Топ-5 облигаций от «Цифра брокер»

Какие облигации купить, чтобы надёжно, доходно и с умеренным риском? Аналитики Цифры сделали свой выбор. Всё как мы любим: стройка, газ, лизинг, но не только. Посмотрим на лучшие облигации в марте 2025 глазами Цифры.

Параметры: по мнению аналитиков, наиболее интересными выглядят качественные корпоративные облигации с фиксированным купоном с погашением через два-три года, так как они предлагают наиболее высокие доходности в условиях текущей конъюнктуры рынка. Однако интересно выглядит также стратегия с фиксацией доходностей в длинных выпусках ОФЗ. Один выпуск — замещающий.

Итак, какие пять облигаций выбрали в Цифре?

ОФЗ-26232, AAA

• ISIN: SU26232RMFS7

• Дата погашения: 06.10.2027

• Оферта: нет

• Купон: 6%

• Доходность: 15,76%

• Кол-во купонов в год: 2

• Амортизация: нет

Прикол, конечно, что они считают, что интересно фиксить доходность в длинных ОФЗ, а сами выбрали одну из самых коротких на данный момент. Но для тех, кто рассматривает к покупке длинные выпуски ОФЗ, эксперты Цифры выделили ОФЗ-26248 (самый длинный выпуск — до 2040 года) и ОФЗ-26245 (до 2035 года).

Газпром Капитал БО-001Р-05, AAA

• ISIN: RU000A106672

• Дата погашения: 20.04.2028

• Оферта: да, put 22.04.2027

• Купон: 9,8%

• Доходность: 18,53%

• Кол-во купонов в год: 4

• Амортизация: нет

Этот выбор уже более понятный, правда вот доходность не радует от слова совсем. Видимо, страдать должны не только акционеры Газпрома, но и облигационеры. Ну хоть не облигации ВТБ выбрали, и на том спасибо. Впрочем, для AAA доходность нормальная, ликвидность высокая, к put-оферте я отношусь спокойно. Да — да, нет — нет. У меня от Газпром Капитала только замещайки есть в портфеле.

Балтийский лизинг БО-П15, AA-

• ISIN: RU000A10ATW2

• Дата погашения: 13.02.2028

• Оферта: нет

• Купон: 23,7%

• Доходность: 26,5%

• Кол-во купонов в год: 12

• Амортизация: да, по 12,5% на 15,18,21,24,27,30,33,36 купононах

Ну вот и началось что-то интересное. Для тех, кто готов выбирать облигации с доходностью выше депозитов. Выпуск свежий. Ежемесячный купон, амортизация, высокий рейтинг одной из лучших лизинговых компаний. БЛ продолжает улучшать свои показатели вместе со снижением долговой нагрузки. Этот выпуск я брал на размещении.

Самолёт БО-П15, A

• ISIN: RU000A109874

• Дата погашения: 30.07.2027

• Оферта: да, put 07.08.2026

• Купон: 19,5%

• Доходность: 28,72%

• Кол-во купонов в год: 12

• Амортизация: нет

Этот выпуск для ещё более рисковых парней и девчат. Кроме того, с put-офертой. Недавно по этому выпуску и добровольная оферта была. Несмотря на рейтинг A, у строителей много рисков. Показатель чистый долг/EBITDA Самолёта за 12 месяцев вырос до 3,1. При этом показатель EBITDA/проценты равен 3,4. Платить купоны может. Цифра считает, что будет платить стабильно. У меня Самолёт есть в портфеле с другими выпусками.

ГТЛК ЗО2028-Д (USD), AA-

• ISIN: RU000A107CX7

• Дата погашения: 26.02.2028

• Оферта: нет

• Купон: 4,84%

• Доходность: 9,84% USD

• Кол-во купонов в год: 2

• Амортизация: нет

Единственная замещающая облигация в подборке и вторая лизинговая компания. Государственный лизинг, как отмечают аналитики рейтингового агентства и Цифры, имеют экстраординарные шансы на получения поддержки от государства, когда будет нужно. Получить же доходность в валюте при нынешнем курсе — довольно распространённая нынче идея. Лично у меня облигации ГТЛК есть, но не этот выпуск.

Вот такая подборка фиксов на любой вкус. Считаю, что при желании можно класть в портфель любой из этих выпусков, лишь бы устраивала доходность. Есть у вас что-то из этого?

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в облигации и дивидендные акции, финансы и недвижимость.