашения: 22.05.2026

  • Оферта: нет

  • Купон: 12,70%

  • Доходность: 26,61%

  • Кол-во купонов в год: 4

  • Амортизация: нет

Сам я не любитель оферт, поэтому у меня из этого списка есть не так уж и много: Делимобиль, Хайтэк и Уральская сталь. Другие выпуски есть, которые без оферт, от всех кроме Окей. Они, кстати, уже ставили нерыночный купон по оферте, а тут выпуск до 2032 года, по которому можно будет заморозить деньги на 6 лет, если не подать на оферту. Любителям оферты это должно быть неважно. Эталон и ПР-Лизинг тоже могут неприятно удивить, и в них тоже погашение очень нескоро.

Что касается надёжности, тут на срок до одного–полутора лет претензий ни к кому нет. Но что будет с Эталоном в 2038 году, не знает никто. Брать выпуски с офертами из этого списка и не воспользоваться ими — так делать не надо.

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Информации об авторе

igotosochi

igotosochi

маркетолог

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