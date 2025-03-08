В феврале на Мосбиржу пришли 3,86 млн инвесторов, чтобы поучаствовать в очередном ралли

Мосбиржа поделилась итогами февраля 2025 года, а также пересчитала своих клиентов и рассказала, что они покупали активнее всего. Смотрим объёмы торгов акциями и облигациями, народный портфель февраля и другие интересные данные.

Свежая кровь

Число физлиц, имеющих счета на Мосбирже, за февраль увеличилось на 471 тысяч и достигло 35,98 млн, ими открыто более 66,33 млн счетов (+0,93 млн). В феврале было 3,86 млн активных инвесторов (3,8 млн в январе). Отлично покуролесили, ведь сначала всё росло, потом всё корректировалось. Инфографика: Альфа-Инвестиции Доля физлиц в объёме торгов акциями и паями фондов в феврале составила 75%, в объёме торгов облигациями — 33%.

Общий объём

Общий объём торгов в январе составил 132,5 трлн рублей (105,4 трлн в январе). Данные: https://www.moex.com/a1718 Объём инвестиций физлиц в облигации в феврале достиг рекордных 224,7 млрд. Из них в корпоративные бумаги вложено 166,7 млрд рублей, в ОФЗ и региональные облигации — 58 млрд рублей. Частные инвесторы продали акций на 2,5 млрд рублей больше, чем купили. Продажи паев БПИФов превысили покупки на 62,4 млрд рублей. Более 90% продаж паев пришлось на квалифицированных частных инвесторов. Инфографика: Альфа-Инвестиции

Акции и фонды

Объём торгов акциями, депозитарными расписками и паями составил 4,9 трлн рублей (3,3 трлн рублей в январе). Тут виновата также и возобновлённая утренняя сессия, но не только она. Рост, все любят рост. Народный портфель: акции Сбербанка (ао 30,8% и ап 6,9%), Газпрома (14,9%), Лукойла (14%), Роснефти (6,5%), Т (6,1%), Яндекса (5,6%), Сургутнефтегаза-п (5,3%), Норникеля (5,2%) и Полюса (4,7%). Газпром обошёл Лукойл, Яндекс обошёл Сургут-ап. Инфографика: Альфа-Инвестиции Народный портфель Индекса IPO: UGLD, SVCB, EUTR, ASTR, OZPH, SOFL, LEAS, DATA, PRMD и VSEH. Народный портфель фондов: LQDT, SBMM, AKMM, BCSD и AMNR (39,7%, 22,4%, 17,8%, 2,2% и 2,1% соответственно). Большинство денег в фондах денежного рынка.

Облигации

Объём торгов облигациями составил 4,9 трлн рублей (1,4 трлн рублей в январе). Общий объем размещения и обратного выкупа облигаций составил 1,8 трлн рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 445 млрд рублей. Размещений было достаточно, но мне были интересны далеко не все. Я поучаствовал в этих: Камаз БО-П14,Глоракс 1Р3, МГКЛ 1Р7, ГТЛК 2Р7, Делимобиль 1Р5, МТС 1Р28, Совком Секьюр Класс А, Мани Мен БО-01, Авто Финанс Банк 1Р14 А про все свои покупки февраля я писал тут.

Другие рынки

Срочный рынок — 12,4 трлн рублей

Валютный рынок — Мосбиржа больше не предоставляет данные

Денежный рынок — 100,3 трлн рублей

Драгметаллы — Мосбиржа больше не предоставляет данные

Что в итоге?