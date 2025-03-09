Инфляция перестала расти, ОФЗ-ракета, снова дорожает недвижка. Акции, облигации, крипта и другие новости. Воскресный инвестдайджест

Считаем инфляцию, вздыхаем над курсом рубля, фейспалмим от биткоина, морщимся от цен на недвижимость и читаем свежий весенний инвестдайджест. Го!

Рубль остаётся сильным

Грязная зелёная бумажка снова атакует, но без сильных успехов. Изменение за неделю: 89,37 → 89,99 руб. за доллар (курс ЦБ 88,25 → 89,13). Юань 12,12 → 12,13 (ЦБ 12,07 → 12,23). Успешные фанаты валюты продолжают покупать, ведь рептилоиды ещё укатают рубль.

Индекс снова корректируется

Индекс продолжил корректироваться. Итоговое изменение IMOEX с 3 200 до 3 166. Трамп продолжает словесные интервенции, рынок его слушает и идёт туда, куда ему говорят. Топлива на рост не хватает. РТС тоже снизился с 1 142 до 1 119. Из-за крепкого рубля РТС продолжает оставаться дорогим. Но если курс доллара пойдёт вверх, все встанет на свои места. Пока не встало.

Дивиденды

Продолжаем не богатеть, но скоро начнём. Яндекс и Новатэк на следующей неделе могут рекомендовать дивиденды, скорее бы. На март намечены дивы Диасофт, на апрель пока лишь Черкизово и ФосАгро. Ближайшие и прогнозные дивиденды:

Облигации

Высокая ключевая ставка и очень много новых облигаций — всё как мы любим. А ещё была запущена ОФЗ-ракета! Такую движуху одобряем. Разместились/собрали заявки: Дельта лизинг, Кокс, РЖД, Эр-Телеком, АПРИ, Балтийский лизинг, Эконом лизинг, Джи групп, Быстроденьги, Селигдар, Ростелеком, Патриот. В Дельте, и Селигдаре участвовал, но Дельту мне не дали, Селигдар жду. На очереди: Окей, АБЗ-1, ВИС, Роделен, Нафтатранс, Интерлизинг, Атомэнергопром, Монополия, СТМ, Акрон CNY, Брусника, ИЭК, АйДи Коллект, Полипласт, ВИ, Воксис, Биннофарм, Аэрофьюэлз, Совком лизинг, Черкизово, Новосибавтодор, Брусника, Делопортс, Биннофарм и другие. Акрон юаневый точно интересен, Атом, Роделен, СТМ и Интерлизинг подал. RGBI помчал в космос: 107,54 → 111,04. Инфляция замедлилась, бонд-позитивщики обрадовались. Я продолжаю немного покупать длинные ОФЗ, выше 15% YTM.

Недвижка на максимумах

Индекс MREDC чуть-чуть вырос с 299,7к до 300,6к за метр. Это полугодовой максимум, недвижимость дорожает пять недель подряд. Постепенно происходит перекладывание денег из депозитов в недвижку, рынок ожидает расширения льготной семейной ипотеки.

Сбер снизил ставки по ипотеке

Сбербанк с 4 марта снизил ставки по базовым ипотечным программам на 1–1,5% в зависимости от размера первоначального взноса. Если размер более 50%, снижение 1,5%. Ставки от 28,2% на первичку и от 27,6% на вторичку. Ну уж если Греф снижает ставки, другие следуют за ним. Разворот ДКП не за горами? Или банки просто не могут найти новых ипотечников?

Биткоин не может вернуться к сотке

Биткоин на этой неделе был волатильным, на всяких заявлениях о созданиях крипторезервов в США он пытался дёрнуться вверх, но не вышло. Мой криптопортфель был пополнен на 50 и остался на отметке 1930, не изменился за неделю.

Российским криптобиржам быть?

Минфин заявил об интересе к запуску организованных торгов криптовалютами в России. Причём доступ к ним получат и физические лица. Минфин и ЦБ начали совместное обсуждение запуска организованных торгов цифровой валютой. Пока что инициатива рассматривается в контексте экспериментального правового режима. «Торги цифровой валютой — это уже не просто идея, это конкретная задача, которая стоит перед правительством».

Инфляция перестала расти

Инфляция за неделю составила 0,15% после 0,23% неделей ранее. С начала года рост цен составил 2,09%. Годовая инфляция на уровне 10,15%. Сильнее всего подорожал картофель — на 2,4%. Огурцы подешевели на 5,2%. Рынок ОФЗ посчитал, что это позитивный сигнал. В Т-Инвестициях предсказали снижение ставки ЦБ до 13% к концу года. Ого.

Что ещё?