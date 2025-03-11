🔮 До какого уровня снизят ставки по ипотеке к осени? И что произошло с ценами в Москве и Сочи за месяц?

Сочи (объявления)

Посмотрим сначала, какая ситуация по объявлениям (не по сделкам) в Сочи. За месяц изменений практически не было. Источник: https://blog.domclick.ru/obzor-rynka/detailed/offers/sochi Первичка продолжает ходить по широкому коридору 400–450к. Вторичка в более узком коридоре и почти не меняется уже год. Сочи: Первичка: 441к → 441к (б/и)

Вторичка: 317к → 317к (б/и)

Москва (объявления)

А теперь в Москву. Источник: https://blog.domclick.ru/obzor-rynka/detailed/offers/moskva В Москве недвижка остаётся близкой к историческим максимумам. Москва: Первичка: 411к → 415к (+0,9%)

Вторичка: 355к → 352к (-0,8%) Чтобы купить в ипотеку под 29% квартиру за 15 млн, нужен первый взнос 3 млн и ежемесячный платёж почти 300 тысяч. Это не слезы, это ипотечный калькулятор в глаз попал. Моего пассивного дохода на такой движняк пока не хватает. Посмотрим теперь, что по реальным сделкам, так как в объявлениях мы видим цены, которые хотят продавцы, в реальных же сделках мы видим цены, которые готовы платить покупатели.

Реальные сделки

Индекс московской недвижимости ДомКлик MREDC показывает 300к (+4к). Данные отсюда: https://www.moex.com/ru/index/MREDC/technical/ По другим городам индексов ДомКлик нет. СберИндекс показывает стоимость по реальным ценам продаж первички. Москва там считается отдельно, а Сочи только в рамках Краснодарского края. По России средняя цена — 169к за метр (-2к). Данные отсюда: https://sberindex.ru/ru/dashboards/real_estate_deals_primary_market 351к за метр в Москве (б/и). Опережает MREDC на 51к. По Краснодарскому краю средний ценник 166к (б/и). В МО 189к (-2к). Вторичка Москвы по СберИндексу 299к (+1к). ИРН показывает 274к по Москве (+1к). Новая Москва 204к (б/и). МО 153к (б/и). Данные отсюда: https://www.irn.ru/gd/ В долларах недвижка выросла до 2 919 долларов за метр (+220$ или +8,2%) из-за укрепления рубля. Данные отсюда: https://www.irn.ru/gd/ В Сочи по данным SRG стоимость вторичного метра составляет 270к (б/и). В Москве ​​— 337к (+7к). По данным ЦИАН в Сочи метр в новостройке стоит 443к или 540к с учётом элитной недвижки.

Как снизятся ставки на ипотеку к осени?

Эксперты считают, что к осени ставки по рыночной ипотеке могут снизиться до 23% годовых. Банки будут снижать ставки по рыночной ипотеке вслед за Сбером и ВТБ. Плавного снижения ставок можно ожидать, если ЦБ сохранит ключевую ставку на текущем уровне либо снизит её. Ну а ниже заградительного уровня ставки снизятся через полтора-два года. Сейчас разница между ключом и ипотечной ставкой выше 7%, это обусловлено в том числе непониманием потолка ключа.

Давайте возвращаться в Сочи и смотреть, как там мои дела